Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

Tennis - US Open : Ça passe pour Federer et Djokovic

La pluie a largement perturbé les débats, mercredi à Flushing Meadows. Roger Federer et Novak Djokovic n’ont même pas eu à passer entre les gouttes grâce au toit du court Arthur-Ashe. Sur le Central, le Suisse a encore activé le mode diesel en lâchant le premier set avant de s’imposer en quatre manches contre Damir Dzumhur (3-6, 6-2, 6-3, 6-4).

Vidéo - Un premier set encore raté, puis Federer s'est lâché et rassuré : le résumé de son succès 02:57

Le Serbe, lui, a validé son billet pour le 3e tour en trois sets secs face à l’Argentin Juan Ignacio Londero (6-4, 7-6, 6-1). Une victoire moins facile qu’il n’y paraît pour un Djoker embêté par son épaule gauche et diminué au service et en revers.

Vidéo - Djokovic - Londero : Les temps forts 03:01

Football - Ligue 1 : première victoire pour l’OM

L’Olympique de Marseille a lancé sa saison. Après une défaite inaugurale face à Reims (0-2) et un nul à Nantes (0-0), le club phocéen a pris les trois points sur la pelouse de Nice (1-2), où Dario Benedetto a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Avant cela, l’arbitre Clément Turpin a interrompu la rencontre une dizaine de minutes après le déploiement dans la tribune Sud de l’Allianz Riviera de deux banderoles provocatrices à caractère homophobe.

Football - Ligue des champions : l’Ajax au rendez-vous de la phase de groupes

Demi-finaliste la saison passée, l'Ajax Amsterdam s'est qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions en battant mercredi l'Apoel Nicosie (2-0) après un match aller nul et vierge (0-0). Le Slavia Prague, vainqueur de Cluj (1-0), et le Club Bruges, tombeur du Linzer ASK de Valérien Ismaël (2-1), ont décroché les deux derniers billets des barrages.

Ajax celebrateGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Tennis, US Open : Serena Williams, 37 ans, a bataillé pour prendre la mesure de sa compatriote Caty McNally, 17 ans. La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem l'a finalement emporté en trois manches (5-7, 6-3, 6-1).

Volley, Euro : les Bleues terminent dernières de leur poule après un revers face à la Turquie (3-0 : 25-19, 25-19, 25-16), mercredi à Ankara.

Football, Ligue 1 : Anthony Lopes et Léo Dubois prolongent à l'OL. Le gardien international portugais a étendu son bail "pour 3 ou 4 saisons supplémentaires", soit jusqu'en 2023 avec une année en option, quand le latéral droit a lié son avenir à celui du club rhodanien jusqu'en 2024.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - 130 millions + Rakitic + prêt de Dembélé : Paris est-il vraiment perdant dans l’affaire ? 02:50

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

Football - Equipe de France : Deschamps dévoile sa liste à 14 heures

Les rendez-vous internationaux approchent pour les Bleus, qui défieront l’Albanie le 7 septembre avant de croiser le fer avec Andorre, trois jours plus tard, dans le cadre des qualifications de l’Euro 2020. Didier Deschamps annoncera les 23 joueurs convoqués pour ces deux rencontres à 14 heures. Une chose est sûre : Kylian Mbappé, blessé aux ischio-jambiers, et Ousmane Dembélé, touché à la cuisse gauche, n’en seront pas.

Football - Ligue des champions : le jour du tirage est arrivé

A qui se frotteront le PSG, Lille et Lyon dans la plus prestigieuse des compétitions européennes ? On connaîtra la réponse à partir de 18 heures et le début du tirage au sort de la phase de groupes. Les trois clubs français peuvent s’attendre à du costaud, même le club de la capitale placé dans le chapeau 1 et encore plus pour les Gones et les Dogues, respectivement dans les chapeaux 3 et 4.

Tennis - US Open : des matches comme s’il en pleuvait

Au lendemain d’une journée largement perturbée par la pluie, pas moins de 54 matches sont au programme ce jeudi du côté de New York. Rafael Nadal sera sur le pont pour son deuxième tour, comme dix Français(es), parmi lesquels Antoine Hoang, opposé à l’inénarrable Nick Kyrgios. Installez-vous confortablement devant Eurosport à partir de 17 heures pour ne rien rater.

Regardez cet événement sur Eurosport Player