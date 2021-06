Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Roland-Garros : Djokovic écarte Berrettini et retrouve Nadal en demies

La demi-finale tant attendue aura bien lieu. Ce mercredi, Novak Djokovic a su mater la rébellion de Matteo Berrettini pour rejoindre les demi-finales (6-3, 6-2, 6-7, 7-5). Il y retrouvera Rafael Nadal pour une affiche de rêve, remake de la finale 2020. Débutée face à 5 000 spectateurs, la partie s'est terminée à huis-clos après l'évacuation des spectateurs.

2. Basketball - NBA : Gobert nommé meilleur joueur de la saison

Le pivot français d'Utah, qui en a été privé l'an passé par Giannis Antetokounmpo, a remporté jeudi le trophée de meilleur défenseur de la saison NBA, pour la troisième fois de sa carrière après 2018 et 2019.

3. Football - Euro 2020 : Examens rassurants pour Benzema, qui devrait tenir sa place contre l'Allemagne

Victime d'une béquille mardi soir lors de la première mi-temps de France-Bulgarie (3-0), Karim Benzema a effectué des examens médicaux ce mercredi qui se sont révélés rassurants. Alors que le Madrilène sera aux soins en cette fin de semaine, sa participation au match Allemagne-France, qui marquera l'entrée des Bleus dans l'Euro, n'est pas remise en cause.

4. Basketball - NBA : Phoenix se joue de Denver et remporte le Game 2

Malgré 24 points du MVP de la saison Nikola Jokic, Denver s'est incliné face à Phoenix cette nuit, lors du deuxième match de cette série des demi-finales de la conférence ouest (123-98). Les Suns mènent désormais 2-0.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Matches amicaux : Solides et appliqués, les Portugais ont signé un large succès contre Israël ce mercredi (4-0) grâce à un doublé de Bruno Fernandes, un but de Cristiano Ronaldo et un autre de Joao Cancelo.

Athlétisme : Avant les championnats de France à la fin du mois, Jimmy Vicaut a remporté ce mercredi le 100m du Meeting de Marseille, devant le Turc Guliyev en 10"36.

Basketball - NBA : James Harden, arrière des Nets de Brooklyn, n'est pas encore remis de sa blessure à l'ischio-jambier droit et manquera le troisième match des demi-finales de Conférence Est contre les Bucks de Milwaukee,

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de Suisse : Premier test pour les favoris, une chance pour Alaphilippe ?

Avec une arrivée au sommet à Leukerbad après une grosse difficulté Erschmatt (8km à 8,4%), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) pourrait bien perdre son maillot jaune ce jeudi, lors de la cinquième étape du Tour de Suisse. Une étape qui pourrait profiter au champion du monde Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step). Le Tour de Suisse est à suivre sur sur les antennes d'Eurosport.

