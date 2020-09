1. Tennis – US Open : Novak Djokovic disqualifié !

Coup de tonnerre à Flushing Meadows. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a été disqualifié de l’US Open après avoir lancé une balle sur un juge arbitre, alors que l’on approchait de la fin du premier set de son match contre Pablo Carreno Busta. Sur les réseaux sociaux, le Serbe s’est dit "tellement désolé" : "Toute cette situation me laisse triste et vide." Conséquence : il y aura un vainqueur inédit en Grand Chelem dimanche prochain…

Le premier véritable choc du Top 14, après six mois d’interruption, a répondu à toutes les attentes. Clermont s’est imposé de justesse face à Toulouse (33-30) au bout d’un match fou, en clôture de la 1re journée. Réduits à 13 avant l’heure de jeu et menés 23-5, les Toulousains ont réussi un deuxième acte de feu pour recoller. Ntamack a même cru inscrire l’essai de la gagne, mais celui-ci a été annulé par l’arbitrage vidéo.

Après avoir concédé un match nul tardif face à l’Espagne, l’Allemagne a une nouvelle fois coincé ce samedi, face à la Suisse (1-1). Widmer (58e) a répondu à Gündogan (14e). La Mannschaft est 3e du groupe 4 de la Ligue A. En revanche, la Roja s’est elle bien amusée face à l’Ukraine (4-0), grâce à un doublé de Sergio Ramos et un show du tout jeune Ansu Fati, auteur d’une passe décisive et de son premier but en sélection, à seulement 17 ans.