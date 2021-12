Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Cup : Djokovic sera à Sydney

C'est la petite surprise de la nuit. Les organisateurs de l'ATP Cup ont annoncé que Novak Djokovic avait confirmé sa participation avec la Serbie au tournoi qui ouvrira la saison de tennis à Sydney. De quoi envisager sa participation à l'Open d'Australie, disputé juste après, alors que les signaux envoyés ces dernières semaines par le numéro un mondial et son père avaient largement fait planer le doute. Jusqu'ici, "Nole" a toujours refusé de dire s'il était vacciné.

2. Basketball - NBA : Les Warriors tranquilles, Embiid bouillant

Match de routine pour les Warriors. Golden State n'a fait qu'une bouchée du Magic (126-95) dans le sillage de son duo Stephen Curry - Andrew Wiggins, auteur de 59 points. En feu, Joel Embiid (43 pts, 15 rbds et 9 p.) a martyrisé les Hornets et permis aux Sixers de s'imposer en prolongation (124-127). A noter également, la très belle prestation du Français Timothé Luwawu-Cabarrot, auteur de 23 points lors du succès des Hawks face aux Timberwolves (110-121).

3. Football - Premier League : Arsenal cale encore

Les Gunners ne se relancent pas. Giflés à Liverpool (4-0), battus par Manchester United (3-2) jeudi dernier, les hommes de Mikel Arteta n'ont pas fait mieux sur la pelouse d'Everton (2-1) lors de la 15e journée. Martin Odegaard avait pourtant ouvert le score mais les Toffees ont inscrit deux buts dans le dernier quart d'heure, par Richarlison et Gray, pour s'imposer. Arsenal est 7e, Everton 12e.

On a aussi retenu pour vous

Jeux Olympiques d'hiver - Pekin 2022 : Le CIO a dit "respecter" politique" ne remette pas en cause la participation des sportifs américains. : Le CIO a dit " le boycott diplomatique des prochains Jeux d'hiver des Etats-Unis tout en se réjouissant que cette décision "" ne remette pas en cause la participation des sportifs américains.

Handball - Championnat du monde : Victime d'une entorse de la cheville gauche, l'arrière droite de l'équipe de France Laura Flippes a été remplacée par Orlane Ahanda.

Football - Ligue 2 : Toulouse n'avance plus. Le leader de L2 a été battu à Niort (2-1) lors de la 17e journée et n'a donc plus qu'un point de plus que son dauphin, l'AC Ajaccio.

Tennis - Open d'Australie : Vainqueure en 2019, Bianca Andreescu ne disputera pas le tournoi en janvier prochain. La Canadienne souhaite se donner du temps pour récupérer mentalement et physiquement après deux saisons difficiles.

Le tweet d'annonce

La vidéo de rattrapage

En Top 14, le Racing prend l'eau. Pour Jean-Baptiste Lafond, les Franciliens n'ont pas encore la tête dans le sac. Mais pour notre chroniqueur, il est urgent que son président Jacky Lorenzetti investisse encore au Racing. Surtout à l'avant.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Paris pour convaincre

savoir où l'équipe va", lundi. A suivre également : Real Madrid - Inter ou encore AC Milan - Liverpool (21h00). Voilà un bon match pour tenter de trouver des solutions. Qualifié pour les huitièmes de finale et assuré de finir deuxième de sa poule, le Paris Saint-Germain reçoit Bruges (18h45), qu'il n'avait pas battu à l'aller (1-1) dans une rencontre pour du beurre. Mais pour Mauricio Pochettino , c'est l'occasion de passer aux actes, lui qui a assuré "", lundi. A suivre également : Real Madrid - Inter ou encore AC Milan - Liverpool (21h00).

2. Handball - Championnat du monde (F) : Les Bleues pour enfoncer le clou

Les championnes olympiques vont-elles boucler leur premier tour en beauté ? Après un premier succès en mode diesel face à l'Angola (30-20), et une démonstration devant la Slovénie, les Bleues affrontent le Monténégro (20h30) pour peaufiner les derniers réglages et faire le plein de confiance avant le tour principal, pour lequel elles sont d'ores et déjà mathématiquement qualifiées.

3. Basketball - Betclic Elite : Déjà la revanche

Comme ils se retrouvent. Douze jours après leur confrontation en Euroligue, lors de laquelle l'Asvel s'était imposée au buzzer, Monaco et Lyon-Villeurbanne s'affrontent de nouveau (18h00), cette fois-ci dans le cadre du championnat de France. Les Monégasques, 2e, sont invaincus à domicile dans la compétition. Les Villeurbannais, 3es, sortent d'un succès probant à Fos-sur-Mer.

(Avec AFP)

