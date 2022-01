1) Tennis - Open d’Australie : Pas de décision pour Djokovic

Après la victoire judiciaire, Novak Djokovic attend la validation politique . Selon The Age, elle ne viendra pas ce mardi. Le ministre de l’Immigration australien Alex Hawke ne devrait pas se prononcer alors que le Serbe a repris l’entraînement et a été vu sur le site de l’Open d’Australie. A six jours de l’ouverture du premier Majeur de la saison, la situation reste floue. Tic, tac…