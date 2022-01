CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - Open d'Australie - Visa annulé, Djokovic va être expulsé

Le couperet est tombé. La Cour fédérale australienne a rejeté dimanche à l'unanimité des trois juges le recours intenté par Novak Djokovic contre l'annulation de son visa et son expulsion du pays. Le premier Grand Chelem 2022 se jouera sans le numéro un mondial serbe , neuf fois vainqueur du tournoi. La fin d'un imbroglio qui va ternir l'image du joueur.

2. Football - Ligue 1 : Le PSG renoue avec la victoire

Après deux matches nuls championnat face à Lorient puis Lyon, les Parisiens ont pu pousser un grand ouf de soulagement ce samedi soir, sur leur pelouse du Parc des Princes. Une victoire 2-0 contre Brest grâce à des buts de Kylian Mbappé et Thilo Kehrer ont permis au PSG de prendre 11 longueurs d’avance sur son dauphin, Nice. Une soirée quasi parfaite pour la bande de Mauricio Pochettino.

3. Basket - NBA : Alerte au genou pour Durant, les Raptors disposent de Milwaukee

Portés par un excellent Pascal Siakam, auteur de son deuxième triple-double en carrière (30 points, 10 rebonds, 10 passes), les Raptors ont réussi à étouffer une équipe de Milwaukee particulièrement maladroite (26/77 aux tirs). Malgré 30 points de Giannis Antetokounmpo, les champions en titre se sont inclinés pour la 18e fois de la saison (103-96) et pointent à la 4e place de la conférence Est. Du côté de Brooklyn, les Nets se sont imposés sans difficulté face aux Pelicans (120-105) mais Kevin Durant a dû quitter le parquet avant la mi-temps à la suite de douleurs au genou.

4. Football - CAN : Salah sauve l’Egypte d’une mauvaise passe

Battue pour son entrée en lice face au Nigéria, l’Egypte a lancé son tournoi en disposant de la Guinée-Bissau grâce à l’inévitable Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool a inscrit le seul but de la rencontre peu après l’heure de jeu pour permettre aux Pharaons de croire à la qualification en se hissant à la deuxième place du groupe D.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Ligue 2 : Mené 2-0 par Caen à la pause, Sochaux a su renverser le cours du match sur sa pelouse du stade Bonal pour finalement s’imposer 3-2. Un succès qui a permis aux Lionceaux de Mené 2-0 par Caen à la pause, Sochaux a su renverser le cours du match sur sa pelouse du stade Bonal pour finalement s’imposer 3-2. Un succès qui a permis aux Lionceaux de prendre provisoirement la tête du championnat , avec un point de plus que Toulouse et Ajaccio.

Rugby - Challenge Cup : Un joli Un joli trois sur trois pour Lyon sur la scène européenne. Le LOU, qui s’est fortement appuyé sur ses cadres, a confirmé sa place de leader de la poule B en s’imposant face à Perpignan lors d’un duel franco-français à sens unique (37-6).

Football - Coupe du Roi : Le huitième de finale opposant le Bétis Séville à son voisin du FC Séville a été logiquement suspendu à la 40e minute de jeu après Le huitième de finale opposant le Bétis Séville à son voisin du FC Séville a été logiquement suspendu à la 40e minute de jeu après un jet de barre de fer depuis les gradins en plein sur la tête de Joan Jordan . Avant cet acte impardonnable, Papu Gomez avait ouvert le score et Nabil Fekir avait égalisé d’un magnifique corner rentrant.

Rugby - Champions Cup : Mené 14 à 7 à la pause par Bristol, le Stade Français n’a pas réussi à renverser la tendance : Mené 14 à 7 à la pause par Bristol, le Stade Français n’a pas réussi à renverser la tendance : le club francilien a chuté 28-17 face à la formation d’un Harry Randall des grands soirs.

Football - Serie A : Battue par l’Inter Milan en finale de la Supercoupe d’Italie ce mercredi Battue par l’Inter Milan en finale de la Supercoupe d’Italie ce mercredi , la Juventus a su se remettre à l’endroit en enchaînant en championnat face à l’Udinese (2-0). Les coéquipiers de Paulo Dybala, auteur de l’ouverture du score, pointent désormais à deux petits points du podium.

Patinage artistique : A tout juste 15 ans, la Russe : A tout juste 15 ans, la Russe Kamila Valieva s’est emparée du titre continental devant ses deux compatriotes, Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova, confirmant son statut de grande favorite pour les Jeux Olympiques de Pékin.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football - Ligue 1 : L’OM veut confirmer face à Lille

En clôture de la 21e journée de championnat, le stade Vélodrome sera le théâtre d’une belle confrontation entre l’Olympique de Marseille et Lille. Les Marseillais, qui restent sur deux victoires et un match nul en Ligue 1, auront l’occasion de rejoindre Nice à la place de dauphin du Paris Saint-Germain face à des Dogues qui n’ont toujours pas perdu en Ligue 1 depuis la fin du mois d’octobre. Coup d’envoi du match à 20h45.

2. Football - Coupe d’Afrique des Nations : Quatre matches au programme

Joli menu ce dimanche lors de la CAN.. La Côte d’Ivoire, l’Algérie, la Tunisie et le Mali, entre autres, sont attendus pour briller sur les pelouses camerounaises. Gambie - Mai lancera la journée à 14h00 avant Tunisie - Mauritanie et Côte d’Ivoire - Sierra Leone à 17h00 puis Algérie - Guinée équatoriale à 20h.

3. Ski alpin - Slalom : Clément Noël poursuivra-t-il son idylle à Wengen ?

Vainqueur pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde ici même il y a trois ans, Clément Noël s’y est depuis toujours imposé et rêve de réussir la passe de trois . Et ce même si sa forme actuelle n’incite pas à l’optimisme. Réponse à partir de 10h15.

Mais aussi… la poursuite dames (12h45) et messieurs (14h45) en biathlon, la suite du tour préliminaire du championnat d’Europe de handball (18h00), Montpellier (14h00), Bordeaux (16h15) et Clermont (18h30) en Champions Cup de rugby, sans oublier les championnats de football avec un alléchant Atalanta-Inter Milan en Serie A (20h45) et la finale de la Supercoupe d’Espagne qui verra Bilbao en découdre avec le Real Madrid (19h30).

