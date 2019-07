Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Wimbledon : le roi, c'est Djokovic

Au bout d'une finale haletante, Novak Djokovic a réussi à conserver son titre à Wimbledon ce dimanche, en dominant Roger Federer au tie-break du cinquième set, à 12-12 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12, en 4h57). C'est le cinquième titre du Serbe au Majeur londonien (il y égale ainsi Bjorn Borg), et le 16e de sa carrière. Le Suisse s'était pourtant procuré deux balles de match, à 8-7…

2. Football – CAN : Mahrez envoie l'Algérie en finale

L'ailier de Manchester City Riyad Mahrez a qualifié l'Algérie pour sa première finale de la CAN depuis 1990, grâce à un coup-franc expédié en lucarne à la dernière minute de la demi-finale contre le Nigeria ce dimanche (2-1). Les joueurs de Belmadi affronteront le Sénégal, vainqueur plus tôt de la Tunisie, vendredi au Caire.

3. Formule E – E-Prix de New York : Vergne conserve son titre

À l'issue de la Course 2 du dernier E-Prix de la saison, disputé à New York, Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a remporté son deuxième titre de champion consécutif. Le Français a pris la septième place d'une épreuve remportée par le Néerlandais Robin Frinjs (Virgin). Le Suisse Sebastien Buemi, quatrième, achève la saison à la deuxième place du Championnat.

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Foot – Transferts : d'après L'Équipe, le PSG serait tout proche de concrétiser la signature du jeune défenseur français de Dortmund Abdou Diallo, pour une somme proche de 32 millions d'euros.

Cyclisme – Tour de France : contraint à l'abandon dès le début de la 9e étape, Alessandro de Marchi (CCC) souffre d'une fracture de la clavicule et d'une côte cassée. L'Italien est aussi touché au poumon.

Indycar – GP de Toronto : le Français Simon Pagenaud, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, a remporté le GP de Toronto, son 3e succès de la saison.

Basket : l'international serbe Ognjen Kuzmic, qui évolue à l'Étoile Rouge de Belgrade, a été grièvement blessé dans un accident de la route en Bosnie.

Le tweet "copier-coller"

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : au tour des sprinteurs… ou pas ?

Avant le premier jour de repos de ce Tour, prévu mardi, le peloton devra parcourir les 217,5 kilomètres qui séparent Saint-Flour et Albi. Les quatre côtes répertoriées du jour ne devraient pas être décisives : l'arrivée semble promise aux sprinteurs, et augure d'une belle bataille entre Caleb Ewan, Elia Viviani et Dylan Groenewegen, notamment. Départ à 12h25.

2. Football - Euro U19 : les Bleuets entrent en lice

Le Championnat d'Europe des moins de 19 ans, disputé cette année en Arménie, débute ce lundi pour l'équipe de France. Les Bleuets, placés dans le groupe B, affrontent la République tchèque à 19 heures. Un premier test pour cette génération, emmenée par le grand espoir de l'OL Maxence Caqueret.