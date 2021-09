CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis – US Open : Djokovic – Medvedev, la finale de rêve aura bien lieu

C'était l'affiche attendue, le N.1 contre le N.2 pour maintenir un semblant de logique dans cet US Open renversant. Novak Djokovic et Daniil Medvedev se sont qualifiés pour la finale au terme de deux demi-finales diamétralement différentes. Le Serbe n'est plus qu'à un match d'un Grand Chelem fantasmé, mais il a dû sortir les muscles pour dominer Alexander Zverev en cinq manches (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2). Les deux hommes se sont livrés une belle bataille, à l'image de cet échange d'exception dans le 3e set, conclu par Zverev après 53 coups.

Medvedev a, lui, connu moins de résistance pour dicter sa loi contre Felix Auger-Aliassime. Le jeune Canadien a payé pour apprendre, battu assez sèchement (6-4, 7-5, 6-2). Medvedev va désormais espérer faire mieux que lors de l'Open d'Australie, où il n'avait pas été en mesure de déranger Djokovic sur le chemin du titre.

2. Football – Ligue 1 : Les Merlus dominent les Dogues, le LOSC patine encore

Décidément, la reprise est pénible pour le champion lillois. L'équipe de Jocelyn Gourvennec s'est inclinée sur la pelouse de Lorient (2-1) en ouverture de la cinquième journée. La faute notamment au penalty tardif converti par Terem Moffi (87'). Le LOSC ne compte que cinq unités en autant de rencontres et ne se rassure pas avant le début de la Ligue des champions.

3. Boxe : Et de 11 pour Yoka

A Roland-Garros, Tony Yoka était le roi du Central. Le boxeur français a dominé le Croate Peter Milas , jusqu'ici également invaincu en carrière pour signer sa 11e victoire chez les professionnels. Yoka y a mis la manière, avec un K.-O. technique sur le gong de la fin du 7e round. Dans un cadre magnifique, le champion olympique de Rio s'est donné confiance et espère désormais une adversité plus relevée à l'avenir.

Souleymane Cissokho a pour sa part conservé sa ceinture WBA intercontinentale des super-welters en battant le Russe Ismail Iliev par abandon à l'appel de la 5e reprise. Carton plein pour les Tricolores : Mathieu Bauderlique a été sacré champion d'Europe des mi-lourds en battant le Russe Igor Mikhalkin.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Formule 1 – Grand Prix d'Italie : Sur un circuit qui convient parfaitement à la Mercedes, : Sur un circuit qui convient parfaitement à la Mercedes, Valtteri Bottas a créé la surprise en réussissant le meilleur tour de la qualification de la course sprint , repoussant Lewis Hamilton à quatre dixièmes de seconde. Max Verstappen partira 3e, Pierre Gasly, vainqueur en 2020, 6e.

Football – Ligue 1 : Dimitri Payet ne figure pas dans le groupe retenu par son entraîneur Jorge Sampaoli pour le choc de la 5e journée de Ligue 1 samedi à Monaco.

Football – Serie A : Touché par le Covid-19 au début de la trêve internationale, Olivier Giroud est guéri a annoncé l'AC Milan.

Handball – Starligue : Le PSG, champion de France de handball en titre, a lancé sa quête pour une 9e couronne nationale par une victoire facile face à Istres (34-25)

Football – Coupe du monde : La Conmebol, l'instance dirigeante du football sud-américain, a fermement rejeté vendredi l'idée de la FIFA d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans, affirmant qu'elle n'avait "aucune justification sportive".

LE TWEET "une image vaut mille mots"

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Neymar a fait passer un message jeudi à l'issue de la victoire du Brésil sur le Pérou (2-0), en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le Brésilien ne se sent pas respecté. Est-ce injuste ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier s'interrogent.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis – US Open : Raducanu – Fernandez, quelle jeune prétendante sur le trône de Flushing ? (22h00)

Au grand bal de la balle jaune, le circuit féminin va vivre une drôle de danse. Emma Raducanu – Leylah Fernandez, l'affiche de la finale est une des plus inattendues de l'histoire. Entre la Britannique de 18 ans et la Canadienne de 19 ans, pour qui sera le grand bonheur et un premier titre du Grand Chelem ?

2. Football – Ligue 1 : Le PSG pour confirmer, Monaco pour se rebeller (17h00 et 21h00)

Face au surprenant promu clermontois, le Paris Saint-Germain peut confirmer son bon début de saison et enchaîner avec le premier match de Ligue des champions avec le plein de confiance. Ce sera sans Neymar ou Messi, Bayo manquera, lui, à l'appel à la pointe de l'attaque de Clermont. A 21h, Monaco – Marseille promet un bel affrontement entre des Monégasques en quête de résultat et des Phocéens qui voudront un peu plus s'imposer comme un des cadors de l'exercice.

3. Formule 1 – Grand Prix d'Italie : La course sprint, une aubaine pour Mercedes ? (16h30)

Avec une première ligne Bottas – Hamilton, Mercedes retrouve les commandes en solitaire. La course sprint d'une demi-heure devrait permettre à Lewis Hamilton d'engranger quelques points quoi pourraient être précieux en fin d'exercice pour le titre pilotes. Max Verstappen, 3e, fera de son mieux pour limiter la casse. Derrière, il faudra se placer en vue d'un podium dimanche, alors que Valtteri Bottas devra subir des pénalités. Les McLaren de Norris et Ricciardo pour Pierre Gasly dans son Alpha Tauri pourraient en profiter.

A suivre aussi :

Rugby – Top 14 (2e journée) : Clermont – Castres, Perpignan – Biarritz (15h00), Bordeaux-Bègles – Stade Français (17h15) ou encore Racing 92 – La Rochelle (21h05) à suivre

Foot européen : Manchester United – Newcastle, Leicester – Manchester City, Arsenal – Norwich (16h00), Chelsea - Aston Villa (18h30) en Premier League; FC Séville – FC Barcelone (21h00) en Liga; Naples – Juventus (18h00), Atalanta – Fiorentina (20h45) en Serie A; Leipzig – Bayern Munich (18h30) en Bundesliga, Sporting – FC Porto (21h30) en Liga portugaise, AZ – PSV (21h00) en Eredivisie…

MotoGP : Qualifications du Grand Prix d'Aragon (14h10)

Cyclisme : 7e étape du Tour de Grande-Bretagne (à partir de 12h00), course dames des Championnats d'Europe (à partir de 14h25)

