1. Football - Ligue des Nations : L'Espagne et l'Allemagne vainqueurs d'un rien

Deuxième victoire pour l'Espagne, tombeue de la Suisse en Ligue des Nations, samedi à Madrid (1-0). Un but de Mikel Oyarzabal a suffi à faire le bonheur de Luis Enrique et de ses hommes leaders du groupe 4 devant l'Allemagne. Après deux matches nuls, les Allemands sont de leur côté parvenus à décrocher un succès. Ce ne fut pas sans peine (1-2) face à une Ukraine maladroite .

2. Football - Ligue des Nations : Les Bleus en 4-4-2 avec Kanté et Rabiot ?

Selon plusieurs médias, Didier Deschamps devrait reconduire son 4-4-2 pour affronter le Portugal, dimanche, au Stade de France (20h45). Au milieu de terrain, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot sont attendus comme titulaires alors qu'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, sur le banc face à l'Ukraine, vont également revenir dans le onze de départ. Lucas Hernandez est pressenti à gauche.

Incapable de gagner à l’extérieur en Top 14 depuis décembre 2019, le Stade Toulousain a renoué avec le succès hors de ses bases (24-30), qui plus est sur le terrain d’un Racing 92 – futur finaliste de Champions Cup – qui avait certes fait tourner, mais qui restait compétitif.

Rugby - Test match : Pour le premier match international depuis sept mois, la Nouvelle-Zélande et l'Australie se sont quittées sur un nul (16-16) à Wellington.

Golf - LPGA Championship : Sei-young Kim a rendu une carte de 67 pour prendre un peu plus ses distances en tête de la deuxième levée du Grand Chelem de la saison, après le 3e tour.

Football - Qualifications Euro 2021 : Maxence Caqueret a été testé positif au Covid-19 et sera forfait pour le match France-Slovaquie espoirs lundi soir.

Novak Djokovic et Rafael Nadal vont entrer sur le court pour s'affronter pour la 56e fois ce dimanche. Un choc qui verra la si particulière édition de Roland-Garros 2020 s'achever (15h). Une victoire et Novak Djokovic deviendra le seul joueur de l'histoire à avoir remporté au moins deux fois chaque Grand Chelem. Rafael Nadal vise lui une 13e victoire aux Internationaux de France. Historique quoiqu'il arrive.

Escudé: "Des trois monstres, Nadal est celui qui a le plus fait évoluer son jeu"

Choc aussi pour l'équipe de France ce samedi soir au Stade de France. Pour leur troisième match de Ligue des Nations, les Bleus affrontent le Portugal, vainqueur de la première édition (20h45). Avec deux succès en deux sorties, les deux sélections comptent six points et le vainqueur de ce duel prendra une option sur la qualifications. Dans les autres matches, l'Angleterre défie la Belgique et l'Italie se déplace en Pologne.