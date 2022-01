CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis, Open d'Australie : Djokovic renvoyé en rétention

Ad

L'Open d'Australie est bien plus important que n'importe quel joueur"), Alors que Rafael Nadal est monté au créneau contre lui (""), Novak Djokovic a été renvoyé en rétention samedi après l'annulation de son visa pour la deuxième fois par le gouvernement australien la veille , et dans l'attente d'une décision de justice sur son cas, selon des documents judiciaires. Des audiences en référé sont prévues samedi et dimanche devant une Cour fédérale alors que le numéro un mondial ne sera pas expulsé avant la fin de l'affaire.

Omnisport Laffont, Djokovic, Giannis, hand et Wengen : l’actu sur un plateau HIER À 05:46

La question qui fâche : Djokovic a-t-il définitivement terni son image ?

2. Football, L1 : Nice solide dauphin

Grâce à un but de Khephren Thuram-Ulien en seconde période, Nice a pris le dessus sur Nantes (2-1) vendredi à l'Allianz-Riviera, en ouverture de la 21e journée . Le Nantais Andrei Girotto avait auparavant répondu à l'ouverture du score de Kasper Dolberg sur penalty. Les Aiglons prennent provisoirement trois points d'avance sur l'OM à la deuxième place du classement.

3. Basket, NBA : Les Warriors se reprennent avec la manière face aux Bulls, Memphis stoppé

Golden State, corrigé la veille à Milwaukee, s'est vengé à Chicago, en étrillant les Bulls (138-96) dans un autre choc entre cadors en NBA. Et si les Suns ont brillé chez les Pacers (112-94), avec un grand Devin Booker auteur 22 de ses 35 points dans le 3e quart-temps, Dallas, parfaitement guidé par Luka Doncic en mode triple-double (27 pts, 12 rbds, 10 passes), a stoppé brutalement (112-85) la série victorieuse de Memphis et Ja Morant (19 pts, 8 passes, 8 balles perdues).

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS :

Tennis : Chris Evert, lauréate de 18 titres du Grand Chelem dans les années 70-80, a annoncé être atteinte d'un cancer des ovaires, sur son compte Twitter.

Rugby, Champions Cup : Castres peut sans doute déjà tirer un trait sur la Coupe d'Europe après avoir concédé sur le fil, en ouverture de la 3e journée, sa troisième défaite en autant de matches, à domicile face aux Irlandais du Munster (13-16).

Coupe du monde de ski de bosses : Au lendemain de sa victoire sur la première épreuve, Perrine Laffont a pris la 3e place de la 2e épreuve disputée à Deer Valley, sa dernière compétition avant les Jeux olympiques de Pékin.

Golf, PGA : L'Américain Russell Henley, auteur de deux eagles, a pris la tête du Sony Open, après le deuxième tour disputé à Honolulu. Henley possède trois coups d'avance sur le Chinois Haotong Li et quatre sur l'Américain Matt Kuchar.

Basketball, NBA : Rudy Gobert, qui a manqué les cinq derniers matches du Jazz après s'être soumis jeudi dernier au protocole anti-Covid de la NBA, a fait son retour à l'entraînement et pourrait rejouer dès dimanche à Denver.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

L'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année, va débuter lundi 17 janvier. L'occasion parfaite pour tirer des plans sur la comète jaune : Arnaud Di Pasquale et ses comparses Bertrand Milliard et Laurent Vergne se mouillent en faisant des paris dans le podcast DiP Impact. Entre Alexandre Zverev enfin vainqueur et les confirmations Auger-Aliassime et Sinner, les dés sont lancés.

Zverev vainqueur, Auger-Aliassime finaliste, Sinner en demie : nos paris avant l'Open d'Australie

LE PODCAST A ECOUTER POUR LANCER SON WEEK-END

Le FC Stream Team

Cette semaine, il est question de Jean-Michel Aulas dans le FC Stream Team. Le président de l'OL qui a déclaré dans une interview à Europe 1 qu'il pensait toujours à Laurent Blanc pour devenir entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Une sortie qui interroge nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier. Au programme aussi : Lionel Messi et Erlaing Haaland.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Ski alpin - Coupe du monde : Deux descentes au programme

Après le succès d'Aleksander Aamodt Kilde devant Marco Odermatt, une nouvelle descente est au programme pour les hommes à Wengen. Départ à 12h30. Juste avant, il faudra suivre les femmes qui ont aussi une descente à disputer à Altenmarkt-Zauchensee dès 10h45. Les deux courses sont à suivre sur Eurosport 1 et sur notre site, en direct commenté.

Un récital sur le haut et une course très propre : comment Kilde a fait la différence à Wengen

2. Football, L1 : Paris pour se relancer à 21h00, Saint-Etienne – Lens à 17h00

Tenu en échec lors de ses deux dernières rencontres de L1, à Lorient (1-1) et Lyon (1-1), le PSG espère battre Brest à 21h00 pour se relancer en vue du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid, le 15 février. A 17h00, Saint-Etienne, dernier de Ligue 1, défie Lens avec un nouveau portier, Paul Bernardoni, arrivé en prêt d'Angers.

3. Football, étranger : Un choc de Premier League pour lancer la journée

La journée va commencer fort avec un choc outre-Manche. A marche forcée, au début de l'hiver, Manchester City va tenter de mettre un nouveau coup à ses poursuivants face à Chelsea (13h30) en Premier League. A 18h30, Manchester United va se rendre à Aston Villa (18h30). En Serie A, la Juve reçoit l'Udinese à 20h45.

4. Rugby, Coupes d'Europe : Des gros morceaux pour les Bleus

Après avoir été perturbées par la crise liée au Covid, les Coupes d'Europe sont à nouveau à l'honneur ce week-end. Et en Champions Cup, les Bleus ont un joli programme avec Wasps – Toulouse (14h00), Ospreys – Racing (16h15), Stade Rochelais – Bath (18h30), ou encore Bristol – Stade Français (21h00). Mais en Challenge, il y a aussi de quoi se faire plaisir avec Worcester – Toulon (18h30) ou encore Perpignan – Lyon (21h00).

Et aussi

Du Hand avec le deuxième match des Bleus à l'Euro 2022. Après leur succès contre la Croatie (27-22), les coéquipiers de Valentin Porte affrontent l'Ukraine (18h00).

La suite de la CAN avec deux rencontres : Nigeria - Soudan (17h00) et Guinée-Bissau - Egypte (20h00)

Du Biathlon. Après la belle victoire des Bleues ce vendredi, les Français sont attendus sur le relais de Ruhpolding (14h30). A suivre sur Eurosport 1.

(Avec AFP)

Omnisport Phénoménal Benzema, l'inconnue Djokovic et le début de l'Euro : l'actu sur un plateau 13/01/2022 À 06:22