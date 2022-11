1. Tennis – Masters ATP : Djokovic, tout en maîtrise

2. Basketball – NBA : Boston prend le pouvoir

Shai Gilgeous-Alexander a pourtant signé un nouveau festival avec 37 points. Mais il en fallait plus pour faire plier Boston. Vainqueurs d'OKC (126-122) sous l'impulsion de Jayson Tatum (27 points) et Jaylen Brown (26 points), les Celtics se sont emparés de la première place de la Conférence Est . Miami a pu compter sur un contre in extremis de Jimmy Butler pour venir à bout de Phoenix (113-112), tandis que les Golden State Warriors de Jordan Poole (36 points) ont été sans pitié pour les San Antonio Spurs (132-95).

3. Basketball – Mondial 2023 : Les Bleus au rendez-vous

Le voile s'est levé lundi sur les mascottes de Paris 2024 à l'effigie de bonnets phrygiens. Pourquoi ce choix ? Il est question d'idéal et de message. C'est ce que Tony Estanguet, président de Paris 2024, est venu expliquer lundi soir au micro d'Eurosport.

France-Australie, J-8. L'entrée en lice dans le Mondial de football approche à grands pas pour les Bleus. Mais derrière cette effervescence, il y a aussi des questions autour des joueurs qui n'auront pas la chance de participer au tournoi. Que vont-ils faire pour gérer cette trêve imposée par la Coupe du monde en pleine saison ? Eléments de réponse avec Christophe Gaudot.

Enfin, il ne faut jamais manquer les Fous du Volant. Cette semaine, Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta reviennent sur un Grand Prix du Brésil riche en événements, de la victoire de George Russell au rififi chez Red Bull et Ferrari, entre autres. A écouter sans modération.

Il a déçu beaucoup de monde, à commencer par lui-même, pour ses débuts dans un tournoi qui manque encore à son palmarès. Rafael Nadal a affiché ses limites du moment face à Taylor Fritz (7-6, 6-1) et se retrouve dos au mur à l'heure d'affronter Félix Auger-Aliassime. Une victoire, et il sera relancé dans la course au dernier carré du Masters et toujours en mesure de terminer l'année à la première place mondiale. Une défaite, et ce sera la sortie de route prématurée. Réponse à partir de 14h, en direct sur Eurosport !