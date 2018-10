Dogues, Europe, Racing, Pékin-Tokyo : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Lille écrase l'OM et reprend la place de dauphin

Le LOSC a confirmé son excellent début de saison en dominant Marseille (3-0) au stade Pierre Mauroy en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Les Dogues ont fait la différence en fin de rencontre, notamment grâce à deux penalties de Pépé et Bamba. Ce dernier a même inscrit un doublé pour donner un peu plus d'ampleur au score en toute fin de match. Lille reprend du coup la deuxième place du classement (16 points), devant Montpellier et Saint-Etienne. L'OM, qui a concédé sa deuxième défaite en trois matches, est sixième (13 points).

Un peu plus tôt, Montpellier s'était largement imposé contre Nîmes dans un derby très chaud et qui a donné lieu à des gros dérapages en tribunes, qui ont notamment eu pour conséquences une interruption de la rencontre. La commission de discipline de la LFP se réunira dès ce lundi pour étudier les suites à donner à ces incidents.

2. Rugby - Top 14 : Le Racing arrache le derby d'un cheveu

Un match tendu, fermé, un combat tactique intense et, au final, le Racing 92 est venu à bout du Stade Français sur sa pelouse de Jean Bouin pour remporter le derby francilien d'un petit point (16-17). Grâce à ce succès, le Racing remonte au troisième rang du classement, à une petite longueur des Parisiens, qui ont concédé leur deuxième défaite de la saison.

3. Golf - Ryder Cup : Le triomphe de l'Europe

Quelques heures après sa brillante victoire contre les Etats-Unis (17,5 à 10,5), l'équipe européenne a soulevé la Ryder Cup pour mettre un point final à une semaine très réussie du côté du golf National. Les Européens ont triomphé pour la douzième fois de leur histoire mais, surtout, ils ont confirmé leur incroyable suprématie sur les 25 dernières années. Depuis 1995, Team USA n'a remporté que trois des douze dernières éditions de la compétition. Pire : les Américains ne se sont plus imposés en terre européenne depuis 1993 (The Belfry). Et ils devront maintenant patienter encore au moins quatre ans (Rome) pour corriger le tir.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Tokyo : Ca passe pour Paire, ça casse pour Mannarino. Benoît Paire s'est défait de Nicolas Jarry en deux sets au 1er tour (6-4, 7-6(1)) alors qu'Adrian Mannarino a lui subi la loi de Milos Raonic, là aussi en deux manches (6-3, 6-4).

Basket - Coupe du monde féminine : Les Etats-Unis, évidemment. Team USA a été sacré pour la troisième fois consécutive au Mondial. Les Américaines, invaincues depuis douze ans en compétition internationale (51 victoires de rang), n'ont fait qu'une bouchée de l'Australie en finale (73-56).

Handball - Ligue des champions : Montpellier, rien ne va plus. Le tenant du titre montpelliérain a concédé une troisième défaite en autant de rencontres en s'inclinant à domicile face à Kielce (26-29). Sa qualification pour la phase finale est déjà remise en question.

Foot - Serie A : Milan, le bol d'air. Sans victoire en championnat depuis un mois, l'AC Milan s'est relancé avec un large succès sur la pelouse de Sassuolo (1-4). Les Milanais remontent à la 10e place, avec encore un match en retard.

Foot - Liga : Le Betis poursuit sa belle série. Un sixième match sans défaite et une troisième victoire, face à Leganés (1-0), a permis au Betis Séville de remonter au 5e rang du championnat d'Espagne, à égalité avec l'Atlético et à seulement deux longueurs du Barça et du Real.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Tout en maîtrise, Valverde a frustré Bardet après un sprint royal 02:24

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - La tournée asiatique fait escale à Pékin et Tokyo

Les hommes et les femmes sont réunis du côté de la Chine. Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Caroline Wozniacki, Borna Coric, Sam Querrey ou Kyle Edmund sont notamment en piste ce lundi. Il y a également un tournoi ATP du côté du Japon (comme vous l'avez lu plus haut avec Paire et Mannarino). Kei Nishikori sera la principale tête d'affiche ce lundi, en attendant Marin Cilic, Stan Wawrinka ou Nick Kyrgios mardi.

2. Foot - Ligue 2 : Duel de mal classés entre Troyes et Auxerre

Deux anciens pensionnaires de Ligue 1 très mal en point. Troyes, 18e de L2, accueille Auxerre, 16e, en clôture de la 9e journée. L'occasion, peut-être, pour l'une des deux équipes de sortir la tête de l'eau pour regarder un peu vers le haut au classement.