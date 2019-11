Doncic, Mbappé, le duel de l'année : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Doncic en patron

Luka Doncic a encore été précieux, très précieux pour Dallas face à Golden State. Les Mavericks ont infligé une grosse correction aux Warrios (142-94) et le Slovène avec 35 points, 11 passes et 10 rebonds a signé son septième triple double de la saison. Le Miami Heat s'est imposé face à Cleveland (124-100), pendant que les Bucks allaient gagner à Atlanta (127-135) grâce notamment aux 33 points (3 passes, 11 rebonds) de Giannis Antetokounmpo.

2. Tennis - Coupe Davis : Espagne et Australie qualifiés, l'Italie éliminée

L'Espagne s'est qualifiée pour les quarts de la Coupe Davis. Portés par un Rafael Nadal en forme (il a gagné son simple et le double), les Espagnols terminent premiers du groupe B. L'Australie termine première du groupe D et le Canada premier du groupe F. L'Italie est bel et bien éliminée après la victoire de Jack Sock et Sam Querrey dans le double face à Simone Bolelli et Fabio Fognini (6-7, 7-6, 6-4). La journée a néanmoins été marquée par une polémique à cause de l'abandon du Canada lors du double.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Pau Gasol, toujours pas remis d'une opération au pied gauche, n'a pas été conservé dans l'effectif de Portland qu'il avait rejoint cet été.

Football - Ligue 1 : Kylian Mbappé, touché par un virus - qui l'avait fait manquer le match contre l'Albanie avec l'équipe de France, est incertain pour la réception de Lille vendredi (20h45).

Football - Ligue 1 : Exclu face à Lyon (2-1), Alvaro Gonzalez a été suspendu pour deux matches par la Commission de discipline de la LFP.

Athlétisme - dopage : Contrôlée positive à l'EPO, Ophélie Claude-Boxberger a réagi sur les réseaux sociaux. En attente de l'échantillon B, elle cherche à "comprendre comment ce produit a pu se retrouver détecté dans [son] corps".

La vidéo de rattrapage

Chaque mois, la rédaction d'eurosport.fr établit son Top 5 virtuel du Ballon d'Or. Voici le classement au mois de novembre. C'est la dernière ligne droite avant l'attribution du trophée et Lionel Messi a choisi le meilleur moment pour porter une accélération fulgurante. Suffisant pour faire oublier ses deux boulets et détrôner Virgil van Dijk ?

Vidéo - Notre Top 5 virtuel du Ballon d'Or : Messi, une accélération finale et deux casseroles fatales ? 02:11

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Coupe Davis : Victoire ou rien pour la France

Les Bleus vont affronter la Serbie de Novak Djokovic pour la première place du groupe A, et la victoire est obligatoire si les hommes de Sébastien Grosjean - difficiles tombeurs du Japon - veulent jouer les quarts de finale.

2. Football - Ballon d'Or : Vers un nouveau duel ?

Il semblerait que cette année, le Ballon d'Or ne soit plus l'histoire d'un duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Portugais a laissé place au Polonais, Robert Lewandowski, qui a marqué 47 buts sur l'ensemble de l'année - dont 12 depuis début octobre.