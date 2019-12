Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Dallas perd Doncic, les Clippers impuissants

Coup dur pour Dallas : son prodige slovène Luka Doncic s'est fait une entorse de la cheville lors de la défaite contre le Heat de Miami samedi (118-122). Cette blessure a éclipsé les revers des Clippers et des Rockets et la victoire des Bucks en NBA.

En l'absence de Kawhi Leonard, qui ne jouait pas ce "back-to-back" (deuxième match en deux jours) pour "load management" (gestion de la fatigue) liée à sa douleur à un genou, et des blessés Pat Beverley et Lou Williams, les Clippers de Los Angeles n'ont eux pas tenu le choc face aux Bulls. La franchise de Chicago a été portée par les 31 points de Zach LaVine, qui a été décisif en fin de match avec un tir à deux points suivi d'un lancer-franc.

A Milwaukee, les Bucks ont facilement disposé des Cavaliers de Cleveland (125-108) et continuent de caracoler en tête de la conférence Est. Giannis Antetokounmpo a marqué 29 points, pris 4 rebonds et offert 4 passes décisives.

2. Boxe - Welters : Crawford conserve son titre WBO

Le boxeur américain Terence Crawford a conservé son titre WBO des poids welters en battant le Lituanien Egidijus Kavaliauskas par arrêt de l'arbitre à la neuvième reprise, samedi au Madison Square Garden à New York.

3. Football - Ligue 1 : Fin de série pour Monaco, Toulouse et Nîmes

En s'imposant samedi face Nîmes et Toulouse (0-1), Nantes et Reims se sont installés aux 4e et 5e places du classement samedi soir. A Angers, Monaco n'a pas réussi à aligner une troisième victoire (0-0). Les rencontres Brest-Nice (0-0) et Amiens-Dijon (1-1) n'ont pas trouvé de vainqueur.

On a aussi retenu pour vous

Basket - Jeep Elite : Dijon a provisoirement rejoint Monaco et Boulogne-Levallois à la deuxième place du Championnat de France de basket en battant Limoges, 79 à 73, samedi. Les Monégasques recevront dimanche Boulogne-Levallois dans la plus belle affiche de la journée. Le leader Villeurbanne tentera de préserver son invincibilité avec un 14e succès face à Orléans à l'Astroballe.

Football - Liga : L'Atlético de Madrid s'est difficilement imposé sur son terrain contre Osasuna (2-0) samedi soir pour la 17e journée du championnat espagnol, grâce à un but de la tête d'Alvaro Morata (67e) et une réalisation de Saul (75e).

Golf - Presidents Cup : Les Etats-Unis de Tiger Woods ont remporté l'épreuve en s'imposant 16 à 14 face à l'équipe internationale dans les simples décisifs de dimanche à Melbourne. Menée 10-8 au commencement de la journée, l'équipe américaine a réussi une remontée spectaculaire, Matt Kuchar lui assurant la victoire en remportant l'avant-dernier match.

WEC - Huit heures de Bahreïn : La Toyota N.7 a remporté son duel fratricide face à la Toyota N.8, signant un troisième doublé pour les grands favoris et leaders du championnat du monde d'endurance, lors de la 4e manche de la saison 2019-2020 du WEC. L'équipage composé par Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez, s'est imposé avec un tour d'avance sur la voiture N.8, celle de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Kazuki Nakajima.

La vidéo de rattrapage : Goggia, la victoire complètement folle

Vidéo - Un seul bâton et un petit centième d'avance à l'arrivée : L'incroyable victoire de Goggia 01:52

A ne pas rater ce dimanche

1. Football - Championnats européens

Ligue 1 :

Bordeaux-Strasbourg (15h00)

Lyon-Rennes (17h00)

Saint-Etienne-PSG (21h00)

Premier League :

Wolverhampton - Tottenham (15h00)

Manchester United - Everton (15h00)

Arsenal - Manchester City (17h30)

Liga :

Valence - Real Madrid (21h00)

Serie A :

Fiorentina - Inter (20h45)

Pays-Bas :

AZ Alkmaar - Ajax (16h45)

2. Ski alpin - Slalom Val d'Isère

Slalom messieurs à Val d'Isère : Départ de la première manche à 9h30

3. Biathlon - Coupe du monde à Hochfilzen

Poursuite 10km dames : 12h00

Relais 4x7,5km messieurs : 14h00

4. Handball - Finale des Mondiaux dames

Espagne Pays-Bas (12h30)