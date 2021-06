Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Transferts : Donnarumma tout proche du PSG

Selon Sky Italia, le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler un dossier pour le moins inattendu : celui de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien de 22 ans, qui n’a pas prolongé au Milan AC et qui sera donc en fin de contrat dans quelques jours, s’engagerait pour cinq saisons dans la capitale, où il pourrait toucher un salaire annuel avoisinant les 12 millions d’euros. Un mouvement qui va faire parler.

Omnisport Nadal et Djoko sur le pont, Federer à la maison, Clippers à fond : l'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

2. Tennis – Roland-Garros : Solide Nadal, Swiatek poursuit son chemin

Accroché durant la première manche par Jannik Sinner, Rafael Nadal a fini par faire exploser son jeune adversaire italien (7-5, 6-3, 6-0) pour rallier les quarts de finale, où il affrontera Diego Schwartzman mercredi. Plus tard dans la soirée, la tenante du titre Iga Swiatek a dominé l’accrocheuse Marta Kostyuk (6-3, 6-4) pour faire un pas supplémentaire vers un doublé Porte d’Auteuil.

"Il n’y a que Djokovic pour battre Nadal à Paris"

3. Basketball – NBA : Les Nets écœurent les Bucks

Portés par Kevin Durant à l'efficacité clinique (32 points à 12 sur 18), les Nets ont encore fait parler la poudre face aux impuissants Bucks (125-86), pour se détacher deux victoires à rien en demi-finale de la conférence Est. Après une première période en guise de festival, Brooklyn s’est offert le luxe d’offrir du temps de jeu à ses seconds couteaux. De leur côté, les Suns ont parfaitement entamé leur série face aux Nuggets (122-105) sous l’impulsion d’un excellent Chris Paul.

4. Football – Amicaux : L’Allemagne envoie un message

Pas toujours brillante ces derniers mois, l’Allemagne a conclu sa préparation pour l'Euro par un carton face à la Lettonie (7-1). Gündogan, Müller, Gnabry, Sané et Werner ont notamment marqué, alors que la sélection de Joachim Löw menait 5-0 à la pause. Un sacré message envoyé aux Bleus, que la Mannschaft retrouvera mardi soir pour son premier match dans la compétition.

Kai Havertz lors de la rencontre amicale entre l'Allemagne et le Lettonie (7-1) Crédit: Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball – NBA : Tom Thibodeau, responsable de la résurrection des New York Knicks qui ont atteint les play-offs après huit ans de disette et de performances en berne, a été désigné meilleur entraîneur de la saison régulière.

Basketball – Jeux olympiques : Les deux stars des Lakers, LeBron James et Anthony Davis, ne défendront pas les couleurs américaines au tournoi olympique de basket, à Tokyo cet été, rapportent lundi plusieurs médias américains.

Hockey – NHL : Montréal a balayé Winnipeg, lundi, avec un 4e succès consécutif (3-2 a.p.) et s'est qualifié pour les demi-finales des play-offs de la NHL, dont s'approche New York, vainqueur (5-4) à Boston pour mener trois victoires à deux dans leur série du 2e tour.

Football – Euro 2021 : La fédération polonaise a annoncé : La fédération polonaise a annoncé le forfait de l'attaquant marseillais Arkadiusz Milik pour le championnat d'Europe. Le joueur de 27 ans a dû renoncer à cause d'une blessure à un genou.

Arkadiusz Milik, ici lors de Pologne-Andorre en mars, est forfait pour l'Euro 2021. Crédit: Getty Images

Football – Ligue 1 : Selon L'Equipe, Gérard Lopez, l'ex-président du LOSC, qui ferait partie des quatre potentiels repreneurs des Girondins de Bordeaux, : Selon, Gérard Lopez, l'ex-président du LOSC, qui ferait partie des quatre potentiels repreneurs des Girondins de Bordeaux, a transmis une offre de rachat . L’ex-dirigeant nordiste serait accompagné par un fonds prêteur américain.

Football – Transferts : Invité dans l’émission "Tant qu'il y aura des gones", Jean-Michel Aulas a confirmé l’arrivée imminente à Lyon : Invité dans l’émission "Tant qu'il y aura des gones", Jean-Michel Aulas a confirmé l’arrivée imminente à Lyon du latéral gauche brésilien Henrique Silva (Vasco de Gama) toute en assurant avoir reçu "des offres consistantes pour au moins trois joueurs".

Le grand récit

C'est mardi, c'est Grands Récits ! La suite de la session consacrée aux Jeux Olympiques concerne la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, qui a durablement marqué l'imaginaire olympique lors des Jeux de Montréal, en 1976. Mais son histoire, romanesque à souhait, a de quoi fasciner bien au-delà de cet été féérique.

Le podcast du jour

La vidéo de rattrapage

Carr : "Pour lâcher Valgren comme ça, Padun devait être vraiment fort"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Roland-Garros : Début des quarts de finale

Affiche de gala… mais sans public entre Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, qui s’affronteront en night session pour une place dans le dernier carré. Avant cela, ce sont Alexander Zverev et Alejandro Davidovich Fokina qui croiseront le fer sur le Philippe-Chatrier, pas avant 16h. Les dames lanceront la journée avec deux rencontres : Tamara Zidansek – Paula Badosa et Elena Rybakina – Anastasia Pavlyuchenkova.

"Vis-à-vis du tournoi, Federer n'aurait-il gagné à revenir sur le court, quitte à abandonner ?"

2. Football – Amical : Les Bleus à l’heure des derniers réglages

Après sa victoire tranquille face au Pays de Galles mercredi dernier (3-0), l’équipe de France va poursuivre (et conclure) sa préparation grandeur nature face à la Bulgarie (21h10). N’Golo Kanté et Olivier Giroud seront cette fois à la disposition de Didier Deschamps, qui devrait aligner un onze (très) proche de celui qui débutera son Euro contre l’Allemagne, mardi prochain.

Nos favoris de l'Euro : Grand retour, grande équipe : immense pancarte pour la France

3. Cyclisme - Tour de Suisse : Place à la 3e étape

Stefan Kung (Groupama-FDJ) s'est imposé lors du contre-la-montre de la première étape, Mathieu van der Poel s’est offert la deuxième au finish. Mardi, c’est une nouvelle fois un parcours vallonné qui s’offrira aux coureurs, et qui pourrait déboucher sur une échappée victorieuse. A moins que les puncheurs placés du général n’en décident autrement. Il faudra négocier les 185km qui séparent Lachen de Pfaffnau, avec deux côtes répertoriées en 3e catégorie.

Van der Poel s'est régalé, Alaphilippe s'est placé pour le général : le résumé de la 2e étape

Avec AFP.

Omnisport Décision à venir pour Federer, Game 1 pour les Nets, début des 8es à Roland : l'actu sur un plateau HIER À 05:50