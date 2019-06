Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Doumbouya rejoint les Pistons, Williamson premier de la draft

Le basketteur français Sekou Doumbouya, âgé de seulement 18 ans, a été drafté, jeudi, en 15e position, par les Pistons de Detroit. Le jeune ailier - annoncé au départ dans le Top 10 de la draft - y arrive en provenance du CSP Limoges. Il est le septième français à être pris dans le Top 15. Les Pistons avaient terminé en huitième position de la Conférence Est cette saison et avaient été éliminés par Milwaukee au premier tour des play-offs.

Zion Williamson, même âge que le Français et lui aussi ailier, a été choisi en première place de la draft par les New Orleans Pelicans, qui viennent de vendre Anthony Davis.

2. Football - Coupe du monde : Le Brésil pour les Bleues

On connait enfin l'adversaire des Bleues en huitième de finale de la compétition, il s'agit du Brésil. Les joueuses de Corinne Diacre vont affronter un adversaire coriace, qui compte dans ses rangs la meilleure buteuse de la Coupe du monde, hommes et femmes confondus : Marta, avec 17 réalisations. Le match se jouera au Havre (21h), et en cas de victoire, les Bleues pourraient rencontrer dès les quarts, les tenantes du titre : les Etats-Unis, qui affronteront lundi l'Espagne (18h à Reims).

3. Football - Copa América : Le Japon résiste face à l'Uruguay

Jeudi, le Japon a résisté à Luiz Suarez, Edinson Cavani et leurs coéquipiers, qui ne sont parvenus qu'à arracher le match nul (2-2) en deuxième match de poule de la compétition. Les Nippons peuvent remercier leur double buteur de la soirée Koji Miyoshi (25e et 59e) qui leur a permis à deux reprises d'être devant. Le premier but de l'Uruguay est inscrit par Suarez sur penalty (32e) et c'est Jose Gimenez qui permet à son équipe de prendre un point (66e).

On a aussi retenu pour vous

Basket - Jeep Elite : Monaco s'est imposé lors du match 3 de la finale contre Villeurbanne (97-62) et est parvenu à relancer le suspens. L'ASVEL mène toujours 2-1.

Football - Coupe du monde : Le Cameroun s'est qualifié sur le fil en s'imposant dans les dernières minutes de jeu contre la Nouvelle-Zélande (2-1). Les Pays-Bas terminent premier de leur groupe grâce à leur victoire sur le Canada (2-1).

Tennis - ATP Halle : Roger Federer s'est fait peur contre Jo-Wilfried Tsonga qui n'a rien lâché, mais est finalement parvenu à se défaire du Français en trois sets (7-6, 4-6, 7-5). Il affrontera Roberto Bautista-Agut en quarts de finale.

La vidéo de rattrapage

Les rumeurs ne cessent d’enfler concernant un possible départ de Neymar. Pour récupérer le Brésilien, le Real Madrid est prêt à mettre des stars dans la balance...

Vidéo - Pour s’offrir Neymar, le Real est prêt à mettre des stars dans la balance 02:25

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - CAN : Que la CAN commence !

C'est parti pour un mois de compétition du côté de l'Egypte, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations. Les Pharaons seront les premiers à ouvrir le bal, à partir de 22h, contre le Zimbabwe.

2. Tennis - ATP Halle / ATP Queen's : Herbert contre le tenant du titre, duel 100% Français

Pierre-Hugues Herbert tentera de se qualifier pour les demies contre un adversaire pas évident, puisqu'il s'agit du tenant du titre, Berna Coric. Roger Federer affrontera Roberto Bautista-Agut et David Goffin tentera de s'imposer contre Alexandre Zverev.

Du côté de Londres, on aura droit à un match 100% Français entre Nicolas Mahut, tombeur de Stan Wawrinka et Gilles Simon. Mais aussi à un duel 100% Next Gen entre Félix Auger-Aliassime et Stefanos Tsitsipas.

Vidéo - "Pourquoi le gazon est bleu? Les Français brillent dans des tableaux moins relevés" 03:22

3. Formule 1 - Grand Prix de France : Renault à domicile : enfin la bonne occasion ?

Les essais libres du Grand Prix de France débutent à partir de 11h. Après les résultats corrects à Montréal (Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg terminent sixième et septième), L'écurie y voit l'occasion de remonter dans le Top 4, alors qu'elle occupe actuellement la cinquième place du classement des constructeurs.