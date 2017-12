Draymond Green, Warriors-Cavaliers, Thunder, Boxing Day : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Les Warriors prennent le meilleur sur les Cavs

Tradition oblige, plusieurs franchises étaient sur les parquets le jour de Noël. La grosse affiche opposait les Warriors aux Cavaliers. Et comme lors de la dernière finale NBA, c'est Golden State qui a eu le dernier mot (99-92), porté par un excellent Draymond Green (12 pts, 12rbds, 11 pds). Kevin Durant (25 pts) et Klay Thompson (24 pts) ont également activement participé à la victoire des leurs. En face, LeBron James a livré une prestation dans l'ensemble décevante malgré une ligne de statistiques plus que décente (20 pts, 6 rbds, 6 pds). Il a été suppléé par un Kevin Love des grands jours (31 pts, 18 rbds).

Draymond Green (Golden State) face à LeBron James (Cleveland)Getty Images

2. Basket - NBA : Houston perd sa place de leader à l'Ouest

Les Rockets connaissent une passe difficile. Ils ont enchaîné lors du "Christmas Day" une troisième défaite de rang. Après les Lakers et les Clippers, c'est cette fois le Thunder qui a pris le meilleur sur l'équipe de James Harden (112-107). Ce dernier a certes répondu à l'appel (29 pts, 14 pds, 8 rbds), mais Houston est tombé sur une formation d'OKC requinquée, à l'image de son "Big Three". Russell Westbrook (31 pts, 11 pds), Paul George (24 pts) et Carmelo Anthony (20 pts) ont livré un match plein. Tout comme Steven Adams sur le plan défensif (15 pts, 10 rbds, 3 contres). Les joueurs de Mike D'Antoni perdent du coup leur place de leader à l'Ouest au profit des Warriors.

3. Basket - NBA : Boston chute de nouveau, Minnesota enchaîne

Dans les autres rencontres de la nuit, Wahington a dominé une équipe de Boston elle aussi en difficulté ces derniers temps (103-111). Les Timberwolves sont pour leur part allés s'imposer sur le parquet des Lakers pour glaner leur 4e succès de suite (104-121). En fin d'après-midi, les Knicks s'étaient inclinés contre les 76ers (98-105).

On a retenu aussi pour vous

Rugby : Le pilier international sud-africain Julian Redelinghuys, 28 ans, a annoncé sa retraite avec effet immédiat.

Football - Eredivisie : Un mois après avoir quitté le poste de sélectionneur des Pays-Bas, Dick Advocaat a retrouvé un club. A savoir le Sparta Rotterdam.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Coups francs, dribbles, lobs, volée... Le top 10 des buts du magicien Giovinco 02:32

Le tweet "esprit de Noël"

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Premier League : Place au Boxing Day (A partir de 13h30)

Si en NBA, il existe la tradition du "Christmas Day", en Premier League, on est plutôt "Boxing Day". Comme tous les ans, les formations du championnat anglais sont sur le pont le lendemain de Noël. Tottenham ouvrira le bal contre Southampton (13h30). Manchester United et Chelsea enchaîneront ensuite face à Burnley et Brighton (16h00). Liverpool conclura avec la réception de Swansea. City ne jouera de son côté que mercredi tandis qu'Arsenal devra patienter jusqu'à jeudi.

2. Football - Coupe d'Italie : La Fiorentina défie la Lazio pour une place dans le dernier carré (21h00)

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Un peu comme en Angleterre, le football ne s'arrête pas en Italie pendant la période des fêtes. La Lazio reçoit ainsi la Fiorentina dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Italie.