Dream Team, "Trop cons", Baggio, Icardi : Le plateau du jour

Le sport reprend de plus en plus ses marques. Et ce dimanche soir sur Eurosport, vous allez pouvoir vous offrir une plongée dans une équipe de légende, la Dream Team. Mais en attendant, il y a de quoi faire pour vous occuper. Voici le programme du dimanche 24 mai.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Ligue 1 : Aulas en remet une couche

Omnisport Neymar, médaille à 65 950 €, Barkley, Pavard : le programme du jour HIER À 05:45

Chaque jour ou presque, Jean-Michel Aulas monte au créneau pour dénoncer le choix du football français de ne pas reprendre les championnats professionnels. Et alors que la Liga a annoncé sa prochaine reprise, le président de Lyon a remis ça dans L'Equipe. "C'est un comble, cette histoire. Depuis deux mois, les dirigeants espagnols observent et travaillent en phase avec l'UEFA. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont assisté, aux mêmes réunions que Didier Quillot. (…) Ce qu'ils ont dit, c'est 'patience'. Quand ont voit que nos dirigeants y ont assisté en tirant des conclusions différentes, on se dit qu'on est vraiment trop cons", lâche JMA, qui espère toujours un retour en arrière et va saisir le Conseil d'Etat.

2. Basket : La NBA à Disney pour reprendre ?

On commence à y voir plus clair pour la NBA. La Ligue songe à investir le complexe Walt Disney d'Orlando où elle souhaiterait reprendre fin juillet sa saison suspendue à cause du coronavirus. "La NBA, en collaboration avec le syndicat des joueurs (NBPA) a entamé des discussions avec The Walt Disney Company afin d'explorer les possibilités de redémarrer l'exercice 2019-2020 fin juillet au complexe ESPN Wide World of Sports dont il est propriétaire en Floride", a déclaré Mike Bass, un porte-parole à ESPN.

3. Football, Transferts : Pour Icardi, l'Inter et le PSG avancent

L'Equipe révèle ce dimanche que le PSG avance toujours avec l'Inter Milan au sujet du cas de Mauro Icardi. Et si Leonardo espère réussir à baisser la clause libératoire du joueur (70 millions d'euros), le club lombard, qui aurait des vues sur Edinson Cavani – libre en juin -, ne serait pas contre l'idée de revoir le prix de quelques millions, tout en incluant des bonus au deal, histoire de récupérer la même somme au final.

On a aussi retenu pour vous…

Tennis : La deuxième journée de l'UTR Pro Match Series n'a pas pu aller à son terme. La rencontre entre Danielle Collins et Alja Tomljanovic a été arrêtée par la pluie à une manche partout, samedi soir, à Palm Beach (3-4, 4-3). Les deux joueuses devront finir leur duel ce dimanche pour savoir qui rejoindra Alison Riske, qui a, elle, déjà validé son billet pour la grande finale.

Play Icon WATCH Fallait le mettre celui-là : le smash improbable de Tomljanovic 00:00:52

Football, Premier League : La Premier League a annoncé deux nouveaux cas positifs au Covid-19, dans deux clubs différents, sur 996 personnes testées ces trois derniers jours, alors qu'une reprise du championnat est espérée en juin. "Les joueurs ou membre d'encadrement testés positifs vont à présent s'isoler pendant une période de sept jours", a indiqué la ligue dans un communiqué.

Bundesliga : Largement supérieur à l'Eintracht Francfort, le Bayern Munich a traversé un petit trou d'air en début de deuxième période mais s'est finalement imposé confortablement (5-2) lors de la 27e journée de championnat. Les Bavarois conservent donc quatre points d'avance sur leur dauphin, le Borussia, avant le choc de mardi entre les deux équipes.

On a aussi retenu pour vous…

La vidéo de rattrapage

Invité de Christian Califano dans Cali Chez Vous, Pascal Olmeta a répondu au "quiz des stades". Et s'est laissé aller à une étonnante confidence.

Play Icon WATCH Olmeta : "J'aurais aimé jouer à Geoffroy-Guichard, j'ai toujours aimé les Verts" 00:01:17

Le programme du jour sur Eurosport

Avec notamment une soirée d'exception où vous allez pouvoir revivre des grands moments de basket aux Jeux Olympiques ! Ca commence à 21h00 avec un documentaire sur la Dream Team avant d'enchaîner sur la finale de cette fameuse équipe américaine face à la Croatie. Et à 22h30, vous aurez droit à la belle finale Etats-Unis – Espagne de 2008.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football – Bundesliga : Trois matches pour rythmer la journée

La 27e journée se poursuit ce dimanche avec trois matches. Schalke 04 – FC Augsburg à 13h30, Mayence – Leipzig à 15h30 et Cologne – Dusseldorf à 18h00.

2. Football – Série "rois et reines sans couronne" : Baggio, "Roby" le maudit

Dernier épisode de notre série sur ces sportifs qui avaient tout, absolument tout, pour être les maîtres de leur sport. Mais ils ont toujours manqué le Graal. Ce dimanche, on se penche sur le cas de Roberto Baggio, le divin Italien maudit en Coupe du monde.

3. Formule 1 : Pourquoi Mercedes laisse la porte ouverte à Vettel

Au contraire de Red Bull, Mercedes n'a pas totalement écarté la possibilité de s'offrir Sebastian Vettel, mis sur le marché par Ferrari. Et il y a plusieurs explications à cela.

Omnisport Salaires de la discorde, rachat, Raging Boxe, rétro Inter : Le plateau du jour HIER À 05:59