1. Football, L1 : Monaco reçu cinq sur cinq

L'AS Monaco est sur une voie royale actuellement. Quelques heures après avoir vu le PSG chuter à Lorient (3-2) et à Lille s'imposer contre Dijon (1-0) pour reprendre la première place, l'ASM a remporté sa cinquième victoire de rang en championnat, sur la pelouse de Nantes (1-2), qui n'a plus gagné depuis 13 matches. Guillermo Maripán et Kevin Volland ont assuré le succès princier alors que les Nantais ont réagi dans le dernier quart d'heure, en infériorité numérique. Au classement, le club de la Principauté revient à trois points du PSG, troisième.

Kevin Volland entourés par ses coéquipiers après son but pour Monaco à Nantes en Ligue 1 le 31 janvier 2021 Crédit: Getty Images

2. Basket, NBA : Jokic énorme, Westbrook et Beal sansationnels

Nikola Jokic a fait vivre un dimanche compliqué à Rudy Gobert (12 pts, 8 rbds). Avec 47 points, 12 rebonds et 5 passes, le Serbe a mené Denver au succès contre le Jazz (128-117). Mais le match de la nuit a livré une belle surprise. Bradley Beal (37 pts) et Russell Westbrook (41 pts, 10 rbds, 8 pds) ont été sensationnels pour effacer un handicap de cinq points en l’espace d’une dizaine de secondes et permettre à Washington de s'offrir les Nets (149-146), malgré les efforts de Kevin Durant (37 pts) et Kyrie Irvin (26 pts) en l'absence de James Harden. Même privé de Joël Embiid, Philadelphie a de son côté battu Indiana (110-119) alors que les Clippers n'ont pas tremblé contre les Knicks (115-129) dans le sillage d'un excellent Kawhi Leonard (28 pts).

3. Rugby, Top 14 : Macalou bonifie le Stade français

Après deux lourdes défaites, le Stade Français s'est relancé en grappillant le bonus offensif face à Castres (29-9). Marqué notamment par les approximations et de l'indiscipline des Castrais, ce match a livré une prestation assez terne sur le plan technique. De retour de blessure, Sekou Macalou a signé un doublé en fin de rencontre pour offrir les cinq points à son équipe.

Football, Liga : Un but de Lionel Messi et un autre d'Antoine Griezmann : le FC Barcelone a enregistré une victoire précieuse face à l'Athletic Bilbao (2-1). Ce succès permet aux Blaugrana de dépasser le Real Madrid au goal average. Tout sauf anodin pour les Catalans. En revanche, l'Atlético Madrid, solide leader, est à 10 points.

Premier League : Tottenahm a perdu à Brighton (1-0) sans Harry Kane et sans rien montrer, ce dimanche. Les Spurs plafonnent à la sixième place, à 11 points du leader, Manchester City.

Handball : Emmené par Mikkel Hansen, auteur de 7 buts, le Danemark, champion olympique en 2016, a remporté la finale face à la Suède (26-24), dimanche au Caire, conservant son titre acquis en 2019.

Formule 1 : Pierre Gasly (Alpha Tauri) a été testé positif au Covid-19 et s'est placé à l'isolement.

Ski Alpin : Sofia Goggia, championne olympique de descente en 2018, s'est blessée dimanche à Garmisch et doit déclarer forfait pour les Mondiaux de ski alpin de Cortina d'Ampezzo.

La saison de cyclisme sur route est repartie ce weekend en France. Et Aurélien Paret-Peintre (AG2R - Citroën) a battu Thomas Boudat (Arkéa-Samsic) et Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) au sprint à l'occasion du 43e Grand Prix La Marseillaise, première course de 2021 dans l'Hexagone, dimanche.

Paret-Peintre a bien joué le coup au sprint : le résumé de sa victoire

Quel est le plus beau Super Bowl, celui qui vous a procuré le plus d’émotions ? Difficile de se prononcer mais nous allons quand même essayer. Nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand Super Bowl de l'histoire avec Alain Mattei, célèbre plume de touchdownactu.com, Samyr Hamoudi, journaliste à RMC Sport et Laurent Vergne de la rédaction d'Eurosport.

1. Football, Droits TV : La Ligue 1 croise les doigts

La L1 tremble. C'est ce lundi que la LFP va savoir si elle va récupérer une partie du pactole perdu avec le fiasco Mediapro. La Ligue va recevoir les offres de diffuseurs pour les droits TV de 80% des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 entre 10h00 et 12h00 au siège de la Ligue. Elles seront étudiées dans l'après-midi en vue d'une réattribution expresse des droits TV du cycle 2020-2024. La Ligue 1 espère y trouver un sauveur inespéré.

2. Football, Mercato : Le marché ferme ce soir avec la Nuit du Mercato pour suivre tout cela

Alors que les présidents de L1 attendent fébrilement les résultats de l'appel d'offres des Droits TV, c'est aussi l'heure d'essayer de faire les derniers ajustements dans les effectifs. Le mercato d'hiver se termine ce soir à minuit. Très calme jusqu'à présent en raison notamment de la crise liée à la pandémie du Covid-19, ce marché des transferts va-t-il réserver quelques surprises dans les dernières heures ? Avec des prêts par exemple ? Le PSG n'exclut pas quelques mouvements de dernières minutes. Marseille pourrait tenter un milieu. Réponses ce soir, avec la Nuit du Mercato sur notre page Facebook pour suivre tout cela.

3. Ski Alpin, Garmisch-Partenkirchen : Le Super G au programme

Le Super G dames devait se dérouler ce dimanche. Mais en raison d'un fort brouillard, il a été repoussé à ce lundi (10h50). Après son succès de samedi lors du premier Super-G, Lara Gut-Behrami sera une nouvelle fois la grande favorite. La Suissesse pourrait profiter de la course pour s'emparer des commandes du classement général. Avec Tessa Worley et Tiffany Gauthier, les Françaises peuvent rêver de podium.

