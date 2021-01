Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Coup de froid sur les droits TV

Omnisport Tsonga, Slimani, 390/390 et Trump lâché : l’actu sur un plateau HIER À 05:52

C’est l’information de ce mardi soir. Une information que les dirigeants et acteurs de la Ligue 1 ce seraient bien passés. Dans une interview au Figaro, Maxime Saada, patron de Canal + a indiqué vouloir restituer à la Ligue ses droits TV qu’il possède sur le championnat de France. De quoi pousser les dirigeants de la LFP à lancer un nouvel appel d’offres après le fiasco de Mediapro. Si certains voyaient en Canal + un sauveur pour le football français, ce ne sera pas le cas, du moins pas immédiatement. Un casse tête pour la L1 qui pourrait se retrouver un temps sans diffuseur officiel pour les prochains matches du championnat.

2. Football – Premier League : United remercie Pogba et prend la tête

Une superbe volée de Paul Pogba a permis à Manchester United de s'imposer sur la pelouse de Burnley (0-1) à l'occasion d'un match reporté de la 1re journée. Cette victoire permet aux Red Devils de prendre les commandes du championnat, trois points devant Liverpool. C’est la première fois depuis 2017 que Manchester United est en tête de la Premier League.

Dans les deux autres rencontres de ce mardi soir en PL, Sheffield United s’est imposé 1-0 à domicile face à Newcastle tandis qu’Everton a ramené une précieuse victoire 1-2 de son déplacement à Wolverhampton qui lui permet de prendre place dans le Top 4 du championnat.

Paul Pogba Crédit: Getty Images

3. Basketball – NBA : Les Lakers et James se régalent, les Nets et le Sixers également vainqueurs

Lebron James (26 points, 8 passes et 5 rebonds) et les Lakers se sont tranquillement imposés sur le parquet de Houston (117-110) pour remporter leur 9e succès en 12 matches cette saison et asseoir un peu plus leur domination à l’Ouest. De leur côté, encore privés de Kyrie Irving, absent depuis quatre matches pour raisons personnelles et qui fait l'objet d'une enquête de la NBA pour violation du protocole anti-Covid, les Nets ont bataillé pour renverser Denver (122-116), effaçant 18 points de retard concédés au 3e quart-temps. Enfin, ce sont les Sixers qui sont sortis vainqueur d’une formidable bataille face au Heat (137-134) après prolongation.

Et aussi…

Football – Liga : Vainqueur du FC Séville (2-0) en match en retard de la 1re journée, ce mardi soir, l’Atlético a conforté son avance en tête du classement. Les Colchoneros comptent désormais quatre points d'avance sur le Real Madrid et sept sur le FC Barcelone, en ayant disputé deux matches de moins que ses principaux rivaux.

Rugby – 6 Nations : La ministre française des Sports Roxana Maracineanu a exigé mardi plus de garanties sanitaires pour les déplacements des Bleus en Irlande et en Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations 2021 (6 février-20 mars), maintenant le premier match face à l'Italie.

Ski Alpin – Flachau : Mikaela Shiffrin, qui n'avait pas gagné en slalom depuis plus d'un an, a remporté celui de Flachau mardi et décroché son 100e podium en carrière, à 25 ans seulement ! L'Américaine a devancé Katharina Liensberger et Wendy Holdener. C’est la 68e victoire en carrière pour l’Américaine.

Un succès plein d'émotion et encore un record : la 44e victoire en slalom de Shiffrin en vidéo

Football – Coupe d’Italie : L'AC Milan aura eu besoin de 120 minutes pour se défaire du Torino et rejoindre les quarts de finale de la compétition. Les Milanais ont arraché leur qualification aux tirs au but (5-4) au terme d’un match accroché.

Handball – Championnat du monde : Après la République Tchèque plus tôt dans la journée, Les Etats-Unis ont également déclaré forfait. Les Américains ont été trop massivement testés positifs au Covid, et sont remplacés par la Suisse, qui intègre le groupe E, celui de la France.

Football – Copa Libertadores : Le club brésilien de Palmeiras s'est qualifié pour la finale de la Copa Libertadores en dépit de sa défaite 2-0 face aux Argentins de River Plate, mardi à Sao Paulo. La formation pauliste s'était imposée 3-0 la semaine dernière sur le terrain de son adversaire, en Argentine.

Tennis – ATP Delray Beach : L'Américain Sebastian Korda, vainqueur du Britannique Cameron Norrie 6-3, 7-5, s'est qualifié mardi pour la finale du tournoi de Delray Beach, où il affrontera le Polonais Hubert Hurkacz, qui s'est défait de l'Américain Christian Harrison 7-6 (7/4), 6-4.

Voile – Vendée Globe : A deux semaines de l'arrivée, le suspense est relancé mardi sur le Vendée Globe après la prise opérée en tête de flotte par Charlie Dalin, nouveau leader d'un groupe d'une dizaine de bateaux prêts à en découdre. Neuf bateaux se tiennent en moins de 200 km au large du Brésil.

La vidéo de rattrapage

"Merling a des faux airs de Pinocchio, il y a forcément un Gepeto derrière en banlieue parisienne"

Le podcast du jour

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Trophée des champions : Un classique qui tombe à pic

Le PSG et l’OM se retrouvent ce mercredi (21h) pour se disputer un trophée des champions un peu particulier, organisé en janvier pour cause de pandémie mondiale. L’occasion pour les deux équipes, qui entendent jouer le haut du tableau en Ligue 1, de se jauger et d’écrire une nouvelle ligne à leur palmarès.

Coupe de France, Trophée des champions, championnat... Ces PSG-OM décisifs dans l'histoire

2. Biathlon - Oberhof : Un sprint messieurs pour débuter

La 6e étape de la saison débute ce mercredi du côté d’Oberhof, en Allemagne. Et ce sont les hommes, avec le sprint, qui lanceront les hostilités à 14h30. Les Français Fillon Maillet, Claude et Jacquelin tenteront de disputer au favori Johannes Boe la victoire.

Et si c'était lui, le successeur de Fourcade : Laegreid, un mimétisme assumé

3. Judo – Masters de Doha : Opération reconquête pour Riner

C’est un retour qui sera à suivre ce mercredi du côté de Doha. Pour la première fois depuis onze mois et sa défaite surprise à Paris, Teddy Riner, décuple champion du monde, retrouve une compétition internationale. De quoi permettre au judoka français de faire un bilan de son état physique et d’engranger des points dans la course aux JO.

Omnisport Toulouse revanchard, quinzaine de Ronaldo, Zidane - Platini : L'actu sur un plateau 11/01/2021 À 06:17