1. Football, Euro 2020 : La Belgique sortie par l'Italie

Romelu Lukaku (à droite) et la Belgique, éliminés par l'Italie en quart de finale - 02/07/2021 Crédit: Getty Images

2. Football, Copa America : Lucas Paqueta guide le Brésil

Le Brésil est passé par la petite porte. Mais il s'est qualifié pour les demi-finales de la Copa America en battant le Chili (1-0) grâce à Lucas Paqueta, auteur du seul but du match. La Seleçao a fini à 10 après l'expulsion de Gabriel Jesus à la 47e. Les Auriverde affronteront le Pérou pour une place en finale.

3. Tennis, Wimbledon : Cette fois, Murray n'a rien pu faire

Andy Murray ne verra pas la deuxième semaine. L'Ecossais a été dominé sans discussion par le Canadien Denis Shapovalov vendredi au 3e tour (6-4, 6-2, 6-2). Après ses victoires renversantes lors des deux premiers tours, Murray n'a jamais trouvé la solution contre Shapovalov, auteur d'un match très convaincant. Le Canadien affrontera Roberto Bautista Agut en 8es de finale.

Andy Murray Crédit: Getty Images

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Jeux Olympiques : Le Comité international olympique a annoncé dans un communiqué avoir autorisé les sportifs participant aux Jeux olympiques de Tokyo à exprimer leurs points de vue politiques, jusqu'au début de leurs épreuves.

Golf : Hideki Matsuyama, vainqueur du Masters d'Augusta en avril, a été contraint de se retirer du Rocket Mortgage Classic à Detroit, dans le Michigan, vendredi avant le 2e tour, après avoir été testé positif au Covid-19.

LA VIDEO DE RATTRAPAGE

La 7e étape entre Vierzon et Le Creusot a fait des dégâts : Primoz Roglic a perdu près de 4 minutes et Tadej Pogacar, tenant du titre, a été bousculé, alors que Mathieu Van der Poel a consolidé son maillot jaune en prenant la 4e place, derrière Matej Mohoric, grand vainqueur du jour. Voici le résumé de cette étape qui restera comme un tournant de cette édition 2021.

Rythme dingue, Mohoric vainqueur en larmes, naufrage de Roglic : Le résumé de la 7e étape

LE TWEET

Sha'Carri Richardson a reconnu vendredi avoir été contrôlée positive à la marijuana à l'occasion des sélections américaines fin juin. La sprinteuse américaine, qui devrait manquer les Jeux Olympiques, a évoqué "un état émotionnel douloureux" après avoir appris la mort de sa mère biologique, pour justifier la prise de stupéfiant.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Football, Euro 2020 : République tchèque – Danemark et Ukraine – Angleterre à l'affiche

A 18h00, République tchèque-Danemark propose une affiche surprise dans ces quarts de finale de l'Euro. Avec une question : quel collectif arrivera à prendre le dessus pour continuer sa belle aventure ? Et à 21h00, l'Angleterre, privée de ses supporters qui l'ont jusqu'ici portée à Wembley, va défier à Rome l'Ukraine, qui rêve de continuer à jouer les trouble-fête.

Harry Kane Crédit: Getty Images

2. Cyclisme, Tour de France : On rentre dans le vif du sujet

Après la victoire de Matej Mohoric (Bahrain) en solitaire lors de la 7e étape et le raté de Primoz Roglic qui a perdu finalement plus de trois minutes sur les autres candidats à la victoire, la 8e étape va encore promettre une belle bagarre. Elle comporte les premiers vrais cols du Tour entre Oyonnax et Le Grand-Bornand. Le parcours de 150,8 kilomètres présente trois ascensions classées en première catégorie dans les 50 derniers kilomètres (Mont-Saxonnex, Romme, Colombière). De quoi s'expliquer pour les cadors !

Le profil de la 8e étape : Les Alpes par la grande porte avec trois "première catégorie"

3. Tennis, Wimbledon : Federer sur le pont avec de beaux duels en perspective

Roger Federer affronte Cameron Norrie ce samedi pour une accession en huitième de finale de Wimbledon. Et le Suisse doit se méfier du Britannique, en grande forme depuis le début de l'année. Sur le Centre Court également, Ashleigh Barty affrontera après ce duel Katerina Siniakova. Si Daniil Medvedev va de son côté passer un test contre Marin Cilic ou qu'Alexander Zverev va devoir se débarrasser de Taylor Fritz, l'affrontement Felix Auger-Aliassime - Nick Kyrgios promet également.

Roger Federer Crédit: Getty Images

4. Formule 1, Grand Prix d'Autriche : Hamilton ou Verstappen pour la pole ?

Alors que Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé vendredi le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres après avoir vu Max Verstappen (Red Bull-Honda) marquer les esprits lors de la première séance, les deux leaders du championnat du monde vont poursuivre leur duel en tentant d'accrocher une nouvelle pole. Alors qui sera en position idéale pour le GP dimanche ? Réponse à 16h00.

(Avec AFP)

