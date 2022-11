Omnisport

Du spectacle et Ronaldinho pour ambassadeur : le teqball en plein essor

Avec 148 fédérations affiliées, plus de 3000 clubs et un ambassadeur nommé Ronaldinho, le Teqball est en plein essor. Et les championnats du monde, qui se déroulent du 23 au 27 novembre à Nuremberg, avec cinq titres en jeu (simples masculins et féminins, doubles masculins, féminins et mixtes, vont y contribuer encore plus. Avec l'objectif d'être intégré au programme des JO de Los Angeles en 2028.

00:03:51, il y a une heure