Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP 500 Acapulco : Nadal prend (encore) le meilleur sur Medvedev

Le remake de la finale du dernier Open d'Australie a tourné à l'avantage du même homme : Rafael Nadal a battu Daniil Medvedev , dans la nuit de vendredi à samedi (heure française), en demi-finale de l'ATP 500 d'Acapulco. Au Mexique, Nadal a d'abord déroulé avant de batailler... mais le score n'a pas changé. Il a gagné 6-3, 6-3 face au futur N.1 mondial. En finale, il fera face ce samedi (heure locale) à Cameron Norrie, qui a écarté Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-4).

Mélange de joie et de rage : Rafael Nadal crie lors de sa demie face à Daniil Medvedev, à Acapulco - 25/02/2022 Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue 1 : Rennes et le spectacle au rendez-vous

La 26e journée de Ligue 1 débute bien, pour le Stade Rennais et pour les amateurs de rencontres prolifiques en buts. Rennes a disposé de Montpellier, à la Mosson (2-4), vendredi soir, grimpant ainsi dans le "Top 4" dans l’attente des résultats du week-end. Le MHSC est quant à lui 10e, à un point de la sixième place.

La joie des joueurs de Rennes face à Montpellier Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : Harden-Embiid, ça commence bien, les Lakers, ça ne s’arrange pas

Débuts réussis pour James Harden avec Philadelphie. Le transfuge des Nets a inscrit 27 points et délivré 12 passes décisives lors du large succès des Sixers sur le parquet des Wolves (102-133). Joël Embiid, franchise player avec qui Harden va former un duo alléchant, a compilé 34 points et 10 rebonds.

Autre résultat notable de cette nuit de vendredi à samedi (heure française), en NBA : les Los Angeles Lakers d’un LeBron James maladroit (21 points à 6/18) ont perdu face à leur voisin, les Clippers (105-102). La qualification directe pour les playoffs s’éloigne pour le "King" et les siens [ voir classement ].

On a aussi retenu pour vous

La vidéo de rattrapage

Désespérant de neutralité face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions (1-1), Manchester United tentera de se rassurer face à Watford samedi . Depuis son arrivée sur le banc mancunien, Ralf Rangnick cherche la bonne formule, et le bon dispositif, mais se heurte également aux limites de son effectif comme l'explique Cyril Morin dans la palette tactique.

Pourquoi le MU de Rangnick galère autant ?

Notre dernier podcast

Au programme du FC Stream Team vendredi, les potentielles répercussions de la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine sur les clubs détenus par des oligarques russes comme Chelsea et Monaco. On en parle avec Lazar van Parijs, rédacteur à Footbalski.fr. Au menu également : faut-il continuer à aligner Messi, Neymar et Mbappé ensemble au PSG ? Et le mois clé de Griezmann.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - Tournoi des 6 Nations : Le XV de France à un tournant

L’Ecosse leur a fait si mal dans le Tournoi depuis deux ans… C’est avec un esprit de revanche et l’envie de prouver qu’ils ont gagné en maturité que les Bleus se déplacent ce samedi à Murrayfield ( 15h15 ), dans le cadre de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations. En tête de la compétition, et seul à être invaincu, le XV de France court après la victoire finale depuis 2010.

Dans l’autre rencontre du jour, l’Angleterre et le Pays de Galles s’affrontent à partir de 17h45 , à Twickenham. Avec un succès et un revers chacune, ces deux équipes restent en course pour le sacre et n’ont pas encore joué contre la France dans ce Tournoi. Irlande-Italie clôturera le week-end ce dimanche (16h) alors qu’une journée de Top 14 est aussi au programme

Harinordoquy : "Il ne faut pas attendre de prendre des chandelles, il faut leur mettre la pression"

2. Ski Alpin - Coupe du monde : Noël pour rester sur son nuage

Va-t-il décompresser ou parvenir à surfer sur la dynamique de son couronnement olympique ? Clément Noël repart à l’assaut des piquets serrés, dix jours après avoir décroché l’or aux JO de Pékin 2022 . Il s’élancera avec le dossard N.7 lors du slalom de Garmisch-Partenkirchen, ce samedi, juste devant Alexis Pinturault. Première manche à 9h30, second acte à 12h30. Le tout sur Eurosport 1.

"Il a inventé quelque chose" : Vidal décrypte comment Noël a révolutionné le slalom

Deuxième du classement de la spécialité lors des trois dernières saisons, Noël en occupe le sixième rang. Mais le Français de 24 ans reste dans le coup : la course au petit globe est particulièrement ouverte après six manches de Coupe du monde, remportées par six skieurs différents. La compétition reprend aussi pour les dames, avec la descente de Crans-Montana (10h30, Eurosport 1).

Ski Alpin Garmisch-P. I | Slalom Messieurs / 1re manche 09:15-10:30

3. Cyclisme - Rentrée des pavés et stars aux quatre coins du monde

Grand jour pour les "Flahutes". Ce samedi, le Het Nieuwsblad marque le début du week-end d’ouverture en Belgique. Wout van Aert - dont c’est la reprise sur route -, Tom Pidcock, Sonny Colbrelli, Jasper Stuyven, Peter Sagan, Anthony Turgis, l’armada de la Quick-Step Alpha Vinyl… il y aura du beau monde au départ, pour cet avant-goût des classiques printanières.

Cyclisme Omloop Het Nieuwsblad 2022 13:30-16:30

Un premier rendez-vous sur les pavés à suivre sur Eurosport 2 à partir de 13h30… dans la foulée de la dernière étape de l’UAE Tour. Tadej Pogacar aborde en leader et favori l’ascension de Jebel Hafeet. La journée de vélo est dense : Primoz Roglic et Julian Alaphilippe font la Faun-Ardèche Classic, l’épreuve "Gran Camino" se poursuit en Espagne et les Mondiaux sur Zwift sont aussi au menu

"Le week-end d’ouverture en Belgique est le vrai début de saison"

4. Football - Ligue 1 : Duel pour l’Europe et les Verts à Paris

La Ligue 1 fait dans le qualitatif ce samedi, avec la suite de la 26e journée. Les deux rencontres du jour concernent trois des cinq premiers du classement . Dans l’après-midi ( coup d’envoi à 17h ), Strasbourg (5e) reçoit Nice (3e), puis dans la soirée ( 21h ), le Paris Saint-Germain (1er) accueille l’AS Saint-Etienne (16e).

Pour les Verts, il est question de course au maintien. Pour le PSG, l’enjeu est autant de se roder en vue des prochains grands rendez-vous que d’asseoir sa domination sur le championnat. Avec en toile de fond la sempiternelle question : comment faire jouer (ou pas) Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ensemble ?

"Pochettino a tout à gagner à sortir un des trois : Messi, Neymar ou Mbappé"

Mais aussi… Rayon football : les deux clubs mancuniens, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juve seront à l’œuvre ce samedi [ Rayon football : les deux clubs mancuniens, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juve seront à l’œuvre ce samedi [ les différents lives ]. En tennis, outre le dénouement du tournoi d’Acapulco, des titres seront décernés à Dubai (Vesely-Rublev) et Doha (Swiatek-Kontaveit). Enfin, le traditionnel match de NBA en "horaire européen" du samedi est Detroit-Boston (18h).

