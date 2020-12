Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Ligue des champions : Une soirée qui fera date au Parc des Princes

Le match comptant pour la dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions entre le PSG et Basaksehir a été arrêté, après des accusations de propos supposés racistes de la part du 4e arbitre envers un membre du staff du club turc. Après de longues discussions entre les joueurs et l'arbitre, les 22 acteurs ont décidé de retourner au vestiaire pour protester, une première historique, surtout à ce niveau. Le jeu s'est arrêté à la 13e minute et n'a pas repris. Finalement, le match reprendra ce mercredi avec un nouveau corps arbitral. L'UEFA a annoncé une enquête.

2. Football, Ligue des champions : United dehors, la Juve de Ronaldo écoeure le Barça de Messi

Ce mardi, il y a eu également du jeu. Dans ce même groupe H, le RB Leipzig a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la C1 en signant un succès importantissime contre Manchester United ce mardi (3-2). Menés 2-0 après un premier quart d'heure cauchemardesque, les Red Devils se sont réveillés trop tard et sont reversés en Ligue Europa. Le PSG est, lui, qualifié grâce à ce résultat sans avoir encore joué pour terminer 1er. Parmi les autres rencontres, à noter la victoire éclatante de la Juventus Turin à Barcelone (0-3) grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty. Une performance qui permet aux Bianconeri de ravir la tête du groupe aux Catalans sur le fil.

FC Barcelona - Juventus Turin: Ronaldo im Duell mit Messi Crédit: Getty Images

3. Handball, Euro féminin : Les Bleues poursuivent leur sans-faute

Championnes d'Europe en titre et victorieuses de leurs deux premiers matches dans la compétition, les Bleues ont également triomphé du Danemark ce mardi (23-20). Un succès convaincant qui leur permet de terminer à la première place de leur groupe. Les joueuses d'Olivier Krumbholz peuvent désormais se projeter vers le tour principal.

Football - Ligue des champions : Le calvaire européen est enfin terminé pour Rennes. Les Bretons ont enregistré un cinquième et dernier revers d'affilée en C1 face au FC Séville ce mardi (1-3). Dominés par des Andalous plus expérimentés à ce niveau, les Rouge et Noir n'ont pu que sauver l'honneur en fin de partie par l'intermédiaire du jeune Georginio Rutter. Ils n'auront pu sauver qu'un point, lors de leur match nul initial contre Krasnodar (1-1).

Football - carnet noir : Quelques semaines après Diego Maradona, Alejandro Sabella, sélectionneur de l'équipe d'Argentine finaliste du Mondial-2014 au Brésil, est mort mardi des suites d'un cancer à l'âge de 66 ans, a annoncé la Fédération argentine de football mardi. Hospitalisé à Buenos Aires depuis fin novembre pour des problèmes cardiaques liées à son cancer, Sabella y avait contracté une maladie nosocomiale.

Voile - Vendée Globe : Charlie Dalin poursuit sa course en tête 285 milles nautiques (528 km) devant son poursuivant direct Thomas Ruyant, alors que Louis Burton (à 336 milles nautique soit 622 km) a ravi la troisième place à Yannick Bestaven mercredi.

Patinage artistique - justice : Le patineur français Morgan Ciprès est sous le coup d'un mandat d'arrêt en Floride en vue de son inculpation pour avoir avoir envoyé des photos obscènes à une mineure fin 2017, a indiqué mardi le quotidien USA Today. Le parquet de Floride aurait préparé un document inculpant le patineur, qui a annoncé sa retraite sportive fin septembre, de transmission de matériel préjudiciable à un mineur par des moyens électroniques.

Surf - Maui Pro : Après une saison 2020 annulée à cause du coronavirus, le circuit professionnel a repris à Hawaii et a été marqué par un événement tragique : un surfeur ne participant pas à la compétition a été attaqué par un requin. L'épreuve a été suspendue.

Demba Ba, celui qui s’est élevé contre le racisme

Ce qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Le PSG joue pour la première place de son groupe

Le sport va reprendre ses droits ce mercredi sur la pelouse du Parc des Princes. Un peu moins de 24 heures après son interruption, le match entre le club de la capitale et Basaksehir se terminera donc ce mercredi à partir de 18h55 dirigé par un nouveau corps arbitral. Déjà qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions, les joueurs de Thomas Tuchel peuvent aller chercher la première place du groupe H en cas de succès.

2. Football - Ligue des champions : En danger, le Real a son destin au bout de ses pieds

Zinédine Zidane joue peut-être son poste d'entraîneur du Real Madrid ce mercredi. En ballottage défavorable à la 3e place de son groupe B à égalité de points avec le Shakhtar Donetsk et à une longueur de Mönchengladbach, les Merengue se qualifieront pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de victoire face aux Allemands (21h). Une défaite les éliminerait et un match nul les rendrait dépendants du résultat du match entre le Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan.

3. Hanball - Ligue des champions : Nantes à l'honneur

Le "H" affronte ce mercredi, pour le compte de la 10e journée, les Ukrainiens de Zaporozhye (20h45). En cas de succès, les Nantais reviendraient à la hauteur de leurs adversaires du soir à la 5e place de la poule B. Et pour ce faire, le club mise sur sa jeunesse.

