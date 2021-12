Le monde du sport a aussi le droit à sa nouvelle dose. Celle de la frustration, des réunions d'urgence et des calendriers bouleversés par le Covid-19. Comme le reste de la société, les acteurs du sport sont contraints de vivre avec les énièmes soubresauts de la pandémie, dernièrement le variant Omicron et son potentiel de contagion élevé. Les clubs et les athlètes doivent de nouveau s'adapter, avec les contraintes de calendrier, en plein cœur des saisons de sports collectifs. Si le sport hexagonal est jusqu'ici relativement épargné (tribunes pleines, peu de compétitions touchées), la menace est bien visible ailleurs sur le globe. Et oblige à envisager les prochaines semaines avec la méfiance du déjà-vu.

L'Angleterre proche de l'alerte rouge

Outre-Manche, il n'a pas fallu attendre le passage à la nouvelle année pour que le coronavirus ne vienne perturber largement le bon déroulement des compétitions. Les matches des Coupes d'Europe de rugby entre les formations britanniques et celles françaises ont été annulées (cinq rencontres ont été reportées), faisant planer le doute sur la bonne tenue de l'intégralité de la compétition. Avec un calendrier déjà complet jusqu'à la glotte, difficile d'envisager une autre solution qu'une refonte du format et la suppression du format aller-retour prévu pour les huitièmes de finale. Un week-end serait alors libéré. Mais il ne laisse la place à aucun autre imprévu à venir en janvier, pour la troisième (14 au 16 janvier) et la quatrième journée (du 21 au 23 janvier).

L'Europe dans le brouillard sanitaire, la Champions Cup a-t-elle encore un sens ? Crédit: Midi Olympique

Le football britannique a beau ne pas se jouer avec un ballon ovale, il ne tourne pas plus rond pour autant. Les clubs s'apprêtent à traverser la zone de turbulence Omicron en plein cœur de la période la plus dense de leur saison. La Premier League se refuse pour le moment à déroger à son "immuable" Boxing Day des fêtes, et ses trois journées en une semaine.

Mais en tenant - pour l'instant - à sa tradition si lucrative, elle prend aussi le risque de se confronter à problème aux multiples visages. Les effectifs amoindris par les premiers cas positifs et mises à l'isolement ne sont pas extensibles et les organismes risquent de souffrir encore davantage qu'à l'accoutumée. "Jouer le 26 et le 28, ce n'est pas possible, implorait dimanche dernier l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp. On préfèrerait être en mesure de jouer, mais nous avons besoin d'aide avec l'aménagement des rencontres". La roulette russe des contaminations pourrait également fausser l'équité sportive et plomber les clubs les plus touchés, dans une période charnière dont on dit souvent qu'elle ne permet pas de gagner le titre, mais assurément de le perdre.

Alors, on anticipe comme on peut, en tirant sur les fonds de tiroir des effectifs XXL des plus fortunés ou en piochant dans les équipes de jeunes. Et on envisage la suite avec anxiété. "Nous avons fait participer les U23 à deux sessions d'entraînement, mais nous avons détecté que Lewis Baker était positif au Covid, évoquait l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel mardi en conférence de presse. Un autre joueur absent… C'est un risque de plus. Nous mélangeons des effectifs et nous nous retrouvons avec de nouveaux cas."

Des rustines envoyées en charter

De l'autre côté de l'Atlantique aussi, on puise dans les réserves pour éteindre l'incendie. En NBA, championnat nord-américain de basket-ball, l'actualité du moment est rythmée par les Tweets de ses deux journalistes les plus influents, Adrian Wojnarowski et Shams Charania, ponctués inlassablement des mots "has entered the league's health and safety protocols", pour annoncer l'absence à venir d'un joueur pour un cas positif ou une suspicion de contamination au Covid-19. Plus d'un quart des joueurs de la ligue ont déjà été touchés, parfois en nombre suffisant au sein d'une même équipe pour provoquer les premiers reports de rencontre.

Pour maintenir la tenue des matches avec des effectifs en nombre suffisant, la NBA a permis aux franchises de remplacer un joueur touché par le Covid-19 par un contrat de dix jours. Ces remplaçants au pied levé proviennent presque exclusivement de G-League, la ligue de développement où sévissent anciens joueurs en quête d'une nouvelle chance en NBA et illustres inconnus à la poursuite de leur rêve. Pour eux, ces missions de courte durée ont de airs de contes de Noël so 2021. A l'image des Toronto Raptors, contraints de faire arrêter leur vol en direction de Chicago en pleine piste de décollage mardi pour attendre que ces appelés de dernière minute parviennent à arriver à l'aéroport.

Mais le championnat nord-américain souhaite tout de même éviter le plus longtemps possible le scénario déjà vécu pour la fin de saison 2019-2020 et une pause à la durée incertaine, le temps que la menace ne soit calmée. D'autant que se profile Noël, et sa traditionnelle journée chargée en affiches de prestige, suivies par des millions de téléspectateurs. La ligue a ainsi prévenu les franchises que les matches du samedi pourraient voir leurs horaires être modifiés jusqu'à la veille des rencontres, afin de maintenir les diffusions sur la chaîne ABC, qui possède trois créneaux premium pour ce rendez-vous.

Les JO de Pékin et la Ligue des champions prochains patients à risque ?

Le championnat de football américain, la NFL, tient bon, elle aussi, malgré les premiers reports de match, et est même allée plus loin en allégeant les règles de sortie de protocole Covid pour les joueurs vaccinés. Ces vaccins, espérés comme la solution pour sortir de la crise, n'empêchent pas la propagation du virus et les chaînes de contamination au sein d'effectifs qui vivent en communauté presque sept jours sur sept et 24h/24.

Le championnat nord-américain de hockey sur glace, la NHL, en est une des principales victimes, avec 49 rencontres reportées à cette date. Et les dommages collatéraux ne font peut-être que débuter. Pour pouvoir disputer ces matches, la NHL a annoncé avoir avancé sa trêve pour les fêtes, dès mercredi, afin de pouvoir placer les matches reportés dans le calendrier. Ces bouleversements pourraient contraindre le championnat à ne pas pouvoir assurer la deuxième trêve prévue initialement en février afin de permettre aux joueurs retenus pour les Jeux Olympiques de prendre la direction de Pékin. Une décision sera prise dans les prochains jours.

Si les stars du hockey venaient à manquer à l'appel, c'est toute une discipline phare des JO d'hiver qui en serait ternie. De nouvelles restrictions de déplacement au Canada menacerait également la participation de nombreux patineurs artistiques, qui vient à l'année dans le pays à la feuille d'érable. A un mois et demi de la cérémonie d'ouverture, les solutions de repli se font de plus en plus difficiles.

Au rythme exponentiel à laquelle le nombre de cas augmente, la perspective du mois de février semble encore lointaine. A cette époque doivent notamment se tenir les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football, dont la bonne tenue est impossible à garantir à cette heure, entre possibles décisions politiques sur les frontières et situation sanitaire en perpétuelle évolution. D'ici là, le sport devrait une nouvelle fois se plier au contexte du moment : premier report possible en Ligue 1 avec le match Bordeaux – Lille menacé mercredi, huis clos ordonné pour toutes les compétitions en Allemagne, discussions autour d'un règlement durci en Liga et la possibilité pour chaque équipe de ne reporter que deux rencontres d'ici au mois de mars… Loin, très loin encore du creux de la vague.

