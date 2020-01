Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Magie d'Epinal

Le club de National 2 d'Epinal a perpétué la légende de l'épreuve en éliminant Lille (2-1), septième de Ligue 1. Les Vosgiens ont d'autant de mérite qu'ils ont réagi à l'ouverture du score de Loïc Rémy (8e) par un doublé de Jean-Philippe Krasso (54e, 61e).

Le PSG est passé à Pau (0-2) et Marseille a écarté Strasbourg (3-1) au Vélodrome.

Vidéo - Du cœur, du talent et un héros nommé Krasso : le résumé de l'exploit d'Epinal face à Lille 03:22

2. Tennis - Open d'Australie : Barty sortie

Stupéfaction à Melbourne : Ashleigh Barty, n°1 à la WTA et appelée et régner sur son pays, ne jouera pas la finale. Incapable de profiter de deux balles de set dans la première manche, et de deux autre dans la seconde, l'Australienne s'est fait éliminer par L'Américaine Sofia Kenin, 7-6, 7-5, en demi-finale. La 15e au classement WTA affrontera pour le titre samedi une ex-n°1 mondiale, Simona Halep - Garbine Muguruza.

3. Basketball - NBA : Lillard porte Portland

Damian Lillard est le joueur "chaud" en ce moment. Face à Houston, il a poussé Portland jusqu'à la victoire (125-112) avec un triple-double (36 points, 10 rebonds et 11 passes). Autre performance notable, les 38 points de DeMar DeRozan lors de la victoire des Spurs contre le Jazz (127-120).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football

Chine : Tous les matchs ont été suspendus en raison de l'épidémie de coronavirus dans le pays, entraînant le report du début de la saison 2020.

: Tous les matchs ont été suspendus en raison de l'épidémie de coronavirus dans le pays, entraînant le report du début de la saison 2020. Stats : La canadienne Christine Sinclair s'est approprié le record de buts en sélection, hommes et femmes confondus, en inscrivant son 185e but contre Saint-Kitts-et-Niévès à Brownsville, aux Etats-Unis d'Amérique.

Patinage artistique - Championnat d'Europe : Le Russe Dmitri Aliev a été sacré pour la première fois, à Graz en Autriche, après sept ans de règne ininterrompu de l'Espagnol Javier Fernandez. Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, en quête d'un sixième sacre consécutif, occupent la tête, mais de justesse, après la danse rythmique.

Cyclisme - Tour de San Juan : Le Colombien Fernando Gaviria, déjà vainqueur lundi, a remporté la 4e étape au sprint devant le Français Rudy Barbier, le Colombien Alvaro Hodeget le Slovaque Peter Sagan.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Tennis - Open d'Australie : Choc Federer - Djokovic

Roger Federer et Novak Djokovic font la session nocturne sur la Rod Laver Arena, à 9h30. Mais ce grand classique sera-t-il une demi-finale équilibrée ? Le Suisse ne s'est pas ménagé à coups de matches en cinq sets au bout du suspense (3e tour et quart de finale) pour en arriver là, alors que le Serbe a déroulé.

Vidéo - La clé d'Arnaud : La chance de Federer passe par son service et des échanges écourtés 01:56

2. Rugby - 6 Nations : Le choix de Galthié

Trois mois après le quart de finale du Mondial perdu contre les Gallois, Fabien Galthié dévoile sa liste de 23 joueurs pour son premier grand rendez-vous à la tête de XV de France, contre l'Angleterre, dimanche.

3. Football - Coupe de France : Dernier ticket pour les quarts

Nice et Lyon referment les 8es de finale à partir de 20h45. Avant cela, un tirage au sort aura désigné les affiches des quarts de finale, disputés les 11 et 12 février.

