Epopée terminée, ASVEL à l’arrêt, Olympico : L’actu sur un plateau

1. Football - Coupe de France : Rennes sort Belfort et rallie les demies

Le tenant du titre n’est pas tombé dans le piège tendu par Belfort. Dans un stade Auguste-Bonal plein à craquer, Rennes a fait respecter la hiérarchie face au club de National 2. Les Bretons ont validé leur billet pour les demi-finales grâce à des buts de Raphinha, M’Baye Niang et Jordan Siebatcheu (0-3). Pour les Franc-Comtois, la belle épopée en Coupe de France s’arrête donc là.

Vidéo - Belfort – Rennes : Le résumé 05:02

2. Basketball - NBA : Harden et Westbrook calment les Celtics, Zion Williamson rayonne

Avant de se rendre au Texas dans la nuit de mardi à mercredi, Boston restait sur sept succès de rang. Une série stoppée avec la manière par les Houston Rockets, qui ont pu compter sur un James Harden (42 points) et un Russell Westbrook (36 points) en très grande forme pour dominer les Celtics (116-105). Zion Williamson (31 points en 28 minutes) s'est distingué contre Portland (138-117), tandis que les Clippers ont chuté à Philadelphie (110-103).

3. Basketball - Jeep Elite : L’ASVEL chute encore, Monaco et Dijon en profitent

L’ASVEL n’y arrive plus. Battus par Baskonia (79-65) jeudi dernier puis par Boulogne-Levallois dimanche (69-79), les Rhodaniens ont concédé un troisième revers de rang mardi soir, sur le parquet de Chalon/Saône (99-96 a.p.). Conséquence directe de ce revers : Monaco et Dijon, qui ont respectivement pris le meilleur sur Châlons-Reims (88-74) et Pau Lacq-Orthez (64-81), sont désormais seuls en tête du classement.

Tennis - ATP Rotterdam : Stefanos Tsitsipas a eu besoin de trois sets pour se défaire de Hubert Hurkacz (6-7, 6-3, 6-1).

Cyclisme - Tour de Colombie : Education First a enlevé la première étape, un contre-la-montre par équipes de 16,7 kilomètres autour de Tunja.

Football - Transferts : Âgé de 35 ans, l’ancien Monégasque Emmanuel Adebayor va poursuivre sa carrière au Paraguay, sous les couleurs du Club Olimpia.

Hockey - NHL : Le match entre Anaheim et Saint-Louis a été interrompu puis reporté après que Jay Bouwmeester, défenseur des Blues, a perdu connaissance alors qu’il était sur le banc.

Jay Bouwmeester a perdu connaissance lors du match entre Anaheim et Saint-LouisGetty Images

Vidéo - Les Hits : "Pune entre Melbourne et Rotterdam : la programmation de Paire n’était pas la meilleure" 03:54

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Coupe de France : Le PSG en apéritif, OL - OM en plat de résistance

Les quarts de finale de la Coupe de France se poursuivent ce mercredi, avec deux affiches entre clubs de Ligue 1. En début de soirée (18h30), le PSG ira affronter Dijon à Gaston-Gérard, où il avait chuté en championnat début novembre (2-1). Dans la foulée, Lyon et Marseille en découdront au Groupama Stadium. Un Olympico qui, comme à chaque fois, risque de faire des étincelles…

18h30 : Dijon-PSG

21h00 : OL - OM

2. Tennis - ATP Rotterdam : Monfils et Simon, un tour à passer pour se retrouver

Le tournoi de Rotterdam a jusqu’à présent été impitoyable avec les Français, puisque Benoît Paire, Grégoire Barrère et Adrian Mannarino ont pris la porte dès le premier tour. Gaël Monfils et Gilles Simon effectueront quant à eux leur entrée en lice ce mercredi, en étant respectivement opposés à Joao Sousa et Mikhail Kukushkin. S’ils s’en sortent, les deux Tricolores seront face-à-face en huitièmes de finale.

Le choc de la soirée opposera Felix Auger-Aliassime à Grigor Dimitrov.

3. Tennis - WTA Saint-Pétersbourg : Cornet, Dodin et Ferro sur le pont

En ce qui concerne le circuit WTA, trois joueuses françaises seront attendues sur le court de Saint-Pétersbourg. Alizée Cornet croisera la route de Jelena Ostapenko, alors qu’Océane Dodin aura fort à faire contre Johanna Konta. Tombeuse de sa compatriote Caroline Garcia au tour précédent (7-5, 3-6, 6-3), Fiona Ferro fera face à Elena Rybakina.