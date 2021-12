Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball – Championnat du monde : Les Bleues verront les demies

Les championnes olympiques continuent d'assumer leur statut. Mercredi soir, l'équipe de France a haussé le ton en seconde période pour dominer la Suède (31-26) et assurer sa présence en demi-finale du Mondial. Il a fallu de la patience aux joueuses d'Olivier Krumbholz, qui ont rejoint les vestiaires à égalité avec leurs adversaires, après un premier acte très accroché (15-15). Vendredi, elles affronteront le Danemark, tombeur du Brésil plus tôt dans la journée, pour une place en finale.

2. Football - Championnats étrangers : Le joli coup d'Arsenal, Dortmund reste au contact

Emile Smith Rowe célèbre le 2e but des Gunners contre West Ham Crédit: Getty Images

3. Football – Ligue 1 : Aulas lourdement sanctionné

"Je prends connaissance de cette décision, mais je ferai probablement appel, car elle est injuste", a-t-il réagi dans les colonnes de L'Equipe. La commission de discipline de la LFP a décidé de suspendre Jean-Michel Aulas de 10 matches dont cinq matchs avec sursis. Pour son attitude lors du match interrompu Lyon - Olympique Marseille, le président lyonnais est interdit de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pendant cette période.a-t-il réagi dans les colonnes de

4. Basketball - NBA : Rudy Gobert et le Jazz invincibles, finish de folie à OKC

Le Utah Jazz a décroché un huitième succès de rang en dominant les Los Angeles Clippers (124-103) avec un excellent Rudy Gobert (20 points, 17 rebonds). La soirée a été marquée par la fin de match assez folle entre les Pelicans et le Thunder. Pour une victoire de New Orleans sur un panier insensé de Devonte Graham au buzzer (113-110). Gordon Hayward a marqué 41 points pour les Charlotte Hornets. Le rookie Austin Reaves a de son côté libéré les Lakers contre les Mavericks à moins d'une seconde du buzzer (107-104).

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue 1 : Dans une tribune publiée dans les colonnes du journal Le Monde, Dimitri Payet, victime d'un jet de bouteille lors d'OL-OM le 21 novembre dernier, : Dans une tribune publiée dans les colonnes du journal, Dimitri Payet, victime d'un jet de bouteille lors d'OL-OM le 21 novembre dernier, a appelé à "une responsabilité collective raisonnable".

Formule 1 : La FIA a publié un communiqué pour annoncer sa décision : La FIA a publié un communiqué pour annoncer sa décision d'étudier tous les événements qui ont suscité la polémique durant la dernière course de la saison, au terme de laquelle le Néerlandais Max Verstappen a été sacré champion du monde.

Basketball – Euroligue : L'Asvel s'est inclinée pour la troisième fois consécutive en Euroligue, mercredi soir à l'Astroballe, face au Zénith Saint-Pétersbourg (61-71). Les Villeurbannais restent toutefois au contact du top 8.

Handball – Liqui Moly Starligue : Aix, troisième du championnat a chuté à domicile contre Toulouse (29-31), alors que Saint-Raphaël a marqué les esprits à Nîmes (23-30).

Le tweet qu'on ne quitte pas des yeux

La vidéo de rattrapage

Comment les anciens wonderkids Martial et Dembélé peuvent-ils encore affoler l'Europe ?

Le podcast Grands Récits du jour : Mancini-Kim, histoire d'un drame

Mancini - Kim, c’est l’histoire d’un combat qui a tourné au drame, engendré d’autres tragédies et changé le cours de l’histoire du noble art. En novembre 1982, le Sud-Coréen, challenger officiel au titre mondial chez les légers, meurt après sa défaite face à Ray Mancini, 21 ans et superstar naissante. L’Américain, bourreau malgré lui, n’a plus jamais été le même, la boxe non plus.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Coupe de France : Top départ pour les 32es de finale

Qui dit 32es de finale, dit entrée en lice des clubs de Ligue 1 dans la Coupe de France. Strasbourg sera la première formation de l’élite à tenter de décrocher son ticket pour la suite de la compétition, avec un déplacement sur la pelouse de Valenciennes, 17e de Ligue 2 (21h). Un bel apéritif avant le déplacement de Lyon sur le terrain du Paris FC vendredi, puis un week-end très chargé. Tous les matches seront à suivre en direct et en intégralité sur les plateformes Eurosport (Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr).

2. Football - Premier League : Liverpool et Chelsea doivent répondre à City

Manchester City a envoyé un message fort mardi soir, en pulvérisant le Leeds Unitred de Marcelo Bielsa (7-0). La formation de Pep Guardiola a ainsi conforté sa place de leader du championnat d’Angleterre en prenant provisoirement quatre points d’avance sur Liverpool, 2e, et Chelsea, 3e. Respectivement opposés à Newcastle (21h) et Everton (20h45), Reds et Blues n’auront donc pas droit à l’erreur à l’entame d’une période de Noël toujours charnière en Angleterre. Leicester et Tottenham s’affronteront également (20h30).

Jürgen Klopp Crédit: Getty Images

3. Biathlon - Coupe du Monde : Place au Grand Bornand

Pour sa quatrième étape, la dernière de l’année civile, la Coupe du Monde de Biathlon pose ses valises en France, du côté du Grand Bornand. Ce sont les dames qui seront d’abord à l’honneur avec le quatrième sprint de la saison, à 14h15. Dossard 8 sur le dos, la Savoyarde Justine Braisaz sera la première Française de la liste de départ, alors que la Jurassienne Caroline Colombo sera la dernière à partir. Et ce sera évidemment à suivre sur les antennes et le site d'Eurosport.

