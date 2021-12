Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Curry prend encore feu, Utah tourne à plein régime

Chef Curry avait envie de faire plaisir à Noël. Ce vendredi, le meneur de Golden State a de nouveau signé une partition de haute volée (46 pts) pour permettre aux Warriors de dompter les Grizzlies (113-104) et ainsi continuer leur mano à mano avec les Phoenix Suns en tête de la conférence. Grâce notamment à Devin Booker (30 pts), les Suns ont dominé le Thunder (113-101). Emmené par un Rudy Gobert intenable (20 pts, 17 rebonds), le Jazz a encore frôlé la barre des 130 points pour mettre au pas Minnesota (128-116) et confirmer sa troisième place à l’Ouest. A l’Est, Milwaukee, vainqueur de Dallas (102-95), est 3e.

2. Football - Ligue 1 : Aulas confirme Bosz

La situation de l'Olympique Lyonnais en championnat a de quoi faire grincer des dents (13e) mais, pour l'heure, hors de question de changer d'entraîneur. C'est ce qui ressort de l'entretien que Jean-Michel Aulas a accordé à L'Équipe, jeudi. Le président rhodanien a notamment affirmé que Peter Bosz resterait en poste au moins "jusqu'à fin février".

3. Football - Liga : Dembélé va prolonger !

C’était le feuilleton des dernières semaines au Barça, il est en passe d’être réglé. Ce jeudi, Sport a confirmé qu’Ousmane Dembélé devrait bien prolonger avec le club blaugrana après de longs mois de négociation. Un nouveau contrat de cinq ans devrait être officialisé la semaine prochaine, permettant notamment au Barça d’amortir un peu plus son transfert XXL réalisé en 2017. Dans le même temps, Ferran Torres devrait venir remplacer numériquement Agüero contre près de 55 millions d’euros.

Ousmane Dembélé - FC Barcelona Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football : Pelé a reçu l'autorisation de quitter l'hôpital de Sao Paulo où il avait été admis il y a deux semaines pour un traitement de chimiothérapie, a informé l'établissement jeudi. Âgé de 81 ans, Pelé "se trouve dans un état stable", écrit l'hôpital Albert-Einstein dans un communiqué qui ne précise pas la date exacte de sortie du triple champion du monde.

Basketball - Euroleague : Villeurbanne a renoué avec la victoire en Euroligue après avoir battu le club turc de Fenerbahçe (84-82), à l'Astroballe au terme d'un match de la 17e journée marqué par la blessure du Français Nando de Colo.

Football - Ligue 1 : Expulsé face à Reims (1-1), Bamba Dieng a écopé de quatre matches de suspension, dont un avec sursis. La sanction a été plus légère pour Sergio Ramos, suspendu pour une rencontre après le carton rouge reçu à Lorient (1-1).

La vidéo de rattrapage

L’incroyable coup que prépare le Barça pour le mercato d'hiver

Le podcast du jour

Vous êtes déjà en manque de L1 ? Pas de souci, le FC Stream Team est là pour vous accompagner en ce 24 décembre. Au menu : la situation de Pochettino au PSG, l’équipe-type de la phase aller de L1 et le meilleur joueur français de l'année.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Formule 1 - Saison 2022 : Red Bull - Mercedes, l’hiver le plus long

La saison 2021 avait à peine commencé qu'elles s'étaient déjà tournées vers 2022. Alors qu'un nouveau règlement technique s'apprête à entrer en vigueur, chaque écurie (ou presque) estime avoir fourni les efforts nécessaires pour tirer son épingle du jeu. En réalité, seule l'exploitation d'une zone grise pourrait bousculer la hiérarchie. Avant les essais de février, place au poker menteur.

2. Tennis : Serena va-t-elle regagner un tournoi du Grand Chelem ?

Serena Williams n'est plus apparue en compétition depuis le début de l'été 2021 et son abandon d'entrée à Wimbledon. L'Américaine, qui a annoncé son forfait pour le prochain Open d'Australie, peut-elle encore revenir au plus haut niveau et aller chercher ce fameux record de victoires en Grand Chelem sur lequel elle bute depuis près de cinq ans ? Justine Hénin en doute.

3. Omnisport - Ngapeth 6e du Top France, qui sera à cette place dans le Top Monde ?

On continue à vous dévoiler l’identité des sportifs de l’année, élus par la rédaction d’Eurosport. Ce vendredi, c’est Earvin Ngapeth qui occupe la 6e place du Top France . Rendez-vous cet après-midi pour connaître l’identité du 6e au niveau mondial.

