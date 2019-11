Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe – WBC : Wilder a laissé passer l'orage

L'Américain Deontay Wilder a conservé son titre WBC des poids lourds en battant par K.O. le Cubain Luis Ortiz, lors d'un "rematch" très attendu après une confrontation mémorable il y a plus d'un an, samedi à Las Vegas. Il a fallu un seul crochet du droit au boxeur de 34 ans pour terrasser "King Kong", jusque-là dominateur, dans le 7e round. Wilder retrouvera désormais le Britannique Tyson Fury, le 22 février prochain.

2. Basket – NBA : LaVine fait le show, les Lakers ont eu chaud

24 heures après avoir peiné à battre Oklahoma City (112-107), les Lakers ont une nouvelle fois eu chaud face aux Grizzlies. Portés par LeBron James et Anthony Davis, ils ont tout de même décroché leur 7e victoire de rang. Le spectacle a plutôt été assuré par Zach LaVine : l'arrière a marqué 49 points, à 17/28 au tir, et a permis aux Bulls de combler 7 points de retard pour s'imposer à Charlotte en inscrivant un dernier panier longue distance au buzzer.

3. Tennis – Coupe Davis : l'Espagne en finale

L'Espagne disputera bien la finale de la Coupe Davis "à domicile". La paire Rafael Nadal-Feliciano Lopez a remporté samedi soir le double décisif face à l'équipe de Grande-Bretagne, composée de Jamie Murray et Neal Skupsi (7-6, 7-6). Les Espagnols peuvent une nouvelle fois remercier leur numéro 1 mondial, vainqueur plus tôt en simple face à Daniel Evans et décisif dans les moments chauds en double. Ils retrouveront le Canada en finale, ce dimanche, à partir de 16 heures.

Rafael Nadal en double avec Feliciano Lopez en Coupe DavisGetty Images

4. Football – Ligue 1 : Angers s'accroche au podium, Rennes s'enfonce

Victorieux (1-0) face à Nîmes samedi soir grâce à un but de Thomas Mangani, Angers est le nouveau dauphin provisoire du PSG. Rennes, en revanche, en est bien loin : les hommes de Julien Stéphan ont coulé à Dijon après avoir ouvert le score (2-1). Strasbourg a remporté sa première victoire à l'extérieur avec la manière à Amiens (0-4), quand Brest et Nantes se sont neutralisés (1-1), comme Metz et Reims (1-1).

Youssouf Fofana à la lutte avec Christophe Jallet lors de Strasbourg - Amiens en Ligue 1Getty Images

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Football – Copa Libertadores : Flamengo a remporté le 2e titre de son histoire après une fin de match complètement folle ; alors que River Plate, tenant du titre, menait 1-0, Gabriel Barbosa a inscrit un doublé dans les toutes dernières minutes.

Football – Liga : Le Real Madrid a bien préparé son match de C1 face au PSG, en battant la Real Sociedad (3-1) grâce à un grand Benzema (un but, une passe décisive).

Rugby – Champions Cup : Le Racing 92 est passé proche de l'exploit en Irlande, mais a finalement été rejoint dans le money time par le Munster (21-21).

Basket – Jeep Elite : Cholet, battu par Dijon (85-72) à l'occasion de la 10e journée, ne remportera pas de 7e victoire d'affilée.

Athlétisme : Eliud Kipchoge, passé sous la barre des deux heures sur le marathon, et Dalilah Muhammad, recordwoman du 400m haies, ont été nommés "Athlètes de l'année" par la Fédération internationale.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin – Levi : Pinturault pour le doublé ?

Trois semaines après sa victoire en ouverture de la saison, lors du géant de Solden, Alexis Pinturault rechausse les skis à l'occasion du slalom de Levi ce dimanche (10h15). Si cette piste ne lui a jamais vraiment réussi, le Français peut espérer conserver sa place de leader de la Coupe du monde. Les autres Français, Clément Noël et Jean-Baptiste Grange, ont eux aussi l'occasion de briller.

2. Rugby – Champions Cup : La Rochelle et Montpellier doivent réagir

Tous deux battus d'entrée dans leur poule, le Stade Rochelais et le MHR doivent réagir. Les premiers, punis par Exeter lors de leur premier match, auront un déplacement difficile à négocier chez les Sale Sharks (14h). Les seconds, qui ont chuté à Connacht après une rencontre serrée, accueillent Gloucester (16h15), également vaincu lors de son entrée en lice par Toulouse.

Champions Cup - Romain Sazy (La Rochelle), face à Exeter.Icon Sport

3. Football – Ligue 1 : l'OM veut reprendre son bien, Monaco peut faire le grand saut

À Bordeaux, ce dimanche (15h), Monaco, pour l'instant 13e, à l'occasion de se rapprocher du peloton de tête, et peut même espérer prendre la 5e place en cas de résultats favorables. Saint-Etienne vise plus haut : s'ils battent Montpellier (17h), les Verts peuvent revenir à hauteur d'Angers, dauphin provisoire du PSG. Une place également convoitée par l'OM, en déplacement à Toulouse dans la soirée (21h).