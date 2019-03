Et si l’alcool était de nouveau autorisé au stade ?

Et si les pintes alcoolisées revenaient à la mode dans les stades français ? Depuis 1991 et le vote de la loi Evin, seules des bières sans alcool sont vendues dans les enceintes françaises et toute consommation y est interdite. À en croire L’Equipe ce vendredi, cela pourrait changer.

Réclamé par la LFP comme par les supporters, l’alcool pourrait refaire son entrée dans les stades à la faveur d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée Nationale. Si celle-ci, initiée par Stéphane Viry (LR), est encore loin d’être examinée, elle pourrait cependant remettre sur la table un débat qui n’en finit plus depuis 1991.

"Il faut surtout sortir de l'hypocrisie de la loi actuelle, a-t-il avance à L’Equipe. Le régime de dérogation est très inégalement appliqué sur le territoire. Et il faut aussi en finir avec cette autre discrimination entre les tribunes populaires où l'alcool est interdit et les loges VIP où il est autorisé."