Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – ATP Acapulco : Kyrgios et la semaine de rêve

Si ce n'est pas l'état de grâce, ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Cette nuit, Nick Kyrgios a conclu en beauté sa semaine de rêve en s'offrant le tournoi d'Acapulco. Comme Rafael Nadal, Stan Wawrinka et John Isner avant lui, Alexander Zverev n'a pas trouvé la clef face à l'imprévisible Australien et s'est incliné en deux sets (6-3, 6-4). Une semaine d'autant plus retentissante que Kyrgios n'avait remporté que deux matches en 2019, avant de venir à Acapulco et qu'il était retombé à la 72e place au classement ATP.

Nick Kyrgios, vainqueur à AcapulcoGetty Images

2. Football – Liga : Le nouveau cauchemar du Real

Barcelone s'envole vers le titre. Grâce à Ivan Rakitic, le leader du Championnat d'Espagne a enfoncé samedi le Real Madrid (1-0), gagnant son second clasico en 72 heures. Et voilà l'éternel rival merengue en plein doute avant son rendez-vous européen mardi contre l'Ajax Amsterdam. Le Real vit une saison cauchemardesque où tous ses espoirs domestiques se sont envolés en l'espace de trois jours : c'est le Barça qui jouera la finale de Coupe du Roi le 25 mai contre Valence, et c'est encore le Barça qui compte 12 longueurs d'avance sur la Maison blanche (3e, 48 pts) à douze journées de la fin.

Sergio Ramos (Real Madrid) face au FC BarceloneGetty Images

3. Basketball – NBA : Les Warriors sortent de leur léthargie

Golden State a repris sa marche en avant après deux inquiétantes défaites consécutives: le double champion NBA en titre s'est imposé sur le parquet de Philadelphie 120 à 117, samedi. Sans Joël Embiid qui, touché à un genou, a manqué son cinquième match de suite, les Sixers ont entrenu l'espoir grâce à Ben Simmons, auteur de son dixième triple double de la saison avec 25 points, 15 rebonds et onze passes décisives. Les 34 points de Durant et les 28 de Curry ont fait mal à leurs adversaires alors que DeMarcus Cousins a livré son meilleur match sous le maillot de Golden State avec ses 25 points et huit rebonds. Malgré un LeBron James au four et au moulin (27 points, 9 rebonds, 16 passes), les Lakers ont subi la loi des Suns (118-109).

On a aussi retenu pour vous

Rugby – Top 14 : Le champion de France Castres a frappé fort samedi en étant le premier club de Top 14 à s'imposer cette saison à Lyon, un succès (23-15) qui lui permet de retrouver une place de barragiste lors de la 18e journée.

Football – Ligue 1 : Monaco a lui frôlé la correction face à Angers (2-2), mais Radamel Falcao a joué au sauveur pour le club de la Principauté, désormais seizième avec une longueur d'avance sur Amiens, accroché à Reims (2-2).

Falcao auteur d'un doublé lors de Angers-Monaco, le 2 mars 2019.Getty Images

Football – MLS : Le Los Angeles Galaxy a renversé Chicago 2 à 1 grâce à Zlatan Ibrahimovic, buteur dans les dernières minutes samedi lors du coup d'envoi de la saison 2019 de MLS.

Ski Alpin : Les organisateurs de la Coupe du monde féminine ont annulé un Super-G prévu dimanche dans la station de Rosa Khutor à Sochi, en Russie, en raison de fortes chutes de neige et du mauvais état de la piste.

Rugby à VII – Circuit mondial : La France s'est inclinée pour la première fois dans son histoire face au Chili (17-12) en match de classement de la cinquième étape du Circuit mondial de rugby à VII, samedi à Las Vegas (Nevada).

Tennis- WTA Acapulco : La Chinoise Wang Yafan a remporté son premier titre sur le circuit professionnel, en battant en finale du tournoi d'Acapulco l'Américaine Sofia Kenin (2-6, 6-3, 7-5), samedi.

Football féminin – Match amical : Les Américaines, championnes du monde en titre, ont concédé, samedi face à l'Angleterre (2-2), leur deuxième match nul consécutif dans le cadre de la SheBelieves Cup, tournoi amical.

La vidéo de rattrapage

Roger Federer a remporté ce samedi le 100e titre de sa carrière en disposant de Stéfanos Tsitsipas en 1h09 de jeu. Aérien et ultra-précis dans les moments clés, le Suisse n'a fait qu'une bouchée du jeune Grec. Revivez sa victoire en vidéo.

Vidéo - Federer, le centième parfait : le résumé de sa victoire en finale 02:39

Le tweet un peu gênant

La mèche est en mouvement, la gestuelle fidèle mais il reste quelque chose d'un brin étonnant dans son visage, non ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Un classique pour l'OM, un piège pour l'OL

Marseille et Saint-Etienne seront bien plus avancés sur leur fin de saison ce dimanche soir sur les coups de 23 heures. Les deux prétendants aux places européennes s'affrontent au Vélodrome pour un classique de la L1 qui pourrait bien dessiner une nouvelle hiérarchie. Les Verts, 4es, comptent deux points d'avance sur l'OM mais les hommes de Rudi Garcia se sont refaits la cerise depuis quelques semaines. De leur côté, les Lyonnais, 3es, accueilleront des Toulousains en lutte pour ne pas descendre alors que l'irrésistible dauphin lillois affrontera des Dijonnais en pleine déconfiture.

Vidéo - Qui finira européenn entre l'ASSE et l'OM ? Le prono de notre rédaction 02:29

2. Rugby – Top 14 : Toulouse veut consolider son leadership

Dans une affiche qui fleure bon la fin des années 2000, Toulouse reçoit le Stade Français ce dimanche. Malgré les six joueurs retenus par le XV de France et quelques blessés majeurs, le Stade toulousain reste un leader resplendissant du Top 14 avant de se rendre à Paris (16h50). Depuis le début de l'année, le constat est aisé : quels que soient les 23 joueurs sur le terrain, la valeur de l'équipe demeure quasi identique. Plus tôt dans la journée, Perpignan accueillera Toulon.

Top 14 - Lucas Tauzin (Toulouse) contre MontpellierIcon Sport

3. Cyclisme - Kuurne – Bruxelles – Kuurne : La saison belge démarre

Après le Het Nieuwsblad remporté ce samedi par Zdenek Stybar, place à Kuurne - Bruxelles - Kuurne, deuxième épreuve de ce week-end d'ouverture de la saison belge. Contrairement à samedi, ce dimanche devrait sourire à un sprinter si la tradition est respectée. Ce ne sera malheureusement pas Arnaud Démare, forfait pour l'occasion.