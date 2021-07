Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Euro 2020 : L'Angleterre y est (enfin)

rentrer à la maison". Le football n'a jamais été aussi près de "". L'Angleterre s'est qualifiée pour la finale du tournoi en renversant le Danemark (2-1, a.p.). Les Three Lions ont encaissé l'ouverture du score sur un super coup franc de Damsgaard. Ils ont égalisé avant la pause, après un "csc" de Simon Kjaer, puis ont fait la différence en prolongation, à la suite d'un penalty - litigieux - transformé en deux temps par Harry Kane. Les Anglais affronteront l'Italie pour le titre.

2. Tennis - Wimbledon : Une demie pour Berrettini

Première pour Matteo Berrettini. L'Italien n'avait jamais atteint le dernier carré à Wimbledon. C'est désormais chose faite après son succès sur Felix Auger-Aliassime en quarts (6-3, 5-7, 7-5, 6-3). Il affrontera Hubert Hurkacz, tombeur de Roger Federer un peu plus tôt, pour une place en finale.

3. Hockey sur glace - NHL : La Stanley Cup pour Tampa Bay

Et de deux pour Tampa Bay ! Les "Lightning" ont battu Montréal (1-0) pour remporter pour la deuxième année consécutive la Stanley Cup. Le jeune joueur Ross Colton a marqué le seul but pour Tampa, donnant la victoire par quatre victoires contre une dans la série. Les Pittsburgh Penguins étaient la dernière équipe à remporter la Coupe deux fois de suite, en 2016-2017.

On a aussi retenu pour vous

Football - Bleus : Comme prévu, Didier Deschamps a rencontré mercredi le président de la FFF, Noël Le Graët, afin d'échanger sur son avenir au poste de sélectionneur de l'équipe de France, : Comme prévu, Didier Deschamps a rencontré mercredi le président de la FFF, Noël Le Graët, afin d'échanger sur son avenir au poste de sélectionneur de l'équipe de France, révèle L'Equipe

Rugby - 6 Nations U20 : Troisième victoire consécutive pour la France , qui est venue à bout de l’Écosse à l’Arms Park de Cardiff (45-21). Les Bleuets, vite réduits à 14, sont parvenus à décrocher le point de bonus offensif.

Tennis - WTA Hambourg : Fiona Ferro n'a rien pu faire face à Sara Errani (7-5, §-3) au premier tour. Caroline Garcia a également été battue.

Il y a deux ans, il était victime d'une grave chute à Pau, lors du Tour 2019. Le voilà lauréat d'une étape de montagne sur la Grande Boucle. Wout van Aert s'est imposé mercredi, lors du 11e jour de course, à Malaucène, après avoir franchi deux fois le Ventoux. Nos consultants Steve Chainel et Jacky Durand sont admiratifs vis-à-vis de la performance du polyvalent coureur belge.

Greg Louganis est le plus grand plongeur de l'histoire. Auteur d'un doublé à 3 mètres et 10 mètres aux Jeux de Los Angeles et de Séoul, l'Américain a hissé sa discipline à des hauteurs insoupçonnées, en portant un lourd fardeau et un secret inavouable au cœur des années 80 : son homosexualité et sa séropositivité. Il est devenu plus qu'une légende.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : La 34e pour Cavendish ?

Ce pourrait être un jour historique sur le Tour. Au lendemain d'une étape qui a considérablement alourdi les jambes de tous les coureurs, surtout des sprinters comme lui, Mark Cavendish pourrait avoir une nouvelle chance de succès ce jeudi, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes. Le "Cav'" vise une 4e victoire sur cette Grande Boucle. Et, surtout, surtout, la 34e de sa carrière. Ce qui ferait de lui l'égal d'Eddy Merckx, recordman en la matière.

2. Tennis - Wimbledon : Deux très belles affiches dans le tableau dames

Au contraire de celui de Roland-Garros, le dernier carré du tournoi londonien est un peu plus conforme à ce que l'on pouvait imaginer. Ce sont en effet deux très belles rencontres, sur le papier, qui vont avoir lieu cet après-midi. La N.1 mondiale, Ashleigh Barty, affronte Angelique Kerber, vainqueure en 2018 sur le Centre Court. L'autre choc opposera Karolína Plíšková, particulièrement convaincante depuis le début de la quinzaine, à la 4e joueuse mondiale Aryna Sabalenka.

