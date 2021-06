Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Euro 2020 : L'Italie sourit et se qualifie

Très convaincante, cette Squadra Azzurra. Encore une fois séduisante, l'Italie a fait forte impression en écrasant la Suisse (3-0) lors de son deuxième match. Avec ce succès, acquis grâce à un doublé de Manuel Locatelli et un but de Ciro Immobile, la Nazionale a d'ores et déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale.

La France, l'équipe que l'Europe va aimer détester ?

2. Football - Transferts : Ramos dit adieu au Real Madrid

Le Real Madrid perd son capitaine. Dans un communiqué, le club espagnol a confirmé le départ de Sergio Ramos après l'échec des négociations portant sur une prolongation de contrat. En 16 saisons avec les Merengues, le joueur de 35 ans est devenu une légende de la Casa Blanca, décrochant pas moins de 22 titres au total.

3. Basketball - NBA : Nuit de surprises !

Et Philadelphie s'écroula. Alors qu'ils ont longtemps mené au score, les 76ers de Joel Embiid (37 points, 13 rebonds, 5 passes) et Seth Curry (36 pts) ont finalement flanché et laissé Atlanta s'imposer (106-109) lors du match 5 de cette demi-finale de Conférence. Les Hawks sont à une victoire de la finale (3-2 dans la série). Trae Young a inscrit 39 points. Soit 2 de plus que Paul George, lui aussi héroïque à l’instar de ses Clippers, vainqueurs du Jazz (119-111) à Salt Lake City.

On a aussi retenu pour vous

Jeux olympiques - Tokyo 2020 : Le gouvernement japonais s'apprête à lever, ce dimanche, l'état d'urgence sanitaire dans la plupart des départements du pays, dont celui de Tokyo qui accueillera les JO (23 juillet-8 août). Certaines restrictions seront tout de même maintenues.

Formule 1 - Saison 2021 : Les tests privés promis par Mercedes à Romain Grosjean, qui devaient être effectués le 29 juin prochain, ont été reportés en raison des "restrictions de voyage".

Football - Mort de Maradona : Me Rodolfo Baqué, avocat de l'une des infirmières de Diego Maradona, accuse les médecins de la légende argentine d'être les responsables de sa mort. Celui-ci assure qu'El Pibe de Oro s'est vu administrer des psychotropes ayant accéléré son pouls, alors qu'il était traité pour une maladie du cœur.

Les podcasts du jour

Le 23 juillet 1996, Kerri Strug est devenue la fille préférée de l'Amérique. La jeune gymnaste a vaincu la douleur pour offrir aux Etats-Unis et à ses six partenaires un premier sacre historique, au concours général par équipes. Elle n'était pas la plus talentueuse de toutes mais son courage lui a permis d'aller au bout de son rêve et de devenir une icône. Inoubliable. Son histoire dans les Grands Récits.

La montée en puissance d'Antoine Griezmann, le cas Benjamin Pavard, l'amertume des Allemands après leur défaite face aux Bleus mardi soir (1-0)… Dans le FC Stream Team, Maxime Dupuis et Martin Mosnier font le point sur tous ces sujets depuis Budapest, où l'équipe de France affrontera la Hongrie ce samedi (15h00).

Cette semaine avec Poulain Raffûte, honneur aux nouveaux. Enfin, au retour d'un grand club de rugby dans le Top 14 : l'USAP. Et qui de mieux pour parler de sa remontée dans l'élite que le capitaine de Perpignan : Mathieu Acebes.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Euro 2020 : Au tour de la Belgique d'enchaîner

Après l'Italie, la Belgique ? Également convaincants lors de leur premier match, les Diables Rouges tenteront de se qualifier pour le tour suivant face au Danemark (18h00) dans un match particulier, où le drame évité de peu pour Christian Eriksen sera encore dans toutes les têtes. La rencontre sera stoppée à la 10e minute afin de rendre hommage au milieu danois. A suivre également : Ukraine - Macédoine du Nord (15h00) et Pays-Bas - Autriche (21h00).

Les Oranje peuvent compter sur le nouveau Paul Pogba, voici Ryan Gravenberch

2. Tennis - ATP Halle et Londres : De belles affiches (et du boulot pour les Tricolores)

Les Bleus vont devoir s'accrocher. A Halle, Ugo Humbert affronte le N.6 mondial, Alexander Zverev. Arthur Rinderknech n'aura pas non plus la tâche facile face à Nikoloz Basilashvili. A Londres, Adrian Mannarino défie Daniel Evans. L'affiche opposant Matteo Berrettini à Andy Murray vaudra aussi le coup d'œil. Et tout cela sera bien évidemment à suivre sur Eurosport.

Et aussi…

Cyclisme : Quand les grands champions dominent trop, ils agacent. Mais quand ils faiblissent, : Quand les grands champions dominent trop, ils agacent. Mais quand ils faiblissent, leur cote de popularité repart subitement à la hausse . N'est-ce pas, Chris Froome ?

MotoGP : Quartararo vise le titre de champion du monde ? : Quartararo vise le titre de champion du monde ? Zarco aussi. Et il en a les moyens

