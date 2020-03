Euro 2021 ?, RFA - Autriche 1982 et Bergame : Le plateau du jour

C'est un changement sémantique qui ne saute pas aux yeux, même si les plus fidèles d'entre vous l'auront remarqué ce matin : durant les semaines à venir et avec l'espoir que cela dure le moins longtemps possible "L'actu sur un plateau" va laisser sa place au "Plateau du jour". Parce que, vous le savez aussi bien que nous, l'actualité sportive a mis la flèche et le monde tourne désormais autour d'enjeux qui dépassent de très loin les terrains de sport.

Néanmoins, la mission d'Eurosport reste la même : vous informer au quotidien en vous offrant les contenus les plus pertinents, vous divertir et égayer vos journées, également, dans la mesure du possible. C'est l'objectif que s'est donné l'ensemble de la rédaction.

Le Plateau, à partir de ce jour, en sera l'un des relais. Vous y trouverez, comme toujours, ce qu'il faut savoir dans l'actualité du sport mais aussi, et surtout, ce que les membres de la rédaction vous concoctent : Articles, vidéos, dossiers, longs formats et rendez-vous interactifs. Tout ce qui est en notre maigre pouvoir pour vous encourager à rester chez vous et prendre soin de vos proches et de votre santé.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football US – NFL : La draft maintenue… à huis clos

C'est un événement majeur du printemps : la draft de la NFL. Alors que la saison ne doit reprendre qu'à la fin de l'été, la Ligue a décidé de faire comme d'habitude et de procéder à la draft 2020, comme si de rien n'était. Ou presque… parce le grand raout se déroulera à Las Vegas du 23 au 25 avril, mais à huis clos. Coronavirus oblige.

2. Golf : L'appel du Tigre

A son tour, Tiger Woods a pris la parole au cœur de la crise sanitaire. Dans un message diffusé sur son compte Twitter, l'Américain a fait appel à la prudence et demandé aux gens de rester chez eux. "Il y a bien plus important dans la vie qu'un tournoi de golf en ce moment. Nous devons rester en sécurité, intelligents et faire ce qui est le mieux pour nous-mêmes, nos proches et notre communauté".

La vidéo de rattrapage

Vous reprendrez bien un peu de nostalgie ?

Vidéo - Fourcade, une légende, 13 dates 07:01

Le podcast du jour

Le tweet capillaire

Joel, voyons… il faut qu'on parle de cette coupe de cheveux !

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Football - Serie A : la vie à Bergame, du rêve au cauchemar

Sous la plume de Johann Crochet, qui s'est entretenu avec le directeur technique de l'Atalanta Bergame, Eurosport vous emmène découvrir le quotidien du club italien qui, une semaine après le rêve d'une qualification pour les quarts de la C1, nage en plein cauchemar. Comment la vie continue-t-elle à Bergame ? Éléments de réponse.

2. Football - Grands Récits : Allemagne 1982, de la honte à la honte

C'est mardi… c'est Grand Récit ! Cette semaine, retour à une époque où l'Allemagne était coupée en deux et où elle ne jouissait pas d'une image footballistique flatteuse. Laurent Vergne va vous conter l'histoire d'un arrangement entre voisins qui avait fait le malheur de l'Algérie et provoqué une polémique mondiale.

3. Football - Euro 2020 : L'heure du report ?

Cet après-midi, on saura… L'Euro 2020 deviendra possiblement l'Euro 2021 alors que l'UEFA "réunit" ses fédérations afin de trancher sur le sujet d'un probable report de la fête du mois de juin. L'idée serait de repousser le Championnat d'Europe des Nations afin d'offrir aux compétitions de clubs la possibilité de se terminer quand l'urgence sanitaire sera levée. A suivre sur Eurosport les analyses et conséquences de la décision prise par l'UEFA.