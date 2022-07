Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Serie A : Pogba, la tuile

Paul Pogba est blessé. Le milieu de terrain a été touché au genou droit lors d'un entraînement et souffre d'une lésion du ménisque latéral. "Il sera soumis à une consultation orthopédique dans les prochaines heures" a précisé la Juventus, lundi soir. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque une opération qui semble inévitable, ce qui pourrait entraîner une indisponibilité de plusieurs semaines.

Paul Pogba à l'échauffement avant le match amical Juventus Turin - Chivas, le 22 juillet 2022 Crédit: Getty Images

2. Jeux Olympiques - Paris 2024 : Pas d'impôts JO selon Macron

"Il n'y aura pas d'impôt JO" lié aux Jeux de Paris 2024, a assuré Emmanuel Macron, en expliquant que les "Jeux doivent financer les Jeux", dans un entretien accordé au journal L'Equipe à paraître mardi. Par ailleurs, l'organisation des Jeux a dévoilé les grands axes de sa billetterie lundi.

Estanguet promet une cérémonie hors norme : "Ce pays est dingue, capable de choses incroyables"

3. Football - Ligue 1 / Transferts : Mukiele arrive au PSG

Le défenseur international du RB Leipzig Nordi Mukiele, qui devrait s'engager dans les prochaines heures avec le Paris Saint-Germain, a confirmé lundi son départ du club allemand dans une vidéo de remerciements publiée sur ses réseaux sociaux. Liebe RBL Fans (chers supporters du RB Leipzig, NDLR), après quatre années ensemble, notre histoire touche à sa fin", a déclaré l'international tricolore de 24 ans.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Atlanta : Pour son retour à la compétition après un mois d'absence, Sebastian Korda a été battu au 1er tour par Taro Daniel (1-6, 6-1, 6-3).

Pour son retour à la compétition après un mois d'absence, Sebastian Korda a été battu au 1er tour par Taro Daniel (1-6, 6-1, 6-3). Basket - BetclicElite : La chambre d'appel de la Fédération française de basket-ball a décidé lundi d'accepter le réengagement de Pau-Lacq-Orthez en Élite, après avoir examiné la reprise du club béarnais.

La chambre d'appel de la Fédération française de basket-ball a décidé lundi d'accepter le réengagement de Pau-Lacq-Orthez en Élite, après avoir examiné la reprise du club béarnais. Football - Ligue 1 : Le défenseur latéral droit français Ruben Aguilar a prolongé avec l'AS Monaco jusqu'en 2025, a annoncé le club dans un communiqué.

Le défenseur latéral droit français Ruben Aguilar a prolongé avec l'AS Monaco jusqu'en 2025, a annoncé le club dans un communiqué. Football - Coupe du monde 2023 féminine : La Colombie s'est qualifiée pour le tournoi et les Jeux olympiques de Paris 2024 en battant l'Argentine (1-0) en demi-finale de la Copa América.

Cannone et Thibus de passage à Eurosport

Médaillés lors des derniers Mondiaux, Ysaora Thibus et Romain Cannone sont revenus sur la superbe moisson des Bleus au Caire.

Cannone : "Mes grosses émotions, c'était dans l'épreuve par équipes"

La vidéo de rattrapage

Lundi, la 2e étape du Tour de France féminin a été assez spectaculaire avec, notamment, cette chute collective assez effrayante.

Le choc terrible : fauchée à pleine vitesse, Cavalli a tout perdu

Ce qu'il ne faut pas rater ce mardi

1. Football - Euro 2022 : L'Angleterre face à son destin

Les Lionesses peuvent marquer leur histoire. Opposées à la Suède à 21h00 à Sheffield lors de la première demi-finale de la compétition, les joueuses de Sarina Wiegman visent une troisième finale après 1984 et 2009, mais surtout une finale à domicile dans leur antre de Wembley.

2. Cyclisme - Tour de France féminin : Une 3e étape pour puncheuses

Place à la 3e étape qui mènera le peloton de Reims à Épernay (133,6Km). Départ à 13h00. Vous pourrez suivre cet événement sur l'App Eurosport.

Le profil de la 3e étape : Les puncheuses attendues à Epernay

3. Cyclisme - Tour de Wallonie : Place à la 4e étape

Suivez la 4e étape entre Durbuy et Couvin à partir de 12h50. Ce sera sans Julian Alaphilippe, hors course depuis lundi et son test positif au Covid-19. Vous pourrez suivre cet événement sur l'App Eurosport.

3. Tennis - Tournois ATP d'Umag, Kitzbühel et Atlanta : Gasquet, Paire et Thiem attendus

Quelques rencontres à suivre ce mardi en Europe et du côté des Etats-Unis. A Kitzbühel, Richard Gasquet sera opposé à l'Autrichien Sebastian Ofner. Dominic Thiem jouera aussi. A Atlanta, Benoît Paire et Quentin Halys joueront en début de soirée. A Umag, Corentin Moutet sera aussi sur les courts.

4. Football - Ligue des champions : 2e tour préliminaire

Place aux matches retour. Des clubs comme Plzen, le Sheriff Tiraspol et le Dinamo Zagreb sont sur le pont ce mardi soir.

Elisa Longo Borghini lors du Tour de France 2022 Crédit: Getty Images

