Eurosport Confidential : Pékin 2008, France-Brésil 86 et Federer, Thierry Omeyer vous dit tout

Eurosport Confidential, c'est le nouveau rendez-vous mensuel d'Eurosport.fr. Un podcast tout beau tout neuf, dans lequel des grands noms du sport vont vous faire partager leurs grands souvenirs, en tant que champion ou simple spectateur.

Le principe est simple : c'est l'invité qui concocte le menu de l'émission, pour chacune des trois rubriques. Dans la "Rétro perso", il reviendra sur un grand moment de sa carrière. "Le jour où" lui permettra d'évoquer une page de l'histoire du sport qui l'a particulièrement marqué. Enfin, dans "Mon idole", il vous parlera de la personnalité sportive qui est pour lui une source d'inspiration.

Pour ce tout premier numéro, c'est Thierry Omeyer qui s'est prêté au jeu. Voici ses choix de Thierry Omeyer pour cet épisode 1 :

Rétro perso : Le titre olympique des handballeurs français à Pékin en 2008

Thierry Omeyer avait le choix, vu son palmarès. Mais quand il lui a fallu extraire un moment, une évidence s'est imposée : il voulait parler des Jeux. "Quand tu gagnes les Jeux, c'est un sentiment de plénitude, dit-il. Quand tu es champion du monde, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais les Jeux, c'est au-dessus de tout. Il n'y a pas photo pour moi, c'est la plus belle de toutes les médailles." Le plus dur a été de choisir entre 2008 et 2012, mais il a finalement opté pour le premier sacre, celui de Pékin.

Le jour où... L'équipe de France de football a battu le Brésil dans quart de finale mythique de Coupe du monde. C'était à Guadalajara, le 21 juin 1986.

Cette fois, c'est l'enfant qui parle. France - Brésil 1986, le quart de finale de Coupe du monde mythique de Guadalajara, reste le "premier grand souvenir de sport" de Thierry Omeyer. "J'avais 9 ans, mais j'ai encore plein d'images dans la tête. Je me souviens avec qui j'étais, où j'étais. C'était un très, très grand match." Platini, Zico, Bats, les souvenirs remontent à la surface...

Mon idole : Roger Federer.

Il avoue avoir hésité avec Michael Jordan et quelques autres, mais "Titi", grand fan de tennis depuis son enfance, a choisi d'évoquer la carrière de Roger Federer. "Federer, c'est la classe", dit-il. "J'admire sa longévité notamment. Etre encore là à 37 ans, c'est forcément une source d'inspiration."

Entretien réalisé par Laurent Vergne

Montage : François-Xavier Rallet

