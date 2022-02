Le monde du sport, comme bon nombre d’autres secteurs, est fortement touché par les conséquences du changement climatique. Comment envisager le développement, ou même simplement la pérennité de l’activité physique et sportive, dans un environnement très dégradé ? Par ailleurs, le sport étant un vecteur d’émancipation citoyenne, d’éducation et de solidarité, il possède un fort potentiel d’engagement et de transformation des comportements.

Ad

Cette conférence ministérielle abordera ainsi les liens réciproques entre la pratique sportive et les enjeux de développement durable : réduction des émissions liées aux transports individuels ou collectifs, réduction des déchets, préservation des environnements naturels, respect des saisonnalités, évolution vers des pratiques plus sobres, et éducation aux objectifs de développement durable.

Omnisport Guerre Russie-Ukraine, le DIRECT : Exclue du prochain Mondial, la Russie crie à la "discrimination" IL Y A 12 HEURES

Cet événement vise à positionner le sport et ses acteurs comme parties prenantes de la stratégie environnementale et climatique de l’Union européenne, en particulier dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.

Organisée par le Ministère chargé des Sports dans le cadre de la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne, cette conférence donnera la parole aux experts, chercheurs, organisateurs d’événements sportifs, dirigeants d’entreprises et de mouvements associatifs, et représentants du mouvement sportif européen, pour échanger autour de l’impact croisés entre le sport et l’environnement et des perspectives pour un sport plus vert et durable. Ces échanges seront notamment agrémentés par l’expérience d’acteurs tels que Surfrider Europe, Protect Our Winter ou encore les Nettoyeurs Subaquatiques.

À cette occasion, Eurosport, partenaire media de l’événement, apportera sa connaissance du sport au débat en animant les tables rondes et mettra en images les axes de réflexions abordés. Eurosport contribuera également aux débats en mettant en avant les initiatives portées par le groupe en faveur de l’environnement. Media européen de référence, Eurosport diffusera par ailleurs l’intégralité de la conférence sur ses plateformes numériques à travers l’Europe : eurosport.fr et eurosport.com

Engagée pour une société juste et équitable, Eurosport prône l’égalité de traitement, l’inclusion et le respect mutuel pour tous dans le cadre du programme RISE de Discovery. Garantir aux enfants l'accès à l'apprentissage et aux ressources dont ils ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie, est l’une des principales actions qui pousse Eurosport à soutenir de nombreuses actions associatives, comme celles de PLAY International , et aujourd’hui d’accompagner le Ministère des Sports dans le cadre de cette conférence.

Contacts Media :

Mathieu Besson, Mathieu_besson@discovery.com +33 6 13 92 16 35

Fiona McLachlan, Fiona_mclachlan@discovery.com +44 (0)7741 727092

James Hillier James_hillier@discovery.com +44 (0)7778 129413

Emmanuelle Faure, Emmanuelle_faure@discovery.com +33 6 52 62 66 44

Omnisport L'OL s'énerve, le Barça engrange, Bordeaux-Bègles vendange : l'actu sur un plateau IL Y A 14 HEURES