Eurosport signe son meilleur mois de janvier depuis 2013

Meilleure édition de l’Australian Open sur Eurosport 1 depuis 2015 avec 1,2 million de téléspectateurs cumulés. A l'occasion des finales, ils étaient 100 000 de moyenne pour la finale Dames et 196 000 pour la finale Hommes, soit respectivement meilleure audience pour une finale Dames de l'AO depuis 2015 et 2e meilleure audience pour un match de l'AO depuis 2015.

Le Ski Alpin est au plus haut depuis 2015, porté par un nouveau record historique à Kitzbühel avec 500 000 téléspectateurs cumulés sur l'ensemble du week-end autour de la prestigieuse étape autrichienne de Coupe du Monde.

Record d’audience pour un match des 8es de finale de Coupe de France avec 408 000 téléspectateurs de moyenne pour le match OGC Nice / Olympique Lyonnais, diffusé en exclusivité sur Eurosport 2.

Meilleur mois historique pour Eurosport 2, portée par l'engouement des téléspectateurs autour de la diffusion de l'intégralité des rencontres de la Coupe de France.



Eurosport vous donne rendez-vous pour un mois de févier tout autant palpitant avec notamment : les Championnats du Monde de Biathlon en Italie (du 13 au 23), la Coupe du Monde de Ski Alpin avec l'étape française de Chamonix (les 8 et 9), les quarts de finale de Coupe de France (les 11, 12 et 13), les Championnats du Monde de Cyclisme sur Piste à Berlin (à partir du 26) et la reprise du Championnat du Monde Moto SBK (à partir du 28).