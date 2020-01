Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball - Euro : Fiasco tricolore

L'équipe de France a été éliminée dès le premier tour du tournoi après sa défaite contre la Norvège (28-26), à Trondheim. Deux jours après le revers concédé face au Portugal, il lui fallait absolument gagner pour éviter une sortie prématurée, et même gagner de quatre buts pour ne pas dépendre des résultats des autres.

Triste première, les "Experts", qui restaient sur quatre podiums dans des compétitions internationales, n'avaient jamais quitté un championnat d'Europe dès le premier tour.

Par rapport au match contre le Portugal (28-25), les hommes de Didier Dinart ont haussé leur niveau, à l'image du pivot Ludovic Fabregas. Ils ont même mené de 3 buts en deuxième période.

Un dernier match sans enjeu contre la Bosnie, mardi, et il sera grand temps de penser à la qualification pour les JO 2020, du 16 au 19 avril à Bercy.

2. Football - Ligue 1 : Un grand PSG neutralisé par Monaco

La 20e journée s'est conclue par un nul de haute volée (3-3) entre le PSG et Monaco au Parc des Princes, car face à un Neymar des grands soirs - auteur de deux buts - il y avait un Wissam Ben Yedder dans tous les bons coups. Si le scenario très enlevé (le PSG a ouvert la marque, Monaco a répliqué par deux buts) a ravi les spectateurs, il a aussi montré à Thomas Tuchel les limites de son 4-4-2 à un mois de la Ligue des champions.

Au classement, Paris a encore de quoi voir venir avec cinq points d’avance sur l'OM et un match en moins. Monaco est huitième.

3. Basketball - NBA : Denver 2e à l'Ouest, Boston 2e à l'Est

Surpris la veille par Cleveland, les Nuggets ont corrigé le tir aux dépens de Clippers de Los Angeles (114-104), s'offrant la 2e place à l'Ouest, partagée avec Utah, vainqueur de son neuvième match de rang, à Washington (116-127), avec un Bojan Bogdanovic à 31 points et un Rudy Gobert très actif (21 pts, 14 rebds, 2 contres). Et pour les Nuggets, la satisfaction est collective : sept joueurs ont inscrit entre 11 et 20 points, avec Nikola Jokic en meilleur rebondeur (15) et passeur (6).

En revanche, Miami souffre toujours autant en déplacement. Chez les Knicks de New York, le Heat a concédé sa quatrième défaite (124-121) en cinq voyages. Du coup, c'est la deuxième place qui passe dans les mains de Boston à l'Est.

San Antonio s'est imposé sur le fil chez le champion en titre, Toronto (104-105), grâce à 22 points (sur son total de 25) apportés par DeMar DeRozan en seconde période.

4. Football - Supercoupe d'Espagne : Le Real au bout de la nuit

Le Real peut remercier Thibaut Courtois. Grâce à son immense gardien, le club merengue est reparti d'Arabie saoudite avec sa 11e Supercoupe d'Espagne, en écartant l'Atlético Madrid aux tirs au but (0-0 ap, 4-1), à Jeddah. "Tout le mérite lui revient", l'a félicité son coach, Zinédine Zidane. Le Belge a fait la différence en stoppant le tir de Thomas Partey et Sergio Ramos a réussi le dernier.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - ATP : Jérémy Chardy s'est défait de son compatriote Gilles Simon, 6-3, 7-6, lundi au 1er tour du tournoi 250 d'Adélaïde. Le Français rencontrera au prochain tour l'Espagnol Pablo Carreno Busta. Autre bonne nouvelle de 1er tour, en Nouvelle Zélande : à Auckland, Ugo Humbert a battu le Norvégien Casper Ruud, 7-6, 2-6, 6-3.

Escrime : Les fleurettistes françaises ont assuré leur qualification par équipes pour les Jeux olympiques de Tokyo en prenant la deuxième place de l'étape de Coupe du monde de Katowice, en Pologne, alors que le sabreur Bolade Apithy s'est imposé à Montréal, au Canada.

Football - Serie A : Le milieu de terrain international de l'AS Rome, Nicolo Zaniolo, a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera vraisemblablement absent toute la fin de saison. Blessé lors de la défaite de Rome face à la Juventus (2-1), il sera opéré lundi.

Football US - NFL : Kansas City s'est brillamment qualifié pour la finale de la conférence, après avoir effacé 24 points de retard contre Houston (51-31), ensuite imité par Green Bay, vainqueur de Seattle (28-23) et qui jouera la finale de la conférence nationale.

Golf - PGA : L'Australien Cameron Smith, qui comptait pourtant trois coups de retard avant le 4e tour, a gagné à Honolulu, en battant au 1er trou de play-off l'Américain Brendan Steele. Il s'agit de son deuxième titre PGA.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP et WTA : On prépare Melbourne

Derniers préparatifs avec l'Open d'Australie. Adélaïde combine ATP et WTA tandis qu'Auckland abrite seulement un tournoi masculin.

2. Rallye-raid - Dakar : Journée sans les motos

La 8e étape est une boucle de 474 km chronométrés autour d'Wadi Al-Dawasir. Mais il n'y aura ni moto ni quads en lice, après le décès sur chute du motard portugais Paulo Gonçalves, à l'âge de 40 ans dimanche.