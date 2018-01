Experts, Messi, NBA, ski, Ligue 1 : L'actu sur un plateau du 13 janvier 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball - Euro : Les Bleus et l'instant norvégien

France - Norvège est un classique du hand international et l'épisode de vendredi soir est devenu un modèle de sang-froid et un match référence pour les Experts dans ce championnat d'Europe. Directement confrontés dans ce tour préliminaire à leurs adversaires malheureux de la finale du Mondial 2017, les Bleus ont couru après le score et comblé un retard de trois buts dans les derniers instants de jeu pour s'imposer (32-31).

Timothey N'Guessan lors de France - Norvège à l'Euro 2018Getty Images

2. Football - Business : Messi vaut plus de 100 millions

WikiLeaks fait encore mouche : dans sa dernière enquête, le consortium de journalistes d'investigation révèle que Lionel Messi encaisse pas moins de 100 millions d'euros par an depuis la revalorisation de son contrat avec le FC Barcelone.

3. Football - Ligue 1 : Guingamp dans le Top 6

En ouverture de la 20e journée, qui marquait la reprise du championnat, Guingamp a aligné à Strasbourg (0-2) son sixième match sans défaite en Ligue1, grâce à Yannis Salibur (8e) et Nicolas Benezet (16e). De quoi remonter au moins provisoirement à la 6e place, entre Nantes et Nice.

4. Basketball - NBA : Cleveland en perdition, Golden State à réaction

Cleveland est en train d'explorer tous les scénarios de la défaite. Liquéfiés lundi à Minnesota (127-99) et jeudi à Toronto (133-99), les Cavaliers ont cette fois déroulé l'histoire à l'envers : menés de 22 points à Indiana avant de se relâcher coupablement en défense. De plus en isolé, LeBron James a mis 27 points, 11 passes et 8 rebonds dans la balance finalement déficitaire face aux Pacers (97-95). Une triste fin de road trip.

Sans Stephen Curry, Golden State, champion 2017 et leader à l'Ouest, repris sa marche en avant à Milwaukee (94-108) grâce à Kevin Durant. Houston, son second, a déroulé à Phoenix (95-112).

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP 250 d'Auckland : Titré en 2016, L'Espagnol Roberto Bautista, 21e mondial, a récidivé en battant l'Argentin Juan Martin del Potro, 12e à l'ATP, 6-1, 4-6, 7-5, en finale.

Football - Ligue 2 : Reims a signé une cinquième victoire d'affilée à Orléans (2-0) et conservé son avance en tête du classement lors de la 20e journée, marquée par la défaite surprise de son dauphin Nîmes contre Lens (0-1).

Football - Bundesliga : Auteur d'un superbe but pour Munich à Leverkusen (1-3) vendredi soir, Franck Ribéry a été clair sur ses intentions. "Je veux rester aussi longtemps que possible au Bayern, je suis en bonne santé, je suis toujours heureux de jouer et j'ai du plaisir avec cette équipe et avec mes fans", a dit le Français de 34 ans au micro de la ZDF.

Basketball - NBA : L'arrière d'Utah, Rodney Hood, a écopé de 35.000 dollars (28.730 euros) d'amende pour avoir calmé ses nerfs en donnant un coup de poing sur le téléphone portable d'un spectateur qui le filmait après son exclusion mercredi contre Washington.

La vidéo de rattrapage

Il n'est jamais trop tard pour ouvrir son palmarès. A 28 ans, Victor Muffat-Jeandet a remporté vendredi le combiné de Wengen, sa première victoire en Coupe du monde.

Vidéo - Déchaîné en slalom, Muffat-Jeandet a (enfin) touché le Graal 02:01

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Ski alpin - Coupe du monde : Un Super-G et une descente

Les femmes sont en compétition pour un Super-G à Bad Kleinkirchheim à 10h45 et les hommes ont une descente à leur programme à Wengen à 12h30.

2. Football - Premier League : Cheslea à l'heure de Leicester ?

Chelsea, champion en titre, reçoit à 16h00 son prédécesseur Leicester. A l'occasion de cette 20e journée, les Blues pourraient aligner pour la première fois Danny Drinkwater et N'Golo Kante, sacrés champions d'Angleterre avec les Foxes en 2016.

3. Formule E : Rendez-vous au Maroc

Marrakech accueille le deuxième meeting de la saison électrique, sur une journée. Qualification à 13h00, course à 18h00.

Vidéo - Paris, New York, Hong-Kong... La Formule E offre des décors de rêve 01:07

4. Football - Ligue 1 : OM au défi

Rennes et OM ouvrent la phase des matchs retour à 17h00, avec l'ambition d'apporter de la constance à leurs résultats. Humilié en Coupe de France par le PSG dimanche dernier, Rennes (9e) s'est refait en Coupe de la Ligue mais reste sur deux défaites en championnat. Pour l'OM (4e), oppsé à sa bête noire sans Jordan Amavi blessé, il s'agira de relancer Kostas Mitroglou, si c'est encore possible.

Parmi les cinq autres affiches à 20h00, Monaco sera à Montpellier et le LOSC de Galtier essaiera d'être convaincant à Caen.