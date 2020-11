CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue Europa : Lille terrasse Milan

Une victoire qui figure déjà parmi les plus belles pages lilloises en Coupe d'Europe et les performances les plus retentissantes sur le Vieux continent. Jeudi soir, le LOSC a donné la leçon à l'AC Milan, à San Siro (0-3) et l'homme par qui tout s'est conclu s'appelle Yusuf Yazici, nouveau meilleur buteur de la C3 après un triplé.

C'est un véritable coup de tonnerre car le géant italien n'avait jamais subi une telle humiliation sur sa pelouse au niveau européen. Et que, véritable machine à gagner, Zlatan et ses coéquipiers n'avaient plus perdu depuis le 24 mars dernier.

Yusuf Yazici et Lille ont humilié l'AC Milan Crédit: Getty Images

Nice, autre équipe française en lice, a joué à Prague sans son capitaine emblématique Dante, opéré jeudi à Lyon d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et indisponible six mois. Mais c'est visiblement l'envie qui a le plus manqué au Gym face au Slavia, contre lequel il s'est incliné (3-2) lors de la 3e journée.

Alors que les Tchèques passent en tête du groupe C en compagnie des Allemands du Bayer Leverkusen (6 pts chacun), le Gym reste dernier avec trois unités. De quoi rendre la victoire impérative pour le match retour, dans trois semaines.

2. Tennis - Rolex Paris Masters : Humbert épate, Wawrinka cravache

On n'arrête plus Ugo Humbert ! Deux jours après avoir mis au pas le n°6 mondial, Stefanos Tsitsipas, le Français de 22 ans est venu à bout de Marin Cilic, lauréat de l'US Open 2014, 6-3, 6-7 (4-7), 6-3 pour rallier pour la première fois les quarts de finale d'un Masters 1000, à Paris-Bercy.

Des nerfs d'acier pour une 8e victoire d'affilée : Humbert a dompté Cilic et la fatigue

Au bout de la nuit, le 20e mondial Stan Wawrinka s'est défait du n°8, Andrey Rublev, 1-6, 6-4, 6-3, en un peu moins de deux heures. De son côté, Rafael Nadal, le n°2 mondial, a dû s'employer pour obtenir sa 1001e victoire sur le circuit, face à Jordan Thompson, 61e au classement ATP, 6-1, 7-6 (7/3).

3. Cyclisme - Tour d'Espagne : Philipsen le marathonien-sprinteur

Les baroudeurs avaient leurs chances sur un parcours rythmé et surtout le plus long depuis 2005 avec 230km à couvrir, mais c'est le sprinteur belge Jasper Philipsen qui a fini en tête au bout d'un sprint en faux plat contre Pascal Ackermann et Jannik Steimle, à Puebla de Sanabria .

L'équipe UAE Emirates enfin vainqueur à l'occasion de cette 15e étape, la Jumbo-Vista a profité de la prise des temps aux 3 kilomètres pour maintenir les 39 secondes que son leader de l'épreuve, Primoz Roglic, avait sur Richard Carapaz avant le départ, et les 47 secondes dont il disposait sur son autre plus sérieux rival, Hugh Carthy.

La palette à Jacky : La victoire de Philipsen est aussi une histoire de... vêtements

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Basket - NBA : Le syndicat des joueurs est d'accord pour un début de saison régulière à 72 matches le 22 décembre. Mais il reste d'autres conditions à satisfaire avec la Ligue et les propriétaires de franchises, notamment au plan financier.

Football - Ligue 1 : Le match de la 8e journée entre Lens et Nantes, reporté fin octobre suite à onze cas positifs au Covid-19 dans les rangs lensois, a été reprogrammé le 25 novembre.

Dijon, 20e et dernier du championnat, a remercié son entraîneur, Stéphane Jobard, ainsi que son directeur sportif, Peguy Luyindula. David Linarès va assurer l'intérim d'ici la désignation d'un nouveau coach.

Jeu : L'UEFA a demandé au président de la FIFA, Gianni Infantino, de modifier la règle sur la main d'un joueur dans la surface de réparation afin de mettre fin à la "frustration croissante" créée par une série de penalties récents dus à des mains involontaires. Le dernier exemple en date étant celui du Rennais Dalbert, mercredi à Chelsea.

Légende : Diego Maradona, 60 ans, opéré avec succès mardi à Buenos Aires d'un hématome à la tête, va rester encore plusieurs jours à l'hôpital, en raison "d'épisodes de confusion liés à un contexte d'abstinence".

MotoGP : Positif au Covid-19 depuis le 15 octobre et à l'isolement, Valentino Rossi a été testé négatif jeudi. De quoi tenter de rallier le circuit espagnol de Cheste, près de Valence, pour le GP d'Europe, ce week-end.

Règlement : Yamaha s'est vu retirer 50 points au championnat des constructeurs pour avoir fait rouler son team usine Factory (Vinales et Rossi) et satellite STR (Quartararo et Morbidelli) avec des moteurs équipés de soupapes non homologuées au premier Grand Prix de la saison. Cette sanction coûte la première place à la marque japonaise au profit de Ducati. Elle revanche, elle ne s'applique au championnat du monde Pilotes.

Rugby - Jeu : Les nouvelles règles expérimentées en Fédérale 2 pour protéger la santé des joueurs, notamment l'abaissement du plaquage à la taille, favorisent le jeu à la main, a démontré la Fédération française, dans une étude.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Le petit nouveau des Bleus affole déjà les plus gros

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Tennis - Rolex Paris Masters : Humbert toujours plus haut ?

Place aux quarts de finale à Bercy. Jamais vu à ce stade d'un Masters 1000, Ugo Humbert peut encore repousser ses limites contre le gros serveur canadien Milos Raonic. Les autres affiches : Diego Schwartzman - Daniil Medvedev puis, en soirée, Rafael Nadal - Pablo Carreno et Alexander Zverev - Stan Wawrinka.

2. Cyclisme - Tour d'Espagne : Roglic doit rester vigilant

Les baroudeurs et forçats de la route vont encore pouvoir s'exprimer ce vendredi puisque la 16e étape, courue sur 162km entre Salamanque et Ciudad Rodrigo, suit un profil accidenté, avec un col de 1re catégorie dressé à 35 kilomètres de l'arrivée. A voir donc comment le leader Primoz Roglic va, avec la Jumbo-Visma, contrôler cette journée.

3. Football - Ligue 1 : L'OM pour tourner la page

Défait sans appel par le FC Porto (3-0) mardi en C1, l'OM compte profiter du championnat national pour refaire ses gammes, à Strasbourg, en ouverture de la 10e journée. Dans le but de revenir au moins provisoirement à la hauteur du troisième, Rennes.

