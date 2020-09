Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Tennis – US Open : Exploit de Gracia, Tsitsipas tranquille

Belle surprise française à l'US Open: Caroline Garcia, 50e mondiale, a brillamment écarté de sa route la Tchèque Karolina Pliskova (6-1, 7-6), tête de série N.1, mercredi lors du 2e tour. Chez les messieurs, cela n'a pas été simple pour Novak Djokovic, plus à la faute qu'à l'accoutumée et qui a cédé son premier set du tournoi, avant de forcer le passage au 3e tour face au tenace Britannique Kyle Edmund, 44e mondial (6-7 (5/7), 6-3, 6-4, 6-2).

Fin de parcours en revanche pour Gilles Simon, 52e mondial, où il a été éliminé mercredi au 2e tour par l'Américain Taylor Fritz (25e) 7-5, 6-3, 6-2. Le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e mondial, s'est qualifié, lui sans souci, en battant l'Américain Maxime Cressy, 168e mondial, 7-6, (7/2), 6-3, 6-4, mercredi en session nocturne à Flushing Meadows. Ca passe aussi pour Naomi Osaka, 9e mondiale et lauréate 2018, qui n'a fait qu'une bouchée de l'Italienne Camila Giorgi (74e) qu'elle a écartée 6-1, 6-2 en 1h10.

2. Basketball – NBA : Milwaukee au bord du gouffre

Et de deux pour Miami : après une fin de match irrespirable, et malgré les 29 points et 14 rebonds d'Antetokounmpo, le Heat a fait le break (2-0) face aux Bucks dans leur demi-finale de conférence Est, grâce à deux ultimes lancers francs de Jimmy Butler après une faute de Giannis Antetokounmpo (116-114). Milwaukee, meilleure équipe de la saison régulière, paye une défense à retardement, à l'image des 38 points encaissés dans le premier quart-temps, terriblement gêné par les menaces protéiformes du Heat, incarnées par Goran Dragic (23 pts), et Duncan Robinson et le rookie Tyler Herro (17 pts), auteurs de panier importants.

Dans l'autre match irrespirable de la nuit, Houston s'en est sorti d'un cheveu face à Oklahoma (104-102) au cours d'un game 7 couperet. Il en a crié de longues secondes de rage, James Harden, après son contre décisif sur Luguentz Dort à 1,1 seconde du terme, doublé d'un réflexe salutaire, en écartant les jambes pour éviter d'être touché par le ballon lancé par sa victime au rebond. Il savait que cette action défensive offrirait à ses Rockets, une demi-finale de conférence Ouest face aux Lakers de LeBron James. Cette action décisive lui a permis de faire oublier un match difficile sur le plan offensif (17 pts, à 4/15 dont 1/9 derrière l'arc, 9 passes, 3 contres, 2 interceptions), terriblement gêné par Dort, le rookie du Thunder qui ne lui a pas concédé un millimètre d'espace et a été étonnamment productif (30 pts).

3. Football – Mercato : Messi, statu quo

La réunion entre d'un côté le FC Barcelone et de l'autre le père et les représentants de Lionel Messi, qui souhaite quitter le Barça, s'est terminée sans accord entre les deux parties, a rapporté la presse spécialisée espagnole ce mercredi soir. Après une réunion de plus de deux heures, chacun est resté campé sur ses positions : le clan Messi veut négocier un départ immédiat, mais le Barça maintient que la Pulga est en contrat jusqu'au 30 juin 2021. Le bras de fer s'annonce long et cette réunion marque le début d'une véritable guerre des nerfs.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme : Le prodige suédois Armand Duplantis (20 ans) a réussi une magnifique performance mercredi à Lausanne en remportant le concours de la perche disputé en centre-ville avec un saut à 6,07 m, le meilleur de l'année.

Football : Les joueuses de l'équipe brésilienne de football ont remporté leur combat pour l'égalité salariale, avec l'annonce historique mercredi par leur fédération de primes équivalentes à celles de Neymar et des autres stars de la sélection masculine.

Rugby – Top14 : Le club de rugby du Racing 92 a annoncé jeudi un cas de Covid au sein de son effectif, à trois jours du déplacement à Lyon pour la reprise du Top 14.

Richard Raskind avait tout pour lui. Etudes brillantes, médecin réputé, beau garçon. Sportif de haut niveau, aussi. Il a même disputé l'US Open de tennis à plusieurs reprises dans les années 50. Mais l'homme, malheureux, a voulu devenir une femme. L'histoire de Dick Raskind est devenue celle de Renée Richards, qui a dû se battre pour avoir le droit de jouer sur le circuit WTA.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : Première grosse explication ?

Après une journée qui a vu Julian Alaphilippe céder son maillot jaune à cause d'une pénalité de 20 secondes à cause d'un ravitaillement interdit, le Tour de France part jeudi à la découverte du Mont Aigoual. Derrière la probable échappée formée dans la longue traversée de plaine, les favoris du Tour ont moyen de s'expliquer dans l'inédit col de la Lusette, une rugueuse ascension classée en première catégorie. La montée présente une pente moyenne de 7,3 % (sur 11,7 km) avec des passages pentus qui, dit la légende non confirmée ou infirmée par l'intéressé, amenèrent Bernard Hinault à mettre pied à terre. Le sommet, distant de 13,5 kilomètres de l'arrivée, précède une courte descente vers la station de ski de L'Espérou et une montée en paliers (8,3 km à 4 %), roulante, vers l'Observatoire météo de l'Aigoual, aux allures de forteresse, à l'altitude de 1560 mètres. L'occasion est belle de voir les favoris s'écharper.

2. Tennis – US Open : Serena et Murray de retour

Serena Williams lancera la session nocturne sur le court Arthur-Ashe, jeudi pour la 4e journée de l'US Open consacrée à la fin du 2e tour, avant le retour d'Andy Murray, héroïque sur ce court au 1er tour. La quête d'un 24e titre majeur se poursuit pour la cadette des soeurs Williams (8e mondiale) face à la Russe Margarita Gasparyan (117e). Murray (115e), auteur d'un formidable match en 5 sets mardi, aura plus fort à faire encore face à la pépite canadienne Felix Auger-Aliassime (21e). Le finaliste 2019 Daniil Medvedev (5e) jouera son 2e match en 4e rotation sur le court Louis-Armstrong face à l'Australien Christopher O'Connell (116e).

3. Football – Ligue des Nations : Revoilà du football international

Après les clubs, voici les sélections. Pour la première fois de l'année, après un Euro reporté, les sélections sont sur le pont ce jeudi et avec des affiches pleines de promesses. En attendant Suède-France samedi, un savoureux duel de champions du monde en quête de rédemption opposera l'Allemagne à l'Espagne pour l'ouverture de cette nouvelle Ligue des Nations.

