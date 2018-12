Exploit rennais, Harden, objectif finale : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Rennes qualifié, Bordeaux éliminé, l'OM humilié

En dominant Astana jeudi soir au Roazhon Park (2-0), le Stade Rennais a réussi à valider sa présence pour la dernière phase de la Ligue Europa. Auteur d'un doublé et d'un grand match, Ismaïla Sarr n'y est pas pour rien. Rennes sera donc le seul club français à disputer les seizièmes de finale de cette C3 puisque Bordeaux, malgré sa victoire à Copenhague (0-1, but de Jimmy Briand), a dû se résoudre à laisser la deuxième place au Slavia Prague. Les Tchèques ont enterré les espoirs bordelais en s'offrant le Zénit Saint-Pétersbourg (2-0). Enfin, l'OM était déjà éliminé mais les Phocéens ont vécu une nouvelle humiliation contre l'Apollon Limassol (1-3), dans un Stade Vélodrome vidé de ses supporters et en terminant la rencontre à neuf. Il était temps que ça s'arrête pour les joueurs de Rudi Garcia, qui ont accumulé cinq défaites et pris un petit point pris en six matches.

Vidéo - Niang : ''Même contre Paris, il n'y avait pas une telle ambiance'' 00:32

2. Basket - NBA : Harden enflamme le Houston - Lakers

Le choc de la nuit en NBA opposait Houston aux Lakers. Et il a tourné à l'avantage des Rockets, portés par un immense James Harden (126-111). Auteur de 50 points, 10 rebonds et 11 passes, "The Beard" a éclipsé LeBron James (29 points) et Kyle Kuzma (24 points). C'est seulement la 13e victoire de la saison régulière pour Houston à l'Ouest (les Lakers en comptent 17), toujours 13es au classement. Dans les autres rencontres de la nuit, les San Antonio Spurs ont écrasé les Los Angeles Clippers (125-87), Orlando a dominé les Chicago Bulls avec notamment 10 points, 4 passes et 3 rebonds pour Evan Fournier, tandis que Phoenix s'est offert Dallas (99-89).

James Harden en démonstration contre les Lakers

3. Football - Ligue Europa : Giroud émerveille, l'AC Milan sombre

Déjà qualifié, Chelsea a obtenu un match nul pour l'honneur sur le terrain du MOL Vidi FC (2-2). Le club hongrois pouvait lui atteindre les qualifications et menait même 2-1. Mais Olivier Giroud, entré juste avant la pause (45e+1), a permis aux Blues de rester invaincus d'un coup franc sublime en pleine lucarne (75e). A noter la qualification du Séville FC lors de cette dernière journée, les Andalous dominant le FK Krasnodar avec un doublé de Wissam Ben Yedder (3-0), et surtout l'élimination prématurée de l'AC Milan. Le club italien pouvait se contenter d'un match nul contre l'Olympiakos mais il a chuté en Grèce (3-1), cédant le billet pour les seizièmes de finale à son bourreau du soir.

Giroud (à d.) félicité par Fabregas après son superbe coup franc inscrit en coupe d'Europe.Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : En grande difficulté sportive et handicapée par de nombreuses blessures, l'AS Monaco a recruté l'athlète Bouabdellah Tahri pour lui confier "la performance, réathlétisation et préparation mentale de l'équipe professionnelle". Plus d'une dizaine de joueurs professionnels sont actuellement blessés à l'AS Monaco, Danijel Subasic, Stevan Jovetic, Rony Lopes ou Pietro Pellegri l'étant de longue date.

Basket - Euroligue : Fenerbahçe continue de dominer l'Euroligue et a remporté jeudi soir une huitième victoire de rang en tombant l'Olimpia Milan sur son parquet (92-85). Avec 11 victoires en 12 journées, les partenaires de Jofrrey Lauvergne (15 points, 2 passes et 4 rebonds) sont en tête du classement devant le Real Madrid, qui a écrasé le Barça () lors du Clasico.

Football - Ligue 1 : La LFP a annoncé jeudi les report d'OM - Bordeaux, de Guingamp - Rennes, d'Amiens - Angers et de Dijon - PSG, tous prévus initialement ce weekend à l'occasion de la 18e journée. Ces 4 reports s'ajoutent à ceux de Nantes - Montpellier et de Caen - Toulouse, en raison (entre autres) de l'acte V des "gilets jaunes" et autres mouvements sociaux prévus dans tout le pays.

La vidéo de rattrapage

Partira ? Partira pas ? La saga Pogba continue. Un grand d'Europe est prêt à mettre 80 millions d'euros sur la table pour récupérer le milieu de terrain français. De quel club s'agit-il ? On vous révèle tout ça dans le Mercato Buzz ! (Réalisation : Alicia Roux).

Vidéo - Pogba en a marre de Mourinho, un grand d'Europe est prêt à l'accueillir 02:28

Le tweet humoristique

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Handball - Euro : Objectif finale

Brillamment qualifiée pour les demi-finales face à la Serbie (38-28), mercredi soir à Nantes, l'équipe de France de Handball retrouve les Pays-Bas vendredi soir pour une place en finale. A Paris, les joueuses d'Olivier Krumbholz disputeront leur quatrième de finale de suite après celle des JO, de l'Euro 2016 et du Mondial 2017. Elles ont atteint deux fois la finale pour un titre de championnes du monde l'an passé. L'autre demi-finale est prévue plus tôt dans l'après-midi et elle opposera la Russie à la Roumanie à 17h30.

Allison Pineau.AFP

2. Biathlon - Hochflizen : Le retour de Fourcade ?

Après l'étonnante débâcle qu'il a subie le weekend dernier à Pokljuka, Martin Fourcade rechausse les skis vendredi pour tenter d'en savoir plus sur son état de forme. Le septuple vainqueur du globe de cristal aura à coeur de rattraper son retard lors du sprint d'Hochflizen vendredi (Autriche), lui qui compte quelques 79 points de retard sur Johannes Boe, dossard jaune. Une course à suivre à partir de 14h15 sur nos antennes.

Martin Fourcade, le bi-athlète français. Getty Images

3. Ski Alpin - Super-G Val Gardena : Franz le plus rapide ?

Vainqueur du Super-G de Beaver Creek il y a deux semaines, Max Franz réussira-t-il un nouveau coup vendredi, lors du Super-G de Val Gardena. Le skieur autrichien fera assurément partie des favoris, lui qui a réussi jeudi le meilleur chrono du deuxième entraînement en Italie, le Français Adrien Théaux décrochant pour sa part le cinquième temps. L'événement est à suivre à partir de 12 heures sur nos antennes.

