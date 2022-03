Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Top 14 : Toulouse accroché par le LOU, mais qui s'invite sur le podium

En clôture de la 21ème journée de Top 14, Toulousains et Lyonnais se sont livrés une belle bataille à Ernest-Wallon, mais c'est finalement le Stade Toulousain qui s'est imposé (27-19), faisant la différence grâce à son banc. Alors que le score était encore de 19-19 à sept minutes du terme, un dernier essai transformé de Thomas Ramos a scellé la victoire de Toulouse. Les Haut-Garonnais, forts du retour de leurs internationaux, dépassent leurs adversaires du soir avec ce succès, et grimpent même sur le podium du championnat de France au troisième rang, derrière Montpellier et l'UBB.

2. Basket-ball - NBA : Suns et Sixers ont livré un match de gala

Les Suns, vainqueurs des Sixers (114-104) dans le blockbuster du jour , avec un duel Devin Booker-Joel Embiid qui a crevé l'écran, ont été fidèles à leur statut de meilleure équipe de la Ligue. Menés de 15 longueurs au 2e quart-temps, les Suns ont accéléré en seconde période, leur collectif faisant la différence, puisque Booker et Embiid se sont muselés à distance, le premier finissant avec 35 points, le second avec 37 (15 rbds, 3 interceptions, 2 contres). C'est Boston qui prend donc la tête de la Conférence Est, grâce à sa franche victoire (134-112) contre Minnesota.

3. Tennis - Masters 1000 Miami : Il n'y a plus de Français en Floride

Aucun tricolore ne verra les huitièmes de finale de l'Open de Miami cette année. Après l'élimination logique de Hugo Gaston face à Cameron Norrie en début de soirée (6-3, 7-5), Gaël Monfils a déçu en échouant contre un adversaire a priori à sa portée, l'Argentin Francisco Cerundolo (6-2, 6-3). "Je me suis senti à plat et je n'ai pas pu jouer à un bon niveau" a regretté le joueur de 35 ans, qui a d'ores et déjà mis le cap sur la saison de terre battue.

4. Formule 1 - Grand-Prix d'Arabie Saoudite : Verstappen répond à Leclerc

Quel Grand-Prix à Jeddah ce dimanche ! Dans la nuit saoudienne, Max Verstappen a lancé sa saison 2022 au volant de sa Red Bull , au terme d'un combat acharné avec Charles Leclerc (Ferrari) . Le Néerlandais a dû attendre le 47e tour de course (sur 50) pour prendre la tête de la course au Monégasque, la conservant jusqu'au drapeau à damier. Carlos Sainz (Ferrari) complète le podium, devant le malheureux Sergio Pérez, parti en pole mais victime des faits de course. Esteban Ocon (Alpine) est le premier Français (6e), devant Lewis Hamilton et sa modeste 10e place, qui le mettent déjà en retard au classement général sur le duo Leclerc-Verstappen. Ce n'est pas forcément le duel que l'on attendait en début d'année, mais il y a un duel au sommet en Formule 1 cette saison !

Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix d'Arabie saoudite 2022 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Mondial : Le Canada Le Canada a officiellement validé son billet pour la Coupe du monde 2022 grâce à son succès sur la Jamaïque dimanche soir (4-0). C'est la première fois depuis 1986 pour le pays nord-américain.

Tennis - ATP Miami : L'impressionnant Nick Kyrgios : L'impressionnant Nick Kyrgios poursuit sa route à Miami après son succès sur Fabio Fognini (6-2, 6-4). Il rencontrera un autre Italien en la personne de Jannik Sinner en huitième de finale.

Un set à sens unique, un autre spectaculaire : Kyrgios - Fognini, c'était brûlant

Tennis - WTA Miami : La future n°1 mondiale Iga Swiatek n'a pas fait de détails face à Madison Brengle (6-0, 6-3) et confirme sa forme du moment. Elle enchaînera aujourd'hui en huitième de finale face à Coco Gauff, tête de série numéro 14.

Cyclisme : Le champion cycliste Egan Bernal a refait du vélo sur la route chez lui en Colombie, dimanche, deux mois après l'accident qui a failli lui coûter la vie. "Le jour le plus heureux de ma vie", a écrit le grimpeur colombien de 25 ans.

Egan Bernal lors d'une sortie - @Eganbernal Crédit: Twitter

Formule 1 - Grand-Prix d'Arabie Saoudite : Alexander Albon (Williams) a été puni pour une tentative de dépassement provoquant un accrochage dimanche, et purgera sa pénalité : Alexander Albon (Williams) a été puni pour une tentative de dépassement provoquant un accrochage dimanche, et purgera sa pénalité par la perte de trois places sur la grille du Grand-Prix d'Australie dans deux semaines.

Golf : L'Américain Scottie Scheffler est devenu le nouveau n°1 mondial de golf, grâce à sa victoire au Championnat du monde de match-play (WGC) à Austin, au Texas.

Patinage Artistique : La jeune patineuse russe Kamila Valieva Je suis vraiment heureuse d'être sur la glace", a partagé la Russe, au coeur d'une retentissante affaire de dopage lors des derniers Jeux de Pékin. : La jeune patineuse russe Kamila Valieva a fait son retour sur la glace ce week-end lors d'une compétition par équipes. "", a partagé la Russe, au coeur d'une retentissante affaire de dopage lors des derniers Jeux de Pékin.

La vidéo de rattrapage

L'histoire du week-end est probablement celle de Biniam Girmay, vainqueur à Gand-Wevelgem et premier coureur africain de l'histoire à remporter une classique flandrienne. Au terme d'un mangnifique sprint, l'Erythréen s'est adjugé la course devant Christophe Laporte (Jumbo-Visma) dimanche. Appréciez !

L'attaque insuffisante de Laporte, le sprint épique de Girmay : les temps forts de Gand-Wevelgem

Le moment "WTF" de la soirée à Miami

Bublik a fait du Bublik dimanche à Miami, avec un coup dont lui seul a l'idée.

"C’est fabuleux !" : Bublik joue une volée avec le manche puis conclut d’un smash

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Miami : La fin du 3e tour sera explosive

A suivre sur Eurosport dès 17h, la fin du 3e tour du Masters 1000 de Miami promet d'être riche en spectacle ! Il y aura des grands noms sur les courts en tout cas, en commençant par le favori et tête de série n°1 Daniil Medvedev, opposé à l'Espagnol Pedro Martinez Portero (18h00). Dans le reste du programme, on ne peut que vous recommander de garder un oeil sur Stefanos Tsitsipas et son duel avec Alex De Minaur, et surtout sur le choc Alcaraz-Cilic (dès 20h00) entre deux cogneurs qui s'annonce d'ores et déjà plus qu'intéressant ! Tout à suivre en direct et en exclusivité sur nos plateformes Eurosport.fr et Eurosport Player !

2. Tennis - WTA Miami : Plusieurs matches à particulièrement suivre en 1/8es de finale

Apparue très à son aise en Floride, Naomi Osaka peut-elle continuer sur sa lancée sans crainte ? La Japonaise, ex-n°1 mondiale aujourd'hui au 77e rang mondial, croisera l'Américaine Alison Riske en huitième de finale (19h), pour tenter de poursuivre son joli parcours à Miami et rejoindre les quarts de finale. Un peu plus tôt, un alléchant Collins-Jabeur ouvrira le bal (17h00), avant le choc entre Coco Gauff et Iga Swiatek dès 20h30. Une journée à ne pas manquer chez les femmes à Miami !

