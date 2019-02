F2A, Top 50, Hirscher : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Guingamp s'arrache, Mbappé record

Guingamp s'est donné le droit de croire au maintien en décrochant sur le fil une victoire face à Angers (1-0) grâce à un but de Lucas Deaux dans le temps additionnel. Un premier succès en six matches pour la lanterne rouge, qui revient provisoirement à un point de Caen et deux de Dijon. Amiens s'est donné de l'air en s'imposant devant Nice (1-0) et remonte à la 16e place. Plus tôt, le PSG avait battu Nîmes (3-0) avec un doublé de son phénomène Kylian Mbappé, devenu le plus jeune joueur à dépasser la barre des 50 buts dans l'histoire du championnat de France.

2. Tennis - ATP Rio : Auger-Aliassime, un prodige en finale

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Felix Augier-Aliassime confirme son incroyable potentiel sur les courts brésiliens. Le Canadien de 18 ans disputera sa première finale sur le circuit ATP après avoir vaincu l'Uruguayen Pablo Cuevas 6-3, 3-6, 6-3. "F2A" a lui aussi fait tomber un record de précocité puisqu'il est devenu le plus jeune joueur à atteindre la finale d'un ATP 500. Il affrontera le Serbe Laslo Djere, qualifié après le forfait du Slovène Aljaz Bedene. Un match à suivre en direct sur Eurosport, à partir de 21h00.

Vidéo - Auger-Aliassime - Cuevas : Un set perdu, quelques frayeurs, mais un pas dans l'histoire pour "F2A" 02:46

3. Rugby - Top 14 : Le coup de maître du Stade Français

Il n'y avait pas que le Tournoi des Six Nations et les victoires de la France face à l'Ecosse (27-10) et du Pays de Galles sur l'Angleterre (21-13) pour animer le monde de l'ovalie ce week-end. Il y avait aussi du Top 14 et le Stade Français en a profité pour s'illustrer en infligeant au Stade Rochelais, qui restait pourtant sur neuf victoires en dix matches, sa première défaite à domicile de la saison (14-27) et conforter sa place dans le Top 6. Plus tôt, Toulon avait battu Pau (38-11), Toulouse avait pris sa revanche sur Montpellier (27-14) et Bordeaux-Bègles s'était imposé devant Grenoble (47-31).

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : L'absence de James Harden n'a pas empêché les Houston Rockets de signer la performance de la soirée avec une victoire sur les Golden State Warriors (118-112). Pour les Lakers de LeBron James, la course aux play-offs s'est compliquée avec un revers à New Orleans (128-115).

Tennis - ATP Delray Beach : Le Moldave Radu Albot, 82e mondial, s'est qualifié pour la première finale de sa carrière en dominant l'Américain Mackenzie McDonald 3-6, 6-0, 6-0. Il affrontera le Britannique Daniel Evans.

Football - Serie A : Un but de dernière minute d'Edin Dzeko a permis à l'AS Rome de s'imposer à Frosinone (2-3) et de rester au contact de l'AC Milan dans la course à la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions.

Golf - Mexico Championship : L'Américain Dustin Johnson, seul en tête samedi, a porté son avance à quatre coups sur son dauphin nord-irlandais Rory McIlroy, après le 3e tour. L'Américain Tiger Woods est 9e, à dix coups du leader.

Handball - Ligue des champions : Nantes a envoyé le PSG en quarts de finale avec un peu d'avance en battant Szeged (29-26) dans l'avant-dernier match de poule. Les Hongrois étaient les derniers à pouvoir priver le PSG de la première place du groupe B et du ticket direct pour le "grand 8".

La vidéo de rattrapage

Comme l'an dernier, Dylan Groenewegen s'est imposé au sprint à Tavira, ce samedi lors de la 4e étape. Le Néerlandais de la Jumbo-Visma a été parfaitement emmené par Mike Teunissen. Parti de loin, le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a terminé 2e.

Vidéo - Idéalement lancé, Groenewegen a facilement résisté au retour de Démare 02:50

Le tweet GOAT

50 triplés en carrière, ça valait bien une petite photo de famille…

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski Alpin - Bansko - Hirscher pour un 6e globe en géant

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Marcel Hirscher a l'occasion de poursuivre sa moisson de globes en Bulgarie. Déjà sacré en slalom, l'insatiable Autrichien vise son sixième titre en géant. Avec 238 points d'avance sur Henrik Kristoffersen et 264 sur Alexis Pinturault au classement de la spécialité, Hirscher sera automatiquement couronné en cas de victoire mais il pourrait l'être également sans s'imposer selon les performances du Français et du Norvégien. Une course à suivre en direct sur Eurosport à partir de 9h30.

2. Football - Ligue 1 : Un dimanche riche en affiches

Les amateurs de foot seront servis ce dimanche. En Ligue 1 déjà, avec cinq affiches dont trois particulièrement alléchantes avec Nantes-Bordeaux (15h00), Rennes-Marseille (17h00) et Monaco-Lyon (21h00). Mais aussi à l'étranger avec un choc Manchester United-Liverpool en Premier League (15h05), la finale de la Coupe de la Ligue anglaise entre Chelsea et Manchester City (17h30) et la course au titre en Liga avec Atlético-Villarreal (16h15) et Levante-Real Madrid (20h45). Un programme alléchant à savourer sans modération.

Vidéo - "Depay vise un top 5 européen ? Il peut déjà s'estimer heureux d'être à Lyon" 01:55

3. Rugby - Top 14 : Clermont pour répondre à Toulouse

L'ASM Clermont, deuxième au classement, tentera de répondre sur le terrain du LOU à la victoire du leader toulousain. Coup d'envoi à 16h50. Plus tôt, Castres visera une quatrième victoire consécutive face au Racing qui lui permettrait de dépasser son adversaire du jour au classement. A suivre aussi dans le Tournoi des Six Nations le duel entre l'Italie et l'Irlande, à partir de 16h00.