Dans un communiqué, Deceuninck-Quick Step assure que l'état de Fabio Jakobsen est jugé "stable" bien que toujours "sérieux". Le jeudi c'est podcast Grands Récits et aujourd'hui vous avez rendez-vous avec Mike Tyson, rien que ça. Dans l'actualité aussi, les huitièmes de finale de Ligue Europa et la course au Final 8.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme - Tour de Pologne : L'état de Jakobsen "stable" mais "toujours sérieux"

Tour de Pologne Pas de lésion au cerveau pour Jakobsen, dans un état "stable" mais toujours "sérieux" IL Y A UNE HEURE

Fabio Jakobsen, pris dans une chute terrible sur la première étape du Tour Pologne, est dans un état toujours jugé "sérieux" mais "stable" selon un communiqué de son équipe Deceuninck-Quick Step parvenu dans la nuit. L'équipe belge annonce que les examens réalisés sur son sprinteur de 23 ans ne révèlent pas de lésion au cerveau ou à la moelle épinière. Jakobsen est toujours placé dans un coma artificiel.

2. Football - Ligue Europa : L'Inter et Manchester United valident leur billet pour le Final 8

La saison européenne a redémarré ! Si c'est la C3 qui a ouvert le bal, deux grandes équipes du continent étaient sur le pont et s'en sont bien sorties. L'Inter Milan, tombeur de Getafe (2-0) et Manchester United, vainqueur de LASK (2-1), se sont tous les deux qualifiés pour le Final 8 qui aura lieu en Allemagne à compter de lundi. Le Shakhtar Donetsk, qui a battu Wolfsburg (3-0) et Copenhague, qui a dominé Basaksehir (3-0) en seront aussi.

3. Basket - NBA : Deux de chute pour les Lakers dans la bulle

Déjà battus par Toronto, les Los Angeles Lakers ont concédé une seconde défaite depuis la reprise de la NBA à Orlando. Les coéquipiers d'Anthony Davis (9 points et 8 rebonds) et de LeBron James (19 pts, 11 rbds) ont été dominés par Oklahoma City (105-86). Dans les autres matches, on retiendra le carton des Celtics vainqueurs des Nets (149-115) et le succès de Denver, qui recolle aux Clippers deuxièmes à l'Ouest, sur San Antonio (132-126).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Transferts : L'AC Milan a officialisé, mercredi soir, le transfert de Pierre Kalulu, défenseur en provenance de l'Olympique Lyonnais. Le Français a signé un contrat de cinq ans.

Tennis - US Open : Les vainqueurs des simples messieurs et dames du Majeur américain percevront des gains amputés de 850 000 dollars (environ 710 000 euros) par rapport à l'année dernière.

Tennis - WTA Palerme : Fiona Ferro a réalisé une belle performance mercredi en dominant la Russe Ekaterina Alexandra, 27e à la WTA, en deux sets (7-5, 6-2). En quart de finale, elle retrouvera l'Italienne Sara Errani.

Basket - NBA : Les propriétaires d'équipes de la NBA vont contribuer pour 300 millions de dollars sur dix ans à une fondation caritative dédiée au développement économique de la communauté noire en Amérique du Nord.

Le tweet réincarnation d'une légende

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH Neymar, sieste et revanche sur Kouassi : PSG-Bayern, ennemis intimes du mercato 00:03:52

Le podcast du jour

De "Dirty Ike" à "Iron Mike" : comment Mike Tyson a survécu à l’enfer

Ce que vous ne devez surtout pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue Europa : Qui de Séville ou de l'AS Rome ira au Final 8 ?

Fin des huitièmes de finale de Ligue Europa ce jeudi soir avec en point d'orgue le duel sur un match sec entre l'AS Rome et le FC Séville. Le vainqueur ira au Final 8 rejoindre l'Inter, Manchester United, le Shakhtar et Copenhague. Bâle et le Bayer Leverkusen, sont en ballottage favorable respectivement face à l'Eintracht Francfort et les Rangers alors que le duel Olympiakos-Wolverhampton (1-1 à l'aller) est indécis.

2. Cyclisme - Tour de Pologne : Sprint attendu sur la deuxième étape

Après la terrible chute de mercredi, le Tour de Pologne part pour une deuxième étape entre Opole et Zabrze (151,5 km). S'il y a un col de deuxième catégorie en milieu de journée, la victoire ne devrait pas échapper aux sprinteurs.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Omnisport Féminisation de l’arbitrage : Stéphanie Frappart, l’exception qui confirme la règle ? HIER À 05:46