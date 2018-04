Fantastiques Reds de Liverpool, Salah, OM décimé, Masters d'Augusta : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Liverpool écrase le City de Guardiola

On parlait de Jürgen Klopp comme un antidote anti-Guardiola. Et bien il fonctionne toujours ce médicament. Le technicien allemand et son Liverpool ont nettement dominé le Manchester City du technicien catalan en quart de finale aller de Ligue des champions, mercredi soir à Anfield. Résultat des courses : 3-0 et une prise de date pour retrouver les demi-finales de C1 pour la première fois depuis une décennie. Mohamed Salah (12e), Alex Oxlade-Chamberlain (21e) et Sadio Mané (31e) ont mis K.O les Citizens en l'espace d'une demi-heure.

2. Football - Ligue des champions : Salah continue sa saison de feu et sa blessure ne semble pas bien grave

Sorti sur blessure à la 52e minute de la rencontre entre Liverpool et Manchester City, Mohamed Salah ne souffre d'aucune blessure sérieuse à en croire les premières informations venues d'Angleterre. Son technicien, Jürgen Klopp, a d'ailleurs donné des nouvelle rassurantes après le match, même si le joueur devra passer des examens. "Sur le moment, il est venu le long de la touche pour dire qu'il avait ressenti quelque chose. Cela a été suffisant pour moi pour demander au docteur si nous devions le sortir. Après le match, il m'a dit : 'Je me sens bien, ça va aller' ".

Par ailleurs, l'Egyptien a marqué son 38e but de la saison face à Manchester City. Autre chiffre impressionnant : il est impliqué sur 49 buts cette saison en 42 rencontres (38 buts donc et 11 passes décisives). Seul Cristiano Ronaldo fait mieux que lui cette saison (39 buts en 36 rencontres).

3. Football - Ligue des champions : Le Barça déroule au Camp Nou face à la Roma

Au lendemain du succès du Real Madrid sur la pelouse de la Juventus (0-3), l'Espagne a remis ça face à l'Italie. Large vainqueur de l'AS Roma en quart de finale aller (4-1), le club catalan a pris une grosse option pour revenir en demi-finale de la compétition pour la première fois depuis la saison 2014/2015.

4. NBA : Les Spurs battus par les Lakers, Detroit éliminé de la course aux play-offs, Milwaukee en sera, Toronto bat Boston

Les Spurs ne sont toujours pas assurés de voir les plays-offs. Battus en prolongation par les Lakers, les coéquipiers de Tony Parker, 6es de Conférence Ouest, ont subi un revers qui tombe mal sur le parquet du Staples Center (122-112).

On connaît le plateau intégral des qualifiés pour les plays-offs en conférence Est. Battu par Philadelphie (108-115), Detroit va rester à quai. C'est Milwaukee, 8e, qui a assuré une deuxième présence en deux ans en play-offs. Dans le choc de la nuit, Toronto, leader de conférence, a battu un Boston amoindri par les absences (96-78).

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Quatre jours après sa défaite en finale de la Coupe de la Ligue, l'AS Monaco a été accroché par le Stade Rennais au Roazhon Park en match en retard de la 31e journée (1-1). Rony Lopes a répondu à l'ouverture du score de Joris Gnagnon. Au classement, l'ASM a 5 et 7 points d'avance sur l'OM et l'OL.

Football - Serie A : Les deux géants milanais n'ont pas réussi à se départager en match en retard de la 27e journée (0-0). Pauvre techniquement, ce match a été marqué par la maladresse de Mauro Icardi devant le but. La mauvaise affaire comptable est pour le Milan de Gennaro Gattuso qui voit la C1 s'éloigner.

Football - L'Angleterre pleure Ray Wilkins : L'ancien milieu de terrain est décédé mercredi à l'âge de 61 ans. Passé par Chelsea, dont il a été le capitaine, QPR, l'AC Milan et le Paris Saint-Germain lors de la saison 1987/1988, le Britannique avait également porté le maillot de l'équipe d'Angleterre à 84 reprises. L'ancien technicien assistant des Blues avait été victime d'une crise cardiaque vendredi dernier.

Le tweet qui met des frissons

Le tweet bonus "Dance Cam" (nous étions obligés !)

La vidéo de rattrapage : Pourquoi Rossi est-il si populaire en Argentine ? (Moto Show)

Vidéo - Immigration italienne, personnalité, football : pourquoi Rossi est si populaire en Argentine 01:23

A ne pas manquer jeudi :

1. Football - Ligue Europa : Un OM amoindri défie le RB Leipzig en quart de finale

Privé de Steve Mandanda, Florian Thauvin, Adil Rami et Rolando, l'OM a débarqué en Allemagne sur la pointe des pieds pour disputer son quart de finale aller de Ligue Europa face au RB Leipzig (21h00). Amoindri en défense, l'OM pourrait aligner une charnière centrale inédite composée de Luiz Gustavo et Boubacar Kamara.

Vidéo - Garcia : "Luiz Gustavo pourrait jouer en défense centrale" 02:13

2. Golf - Masters Augusta : Coup d'envoi du premier Majeur de la saison

C'est l'heure du Masters. Particulièrement attendue, la 82e édition va être placée sous le sceau de la réssurection de Tiger Woods. Dix ans après son dernier succès en Majeur et enfin débarassé de ses problèmes au dos, l'Américain débarque en Géorgie avec l'intention de remporter un 15e Grand Chelem dans le temple qui l'avait sacré pour la première fois en 1997. "Je suis là pour gagner", a-t-il averti. Dans la quête à la mythique veste verte, Jordan Spieth, Dustin Johnson et Rory Mcllroy feront office de favoris à la succession de Sergio Garcia.

Bonus : le premier trou en un coup de Gary Nicklaus, le petit-fils de Jack Nicklaus, effectué lors du concours de Par 3 mercredi. Le grand-père a apprécié.

3. Tennis - Coupe Davis : Tirage au sort pour les Bleus

Jeudi, c'est jour de tirage au sort pour l'équipe de France de Coupe Davis. Opposés à l'Italie en quart de finale à Gênes, les Bleus, amoindris par les forfaits, se disent "outsiders" avant le week-end de compétition. On saura qui accompagnera Lucas Pouille en simple lors de ce tirage.

4. Cyclisme - Tour du Pays basque : Un chrono pour Alaphilippe et les prétendants à la victoire

On va envoyer des watts jeudi au Pays basque lors du contre-la-montre individuel. La quatrième étape de l'épreuve va réserver un parcours tout plat de 19 kilomètres autour de la ville de Lodosa. Leader de l'épreuve, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) s'élancera en dernier à 17h04.

