CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - C1 : Le PSG renversé, Rennes dominé, MU surpris

Omnisport L'alarme : "Sans plan de sauvetage, il n'y aura plus de sport pro féminin" IL Y A 15 HEURES

Le PSG s'est mis dans une fâcheuse posture en concédant sa deuxième défaite en trois rencontres de Ligue des champions, mardi soir à Leipzig (2-1). En l'absence de Neymar, Mbappé, Icardi et Verratti, Di Maria aurait pu revêtir le costume du héros puisqu'il a ouvert le score à la 6e minute, mais il a raté un penalty dix minutes plus tard. Les Allemands ont égalisé par l'ancien Parisien Nkunku (42e) puis plié l'affaire avec un but de Forsberg (57e sp). C'est dans l'amertume que le PSG a terminé à neuf suite aux exclusions de Gueye (69e) et Kimpembe (90e).

Leipzig a ainsi rejoint Manchester United, battu par Basaksehir (2-1), en tête du groupe H (6 points), alors que le PSG piétine à trois longueurs.

Pour Rennes, c'est l'expérience des grandes soirées européennes qui a fait défaut. L'équipe de Julien Stéphan a été logiquement battue sur la pelouse de Chelsea (3-0). Dalbert a fait basculer la rencontre en offrant deux penalties avant d'être expulsé. Werner impeccable à la transformation, Abraham a aggravé le score. Rennes referme toujours la marche dans le groupe E.

Le FC Barcelone s'en est sorti contre le Dynamo Kiev (2-1) et la Juventus a fait la loi à Budapest contre Ferencvaros (1-4).

La situation de Tuchel est-elle intenable ? "Si c’est pour continuer sept mois comme ça…"

2. Tennis - Rolex Paris Masters : Nadal dans le mille

Rafael Nadal continue d'écrire l'histoire dans la capitale. De retour sur les terrains après son 13e sacre à Roland-Garros, l'Espagnol a signé sa 1000e victoire sur le circuit dans un Bercy à huis clos, non sans batailler contre son compatriote Feliciano Lopez, 4-6, 7-6, 6-4. Le voilà qualifié pour les huitièmes de finale et dans le cercle très select des millénaires qui comptait déjà Jimmy Connors, Ivan Lendl et Roger Federer.

A retenir aussi la victoire d'Alexander Zverev en 55 minutes contre Miomir Kecmanovic (6-2, 6-2), la qualification de Stan Wawrinka contre Tommy Paul (4-6, 7-6, 6-2) et le maigre bilan tricolore puisque seul Adrian Mannarino est passé (contre Yoshihito Nishioka), Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et Benjamin Bonzi ayant été éliminés.

Surpris d'entrée, accroché puis soulagé : Nadal est passé par tous les états

3. Cyclisme - Vuelta : Wellens récidive

Déjà vainqueur à Sabinanigo, Tim Wellens a remporté la 14e étape Orense en sortant d'un groupe de six coureurs dans les derniers virages de la difficulté finale, une côte de 1100 mètres à 6,5 % de pente moyenne. Le puncheur belge de 29 ans a ainsi enlevé sa 30e victoire en carrière, sa quatrième dans un grand tour, puisqu'il compte par ailleurs deux succès d'étape sur le Giro.

Le leader Primoz Roglic (Jumbo) continue de contrôler ses rivaux au classement général, à quatre jours de l'arrivée. Richard Carapaz le suit à 39 secondes et Hugh Carthy à 47 secondes.

Rythme infernal, échappée royale et Wellens létal : le résumé de la 14e étape

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Ligue des champions d'Afrique : Le Zamalek, vainqueur en demi-finale retour du Raja Casablanca (3-1) après sa victoire à l'aller au Maroc (0-1), a rejoint en finale un autre club égyptien, Al-Ahly. Le match aura lieu le 27 novembre à Alexandrie.

Discipline : Accusé d'avoir mordu un adversaire de Valenciennes lors d'un match de Ligue 2 mi-octobre, le milieu de Sochaux Ousseynou Thioune a écopé de quatre matches de suspension.

Basketball - NBA : Le conseil d'administration de la Ligue, regroupant notamment les propriétaires des franchises, et le syndicat des joueurs tiendront des réunions séparées ce jeudi qui devraient aboutir à un accord pour débuter la saison 2020-21 le 22 décembre, selon plusieurs médias.

Tennis - WTA : La Tchèque Karolina Pliskova, n°6 mondiale, a annoncé la fin de la collaboration avec Daniel Vallverdu, également coach Stan Wawrinka, et qui n'avait plus la possibilité de la suivre à plein temps.

ATP : Fabio Fognini, vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo en 2019 et 16e joueur mondial, a indiqué être guéri du Covid-19, après 21 jours de quarantaine.

MMA : Le CSA a autorisé la diffusion en France de combats à la télévision et sur les services de vidéo à la demande sous certaines conditions, notamment d'afficher la mention "déconseillé aux moins de 16 ans".

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Derrière le champion de la F1, Mercedes, et son dauphin Red Bull, Renault mène une lutte féroce à trois avec McLaren et Racing Point. Décryptage d'une montée en puissance.

"Renault est en train d’étouffer McLaren et Racing Point"

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Tennis - Rolex Paris Masters : Humbert et Herbert sur le pont

Vainqueur de Stefanos Tsitsipas mardi, Ugo Humbert va tenter de prolonger l'aventure contre Marin Cilic, vainqueur de l'US Open 2014 et actuel 43e mondial, pour voir les quarts de finale, tandis que le second Français en lice, Adrian Mannarino, aura le redoutable privilège de se mesurer à Alexander Zverev, 7e mondial. Pour Rafael Nadal, la 1001e victoire sur le circuit passera par Jordan Thompson, 61e à l'ATP, tandis que Stan Wawrinka sera face à Andrey Rublev. Début des parties à 11h.

1. Cyclisme - Vuelta : Une journée pour les baroudeurs

La journée risque encore d'être animée si l'on en croit le profil de la 15e étape, la plus longue de ce Tour d'Espagne (230,8 km), entre Mos et Puebla de Sanabria. "Le parcours devrait favoriser les échappées. C'est un terrain sinueux et le peloton aura du mal à les contrôler", a prévenu Fernando Escartin, directeur technique l'épreuve.

3. Football - Ligue des nations : Incertitudes pour Mbappé et Camavinga, possibilités pour Pléa et Thuram

Didier Deschamps annonce à 14h sa dernière liste des Bleus de l'année, pour le match amical contre la Finlande le 11 novembre, avant les dernières rencontres de la phase de groupes de Ligue des nations, au Portugal à Lisbonne (le 14), et contre la Suède à Saint-Denis (le 17). Parmi les interrogations que le sélectionneur de l'équipe de France devra lever figure les guérisons de Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, forfaits en C1 avec le PSG et Rennes, et les invitations qu'il pourrait lancer Alassane Pléa et Marcus Thuram, coéquipiers à Mönchengladbach.

4. Football - Ligue Europa : Lille à Milan

Sans Dante, Nice se rend à Prague (18h55) pour la 3e journée de C3, mais le Slavia, touché par plusieurs cas de Covid-19, ne compte que 14 joueurs opérationnels dont "peu de défenseurs" selon son coach, qui a appelé cinq éléments de l'équipe B et des juniors. Tandis que Lille a un gros défi devant lui, en déplacement chez le leader de la Serie A, l'AC Milan (21h00).

Omnisport Sinistrose pour l'OM, espoir pour Maradona, quête de Nadal : L'actu sur un plateau HIER À 06:03