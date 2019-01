Coupe de France, Djokovic, Indiana : L'actu sur un plateau du 5 janvier 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Et de six pour les Pacers

En s'imposant à Chicago (116-119), les Indiana Pacers signent une sixième victoire d'affilée et conservent leur 3e place au classement de la conférence Est. Les Pacers peuvent remercier leur meneur Victor Oladipo (36 points, 4 passes), qui leur permet de remporter in extremis la rencontre. Pendant ce temps, les Bucks, premiers de la conférence Est, ont largement battu les Hawks d'Atlanta (144-112). Toujours privés de LeBron James, les Lakers se sont inclinés sur leur parquet contre les Knicks de New-York (112-119).

2. Football - Coupe de France : Le FC Nantes se qualifie avec la manière



En s'imposant contre Châteauroux (13e de Ligue 2) à la Beaujoire (4-1), le FC Nantes s'est assuré sa qualification pour les 16e de finale de Coupe de France. Coulibaly, Krhin, Louza et Limbombe sont les buteurs du soir pour les Canaris. Une belle manière de débuter l'année pour les hommes de Vahid Halilhodzic, alors que la rencontre entre Strasbourg et Grenoble a été reportée à cause du mauvais temps.

3. Tennis - ATP Doha : Djokovic perd et s'agace

Vendredi, Novak Djokovic a été éliminé du tournois de Doha après avoir perdu contre Roberto Bautista Agut (3-6, 7-6, 6-4). Et pourtant, "Nole" tenait le match au creux de sa raquette avec un set et un break d'avance. Le Serbe s'est montré très agacé en conférence de presse après cette défaite, surtout lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il pensait toujours être candidat à la victoire à l'Open d'Australie "même après cette semaine" : "Pourquoi avez-vous dit 'même après cette semaine?' Pourquoi pensez-vous que je ne mérite plus d'être candidat à la victoire à l'Open d'Australie après cette semaine?, a-t-il lancé. Vous m'avez demandé quel était mon objectif. C'est de gagner le trophée. Merci."

On a aussi retenu pour vous

Football - Argentine : Vendredi, Diego Maradona a été hospitalisé à Buenos Aires à la suite d'examens de contrôle. Ces examens ont détecté de petits saignements dans l'estomac tout de suite pris en charge.

Tennis - ATP Pune : Gilles Simon, tenant du titre, s'est incliné devant le Sud-africain Kevin Anderson en deux sets (6-3, 7-6).

Simon abandonne son titre

Tennis - ATP Brisbane : Autre défaite française samedi. Jérémy Chardy n'a pas résisté à Kei Nishikori et a été battu sèchement en deux sets (2-6, 2-6) en demi-finale. Le Japonais rencontrera en finale soit Jo-Wilfried Tsonga, soit Daniil Medvedev.

La vidéo de rattrapage

La Stream Team était en direct de la Beaujoire vendredi. Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier ont listé les clubs de Ligue 1 qui pourraient tomber dans le piège des 32e de la Coupe de France. Les paris sont ouverts !

Vidéo - Quelle(s) équipe(s) de L1 vont tomber dans le piège des 32es de finale ? Voici nos quatre paris 03:18

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Lyon, Montpellier et Guingamp entrent en jeu

Les 32e de finale de Coupe de France reprennent à partir de 13h samedi avec les entrées en jeu de quelques clubs de Ligue 1 comme l'Olympique lyonnais qui jouera contre Bourges (20h55), Montpellier qui se rencontrera l'Entente SSG (15h) ou encore l'EA Guingamp qui se déplacera à Pontivy (15h). Les matches sont à regarder en direct sur Eurosport.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Avec ses deux clubs en 32es, Pontivy a déjà écrit l'histoire et rêve deux fois plus grand 01:16

2. Tennis - ATP Brisbane : Tsonga pour la finale ?

Après avoir battu Alex De Minaur, Jo-Wilfried Tsonga va tenter de se qualifier pour la finale du tournoi contre Daniil Medvedev. Le match est à retrouver en direct sur Eurosport à partir de 10h.

Comment Tsonga a calmé les ardeurs de De Minaur

Regardez cet événement sur Eurosport Player



3. Tennis - ATP Pune : Anderson ou Karlovic ?

A partir de 10h30, Kevin Anderson et Ivo Karlović se rencontreront en finale de l'ATP de Pune. Finale à suivre sur Eurosport.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

4. Tennis - ATP Doha : Bautista pour confirmer ?

Roberto Bautista Agut s'est qualifié pour la finale du tournois en battant Novak Djokovic en trois sets. L'Espagnol affrontera Tomáš Berdych à partir de 16h.